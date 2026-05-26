Egészségügyi vészhelyzet: Olaszországban is eluralkodott a pánik az ebola miatt + videó

Vakcina nélküli, halálos ebolatörzs terjed Afrikában
Mint arról beszámoltunk, a vírus egy halálos törzse gyorsan terjed Közép-Afrikában és nincs rá védőoltás sem.
Több mint 900 feltételezett esetet és 234 halálesetet jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) – köztük három vöröskeresztes önkéntesét, akik feltehetően holttestekkel való érintkezés révén kapták el a vírust.
A helyzet annyira drámai, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Buniába – a városba, ahol a legtöbb haláleset történt – tartó és az onnan induló összes járatot törölték. A járvány leginkább Ituri és Észak-Kivu tartományokat érinti. A szakértők úgy vélik, hogy a vírus már átterjedhetett más közeli országokra, például Dél-Szudánra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!