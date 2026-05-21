Ebola-fertőzött beteget kezelnek Berlinben

Teljesen zárt rendszer, amely nem engedi ki a kórokozókat

A klinika közlése szerint az izolációs egység egy önálló, hermetikusan zárt rendszerként működik, amelyben egyszerre akár húsz beteg ellátása is biztonságosan megoldható. A részleg saját műtővel és laboratóriummal is rendelkezik.

A biztonságot többszintű technológiai rendszer garantálja: a levegőt szűrik, a szennyvizet és a textíliákat fertőtlenítik, mielőtt elhagynák az egységet.

A betegszobákban túlnyomásos rendszer működik, amely megakadályozza, hogy bármilyen fertőző részecske kijusson a helyiségekből.

Illusztráció (Fotó: AFP/John Wessels)

Ebola – űrhajósokhoz hasonló védőfelszerelésben dolgoznak

Az egészségügyi személyzet speciális, teljes testet fedő védőruhát visel, amely külső légellátással működik. A ruhák úgy vannak kialakítva, hogy egyetlen vírus se juthasson át rajtuk. A dolgozók egyszerre legfeljebb négy órát tölthetnek a fertőzött zónában, ezt követően teljes fertőtlenítési protokollon esnek át.

Az ellátás szigorúan csapatmunkában zajlik: egymást segítik az öltözet fel- és levételében, valamint a fertőtlenítési folyamatban is. A kommunikáció fejhallgatókon keresztül történik, a munkát pedig folyamatos videómegfigyelés támogatja.

Miután egy ebolás beteget felvettek a berlini Charite kórházba, az amerikai állampolgár családtagjai is követni fogják (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sven Kaeuler)

Szigorú protokoll és állandó készenlét

Az izolációs részleg 12 zsiliphelyiséggel rendelkezik, amelyek biztosítják a fertőzés teljes elzárását. A személyzet váltott műszakban dolgozik, és rendszeresen gyakorolja a legveszélyesebb járványhelyzetek kezelését is.

A Charité egysége Németország országos magas biztonságú járványügyi hálózatának része, amelyhez további hat hasonló központ tartozik Hamburgban, Düsseldorfban, Frankfurt am Mainban, Lipcsében, Stuttgartban és Münchenben.

A rendszer célja, hogy a legveszélyesebb, magas halálozási kockázatú fertőzések esetén is garantálható legyen a betegellátás úgy, hogy közben semmilyen kórokozó nem kerülhet ki a külvilágba.