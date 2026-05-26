Gyermekek sikolyaitól volt hangos a kollégium

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki pedagógiai főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot.

A tragédiában 21 ember – többségében 2003 és 2008 között született diák – vesztette életét, és további 42 megsérült.

Leonyid Pasecsnik regionális kormányzó május 24-ére és 25-ére gyásznapot hirdetett. Az orosz vezetés terrorcselekmény gyanúja miatt indított nyomozást. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a csapás nem volt véletlenszerű, és utasította a védelmi minisztériumot a válaszlépések kidolgozására.

Dmitrij Medvegyev sem hagyta szó nélkül a történteket: radikális és könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze Oroszország kérésére a sztarobelszki főiskolát ért támadás ügyében – írta a Sztrana. Az ukrán vezérkar ugyanakkor azt állította, hogy nem az oktatási intézmény volt a célpont, bár a Starobelszk elleni műveletet elismerték. A BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-képviselő arról beszélt, hogy szerinte a támadás célzott akció volt.

Állítása szerint az ilyen műveleteket a NATO-országok által szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel hajtják végre, külföldi szakemberek technikai támogatásával.

Az orosz erők válaszul az eddigi egyik legnagyobb csapást mérték Kijevre, valamint több más megyére.

A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja.

Kiemelte, hogy Ukrajnának további védelmi képességekre van szüksége, különösen a légvédelem megerősítésére és a védelmi ipar támogatására. Szibiha arról is beszélt, hogy fokozni kell a nyomást Oroszországra, például az orosz katonai személyzet beutazásának tilalmával, a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával és az Ukrajna EU-csatlakozását támogató döntésekkel. A pusztító, 600 drónnal és egy félelmetes Oresnyik rakétával végrehajtott éjszakai támadást Orbán Anita külügyminiszter is határozottan elítélte, kiemelve, hogy a civilek elleni erőszak elfogadhatatlan.

