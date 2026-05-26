Egészségügyi vészhelyzet: Olaszországban is eluralkodott a pánik az ebola miatt + videó

A lombardiai hatóságok tájékoztatása szerint két ebolagyanús esetet azonosítottak Olaszország északi részén. A két beteg egy segélyszervezetnek dolgozik, három hónapos ugandai utazásukból tértek vissza. Bár a hivatalos álláspont szerint a fertőzés kockázata továbbra is alacsony az országban, a betegek súlyos tünetei miatt azonnali egészségügyi vészhelyzetet léptettek életbe Lombardia régióban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint az ebolavírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat. Jelenleg nincs olyan vakcina, amely védelmet nyújtana.

2026. 05. 26. 13:45
Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Lombardia régiójában Forrás: AFP
Vakcina nélküli, halálos ebolatörzs terjed Afrikában

Mint arról beszámoltunk, a vírus egy halálos törzse gyorsan terjed Közép-Afrikában és nincs rá védőoltás sem. 

Több mint 900 feltételezett esetet és 234 halálesetet jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) – köztük három vöröskeresztes önkéntesét, akik feltehetően holttestekkel való érintkezés révén kapták el a vírust.

A helyzet annyira drámai, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Buniába – a városba, ahol a legtöbb haláleset történt – tartó és az onnan induló összes járatot törölték. A járvány leginkább Ituri és Észak-Kivu tartományokat érinti. A szakértők úgy vélik, hogy a vírus már átterjedhetett más közeli országokra, például Dél-Szudánra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat

Az Európai Bizottság egészségbiztonsági bizottsága vasárnap ülést tartott az afrikai ebolajárvány miatt kialakult vészhelyzet megvitatása érdekében.

A korábbi ebolajárványok során a vírus a fertőzöttek több mint felét megölte – sokan közülük belső vérzés és szervelégtelenség miatt haltak meg. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy nincs olyan vakcina, amely védelmet nyújtana a jelenlegi járványt kiváltó ebolavariáns ellen – ami azt jelenti, hogy a vírus szinte biztosan tovább fog terjedni. 

Már létezik életmentő oltás az ebola leggyakoribb formája, a zairei variáns ellen, a jelenlegi járványt azonban a bundibugyo törzs okozza.

Az Oxfordi Egyetem tudósai már dolgoznak a vakcina kifejlesztésén, de figyelmeztetnek, hogy két-három hónapba telik, mire az oltást embereken is tesztelhetik. Ez azt jelenti, hogy nem valószínű, hogy az afrikai betegek a következő hat hónapban megkapják a gyógyszert. Egy megfelelő vakcina valószínűleg megmentené a betegeket a haláltól, valamint korlátozná a vírus terjedését, azonban nincs garancia arra sem, hogy a kísérleti oltás hatékony lesz.

Lappangó veszély és nemzetközi készültség

A tünetek minden ebolavariáns esetében ugyanazok: influenzaszerű lázzal, fejfájással, izomfájdalommal, hányással és hasmenéssel kezdődnek, mielőtt belső vérzéshez, szervelégtelenséghez és halálhoz vezetnének. 

A betegek azonban akár 21 napig is hordozhatják a vírust, mielőtt a tünetek megjelennének. 

Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy akár 20 millió fontot is áldoz az ebolajárvány megfékezésére a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti régiójában. Az Egyesült Királyság egészségügyi tisztviselői aktiválták a Visszatérő munkavállalók programját is, amelynek részeként az ebolajárvány sújtotta területekről visszatérőket karanténba helyezik és megfigyelik.

Ebolafertőzött beteget kezelnek Berlinben

Lapunk arról is beszámolt, hogy egy az Egyesült Államokból származó orvost kezelnek a Charité Klinika különleges izolációs egységén, miután a páciens a Kongói Demokratikus Köztársaságban megfertőződött az ebolavírussal. 

A beteget légi úton szállították Berlinbe, ahol azonnal a város egyik legszigorúbban őrzött egészségügyi egységéhez került. 

A családtagokat – a feleséget és négy gyermekét – szintén megfigyelés alá helyezték. Az ebolajárvány egyre súlyosabb, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig már egy klinikát is megrohamozott a feldühödött tömeg – írja a BBCNéhány napja a dühös tömeg Bunia városában gyújtott fel egy egészségügyi központot. 

A tűz elől menekülő betegek közül 18 igazoltan fertőzött ember megszökött a karanténból. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

