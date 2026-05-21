Először repült a kétüléses Szu–57 prototípusa

Manturov közlése szerint a gép a harci feladatok mellett kiképzési célokra, valamint harcvezetési feladatok ellátására is alkalmas lehet.

A tesztrepülést a honvédelmi érdemrenddel kitüntetett berepülőpilóta, Szergej Bogdan hajtotta végre, aki korábban több új orosz harci repülőgép tesztelésében is részt vett.

Az ötödik generációs Szu–57

A Szu–57 egy orosz ötödik generációs többcélú vadászgép, amelyet a Szuhoj Tervezőiroda fejlesztett ki. A repülőgép lopakodó képességgel és fokozott manőverezhetőséggel rendelkezik. A vadászgép a Szu–27 nehézvadászgép leváltására szolgál. A Szu–57 első változata együléses repülőgép volt. A Szu–57 eredetileg többfeladatú frontvadászgépnek készült: képes légi, szárazföldi és tengeri célpontok elleni bevetésekre, nappal és éjszaka egyaránt, akár összetett elektronikai zavarás mellett is. Alacsony észlelhetősége révén a modern légvédelmi rendszerekkel szemben is nagyobb túlélőképességet biztosíthat.

A fejlesztő az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK), amely az orosz állami Rostec konszern része. A vállalat szerint az új kétüléses változat jelentősen bővítheti a Szu–57 képességeit, és növelheti exportpiaci esélyeit is.

Az OAK vezetése hangsúlyozta: a módosítás célja, hogy a típus még sokoldalúbb legyen, és erősítse pozícióját a nemzetközi fegyverpiacon.