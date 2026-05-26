Egészségügyi vészhelyzet: Olaszországban is eluralkodott a pánik az ebola miatt + videó

🇮🇹 2 aid workers returned to Italy from Uganda last week with symptoms consistent with Ebola. Europe held its breath.



Tests came back negative. False alarm.



But the DRC outbreak that triggered the scare is very real.



900+ cases, 234 deaths, and no vaccine for this strain… https://t.co/3imeO7C9Zk pic.twitter.com/rq2asGk7qu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2026

Vakcina nélküli, halálos ebolatörzs terjed Afrikában

Mint arról beszámoltunk, a vírus egy halálos törzse gyorsan terjed Közép-Afrikában és nincs rá védőoltás sem.

Több mint 900 feltételezett esetet és 234 halálesetet jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) – köztük három vöröskeresztes önkéntesét, akik feltehetően holttestekkel való érintkezés révén kapták el a vírust.

A helyzet annyira drámai, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Buniába – a városba, ahol a legtöbb haláleset történt – tartó és az onnan induló összes járatot törölték. A járvány leginkább Ituri és Észak-Kivu tartományokat érinti. A szakértők úgy vélik, hogy a vírus már átterjedhetett más közeli országokra, például Dél-Szudánra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat.