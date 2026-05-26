Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot – Kövesse nálunk élőben!

Kemény ultimátumot kapott Ukrajna az uniós ország vezetőjétől: Zelenszkijnek lépnie kell

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna csak akkor kaphat európai uniós társult tagsági státust, ha konkrét lépéseket tesz a béke irányába – derült ki a kormányfő nyilatkozatából, amelyet Peter Pellegrini államfővel és Richard Rasi parlamenti elnökkel folytatott egyeztetése után tett közzé.

Forrás: Origo2026. 05. 26. 12:53
A szlovák kormányfő szerint Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az unióba, mint Ukrajnát, tekintettel arra, hogy ezek az országok már előrébb tartanak a csatlakozási folyamatban.

Fico egyúttal arra reagált, hogy Friedrich Merz német kancellár javaslatot tett Ukrajna úgynevezett „társult tagi” státusának megadására, amely ugyan nem járna szavazati joggal, de lehetővé tenné az ország képviselőinek részvételét az uniós intézmények munkájában. 

Peter Pellegrini szlovák államfő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna gyorsított eljárásban történő társult tagsága sem történhet feltételek nélkül. Szerinte amennyiben Ukrajna megelőzné a Nyugat-Balkán országait a csatlakozási folyamatban, az nagyon negatív jelzést küldene azoknak az államoknak, amelyek már jelentős előrehaladást értek el az EU-integrációban.

A Merz-terv

A szlovák kormányfő álláspontja egybeesik azzal az európai vitával, amelyet Friedrich Merz német kancellár javaslata indított el. A Reuters által megszerzett, az Európai Unió vezetőinek címzett levél szerint Merz egy új, úgynevezett társult tagsági státust vezetne be Ukrajna számára az uniós intézményrendszerben.

A német kancellár terve nem csupán politikai közeledést jelentene: a javaslat szerint a tagállamoknak kötelezettséget kellene vállalniuk arra is, hogy Ukrajnára is kiterjesztik az EU kölcsönös segítségnyújtási záradékát. Ez a szakértők szerint a jelenlegi uniós keretek jelentős átalakítását igényelné, mivel az Európai Unió eddig nem alkalmazott ilyen társult tagsági konstrukciót, így a szabályozás módosítása is szükségessé válhat.

Fico ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna esetleges előrelépése az uniós kapcsolatrendszerben csak akkor képzelhető el, ha Kijev egyértelmű lépéseket tesz a béke irányába. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
