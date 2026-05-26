Kemény ultimátumot kapott Ukrajna az uniós ország vezetőjétől: Zelenszkijnek lépnie kell

A szlovák kormányfő szerint Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az unióba, mint Ukrajnát, tekintettel arra, hogy ezek az országok már előrébb tartanak a csatlakozási folyamatban.

Fico egyúttal arra reagált, hogy Friedrich Merz német kancellár javaslatot tett Ukrajna úgynevezett „társult tagi” státusának megadására, amely ugyan nem járna szavazati joggal, de lehetővé tenné az ország képviselőinek részvételét az uniós intézmények munkájában.

Peter Pellegrini szlovák államfő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna gyorsított eljárásban történő társult tagsága sem történhet feltételek nélkül. Szerinte amennyiben Ukrajna megelőzné a Nyugat-Balkán országait a csatlakozási folyamatban, az nagyon negatív jelzést küldene azoknak az államoknak, amelyek már jelentős előrehaladást értek el az EU-integrációban.