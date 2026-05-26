Itt a fordulat: a halálos orosz csapás után megszólalt az amerikai külügyminiszter Ukrajnáról + videó

Az orosz külügyminisztérium közlése szerint Szergej Lavrov a hétvégi brutális orosz támadás után figyelmeztette az amerikai külügyminisztert a biztonsági kockázatokra, és a Kijevben tartózkodó amerikai diplomaták evakuálását sürgette. Marco Rubio azonban ezt tagadta: elmondása szerint Moszkva csupán általános figyelmeztetést adott ki, Oroszország pedig „értesítést küldött az összes nagykövetségnek”, nem csak az amerikai képviseletnek. Rubio egyúttal leszögezte: az Egyesült Államok továbbra is készen áll közvetíteni és hajlandó mindent megtenni a háború befejezése érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 11:48
Az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában Forrás: AFP
Marco Rubio telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Az amerikai külügyminiszter figyelmeztetett, hogy 

minden nagyobb támadás újabb emlékeztető arra, milyen elhúzódóvá és pusztítóvá vált a konfliktus. 

Kedden leszögezte, hogy

az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában. 

Trump szerint közel a megállapodás
Rubio tagadja, hogy csak ők kaptak figyelmeztetést Fotó: AFP

Rubio szerint Moszkva csupán általános figyelmeztetést adott ki

Az orosz külügyminisztérium közlése szerint Szergej Lavrov a hétvégi brutális orosz támadás után figyelmeztette az amerikai külügyminisztert a biztonsági kockázatokra, és a Kijevben tartózkodó amerikai diplomaták evakuálását sürgette. A Sztrana értesülései szerint

Marco Rubio azonban ezt tagadta: elmondása szerint Moszkva csupán általános figyelmeztetést adott ki, Oroszország pedig „értesítést küldött az összes nagykövetségnek”, nem csak az amerikai képviseletnek. 

Ezt a Euronews is megerősítette. 

KYIV, UKRAINE - MAY 24: A view of damage and destruction after Russia targeted the Ukrainian capital of Kyiv with a series of ballistic missile strikes on Sunday, May 24, 2026 in Kyiv, Ukraine. According to local sources, residents heard heavy explosions across the city as air defense systems engaged incoming targets. Authorities urged citizens to remain in shelters during the ongoing bombardment. Arif Murat Kayacan / Anadolu (Photo by Arif Murat Kayacan / Anadolu via AFP)
Moszkva azzal fenyegetőzött, hogy további súlyos csapásokat mérhet az ukrán fővárosra Fotó: AFP

A lap értesülései szerint Oroszország már a hónap elején arra szólította fel a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. A nyugati diplomáciai képviseletek azonban ezt elutasították.

Gyermekek sikolyaitól volt hangos a kollégium

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki pedagógiai főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot. 

A tragédiában 21 ember – többségében 2003 és 2008 között született diák – vesztette életét, és további 42 megsérült. 

Leonyid Pasecsnik regionális kormányzó május 24-ére és 25-ére gyásznapot hirdetett. Az orosz vezetés terrorcselekmény gyanúja miatt indított nyomozást. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a csapás nem volt véletlenszerű, és utasította a védelmi minisztériumot a válaszlépések kidolgozására.

Dmitrij Medvegyev sem hagyta szó nélkül a történteket: radikális és könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze Oroszország kérésére a sztarobelszki főiskolát ért támadás ügyében – írta a Sztrana. Az ukrán vezérkar ugyanakkor azt állította, hogy nem az oktatási intézmény volt a célpont, bár a Starobelszk elleni műveletet elismerték. A BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-képviselő arról beszélt, hogy szerinte a támadás célzott akció volt. 

Állítása szerint az ilyen műveleteket a NATO-országok által szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel hajtják végre, külföldi szakemberek technikai támogatásával.

Az orosz erők válaszul az eddigi egyik legnagyobb csapást mérték Kijevre, valamint több más megyére. 

A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja.

Kiemelte, hogy Ukrajnának további védelmi képességekre van szüksége, különösen a légvédelem megerősítésére és a védelmi ipar támogatására. Szibiha arról is beszélt, hogy fokozni kell a nyomást Oroszországra, például az orosz katonai személyzet beutazásának tilalmával, a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával és az Ukrajna EU-csatlakozását támogató döntésekkel. A pusztító, 600 drónnal és egy félelmetes Oresnyik rakétával végrehajtott éjszakai támadást Orbán Anita külügyminiszter is határozottan elítélte, kiemelve, hogy a civilek elleni erőszak elfogadhatatlan.

Borítókép: Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
