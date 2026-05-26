Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot – Kövesse nálunk élőben!

Mindenképpen menesztené a közjogi méltóságokat a Tisza, módosítással gátolnák meg Orbán Viktor visszatérését

Az Országgyűlés ülése előtt sajtótájékoztatót tart Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője, valamint Melléthei-Barna Márton és Hantosi István képviselők.

Gábor Márton
2026. 05. 26. 12:51
TISZA országgyűlési frakciójának sajtótájékoztatójára Polyák Attila
Mint ismert, a Tisza javaslatcsomagot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely több alkotmányos és sarkalatos törvényi módosítást, valamint vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi.

A csomag részeként a benyújtók Magyarország Alaptörvényének módosítását is kezdeményezik, amely szerint a miniszterelnöki tisztség betöltését két ciklusban, összesen legfeljebb nyolc évben korlátoznák.

A javaslatok között szerepel továbbá a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése is, amelyet az indítványozók szerint indokolt lenne kivonni a jelenlegi intézményi rendszerből.

A kekvák kapcsán a csomag rögzítené, hogy az általuk kezelt vagyon továbbra is nemzeti vagyonnak minősül, és lehetőséget teremtene az alapítványi konstrukciók megszüntetésére is.

Gazdasági és szociális vonatkozású elemként a javaslat átmenetileg felfüggesztené a devizahiteles végrehajtási eljárásokat, amíg azok felülvizsgálata le nem zárul.

A gyermekvédelem területén vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amely a benyújtók szerint az állami intézményrendszer működését és felelősségi viszonyait vizsgálná. Szintén vizsgálóbizottság létrehozását javasolják a kegyelmi ügy körülményeinek feltárására, különös tekintettel a döntéshozatali folyamatokra. Egy további kezdeményezés a rendszerváltást követő spontán privatizáció és a közvagyon változásainak feltárására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítására vonatkozik.

A csomag része egy olyan szabályozási javaslat is, amely kötelezővé tenné a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és adatszolgáltatást, valamint szankciókat vezetne be az együttműködés szándékos akadályozása esetére.

Borítókép: A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea Melléthei-Barna Márton és Hantosi István képviselőkkel (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
