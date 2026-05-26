Mindenképpen menesztené a közjogi méltóságokat a Tisza, módosítással gátolnák meg Orbán Viktor visszatérését

Mint ismert, a Tisza javaslatcsomagot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely több alkotmányos és sarkalatos törvényi módosítást, valamint vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi.

A csomag részeként a benyújtók Magyarország Alaptörvényének módosítását is kezdeményezik, amely szerint a miniszterelnöki tisztség betöltését két ciklusban, összesen legfeljebb nyolc évben korlátoznák.

A javaslatok között szerepel továbbá a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése is, amelyet az indítványozók szerint indokolt lenne kivonni a jelenlegi intézményi rendszerből.

A kekvák kapcsán a csomag rögzítené, hogy az általuk kezelt vagyon továbbra is nemzeti vagyonnak minősül, és lehetőséget teremtene az alapítványi konstrukciók megszüntetésére is.

Gazdasági és szociális vonatkozású elemként a javaslat átmenetileg felfüggesztené a devizahiteles végrehajtási eljárásokat, amíg azok felülvizsgálata le nem zárul.

A gyermekvédelem területén vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amely a benyújtók szerint az állami intézményrendszer működését és felelősségi viszonyait vizsgálná. Szintén vizsgálóbizottság létrehozását javasolják a kegyelmi ügy körülményeinek feltárására, különös tekintettel a döntéshozatali folyamatokra. Egy további kezdeményezés a rendszerváltást követő spontán privatizáció és a közvagyon változásainak feltárására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítására vonatkozik.

A csomag része egy olyan szabályozási javaslat is, amely kötelezővé tenné a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és adatszolgáltatást, valamint szankciókat vezetne be az együttműködés szándékos akadályozása esetére.