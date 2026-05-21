Ebola-fertőzött beteget kezelnek Berlinben

Egy az Egyesült Államokból származó orvost kezelnek a Charité Klinika különleges izolációs egységén, miután a páciens a Kongói Demokratikus Köztársaságban megfertőződött az Ebola-vírussal. A beteget légi úton szállították Berlinbe, ahol azonnal a város egyik legszigorúbban őrzött egészségügyi egységéhez került. A családtagokat – a feleséget és négy gyermekét – szintén megfigyelés alá helyezték.

Forrás: Berliner Zeitung2026. 05. 21. 12:28
Egy kongói származású amerikai ebolás beteggel érkező rendőr- és tűzoltókocsi-konvoj érkezik a Charite Campus Virchow Klinikára Fotó: Christophe Gateau Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Teljesen zárt rendszer, amely nem engedi ki a kórokozókat

A klinika közlése szerint az izolációs egység egy önálló, hermetikusan zárt rendszerként működik, amelyben egyszerre akár húsz beteg ellátása is biztonságosan megoldható. A részleg saját műtővel és laboratóriummal is rendelkezik.

A biztonságot többszintű technológiai rendszer garantálja: a levegőt szűrik, a szennyvizet és a textíliákat fertőtlenítik, mielőtt elhagynák az egységet. 

A betegszobákban túlnyomásos rendszer működik, amely megakadályozza, hogy bármilyen fertőző részecske kijusson a helyiségekből.

Illusztráció (Fotó: AFP/John Wessels)

Ebola – űrhajósokhoz hasonló védőfelszerelésben dolgoznak

Az egészségügyi személyzet speciális, teljes testet fedő védőruhát visel, amely külső légellátással működik. A ruhák úgy vannak kialakítva, hogy egyetlen vírus se juthasson át rajtuk. A dolgozók egyszerre legfeljebb négy órát tölthetnek a fertőzött zónában, ezt követően teljes fertőtlenítési protokollon esnek át.

Az ellátás szigorúan csapatmunkában zajlik: egymást segítik az öltözet fel- és levételében, valamint a fertőtlenítési folyamatban is. A kommunikáció fejhallgatókon keresztül történik, a munkát pedig folyamatos videómegfigyelés támogatja.

20 May 2026, Berlin: A sign at the Charite Campus in Berlin Wedding with a convoy of police and firefighters. Following the admission of an Ebola patient to the Charite in Berlin, the US American's family members are also to follow. His wife and four children are also to be taken to the special isolation ward at the university hospital, according to the Federal Ministry of Health. The background to this is a request for assistance from the US authorities. Photo: Sven Kaeuler/dpa (Photo by Sven Kaeuler / dpa Picture-Alliance via AFP)
Miután egy ebolás beteget felvettek a berlini Charite kórházba, az amerikai állampolgár családtagjai is követni fogják (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sven Kaeuler)

Szigorú protokoll és állandó készenlét

Az izolációs részleg 12 zsiliphelyiséggel rendelkezik, amelyek biztosítják a fertőzés teljes elzárását. A személyzet váltott műszakban dolgozik, és rendszeresen gyakorolja a legveszélyesebb járványhelyzetek kezelését is.

A Charité egysége Németország országos magas biztonságú járványügyi hálózatának része, amelyhez további hat hasonló központ tartozik Hamburgban, Düsseldorfban, Frankfurt am Mainban, Lipcsében, Stuttgartban és Münchenben.

A rendszer célja, hogy a legveszélyesebb, magas halálozási kockázatú fertőzések esetén is garantálható legyen a betegellátás úgy, hogy közben semmilyen kórokozó nem kerülhet ki a külvilágba.

Borítókép: Egy kongói származású amerikai ebolás beteggel érkező rendőr- és tűzoltókocsi-konvoj érkezik a Charite Campus Virchow Klinikára (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau)

