A hősök előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete

A magyar honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A megemlékezés középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket áldozták Magyarország szabadságáért és függetlenségéért.

2026. 05. 21. 13:13
E törekvés fontos állomása volt a magyar honvédelem napjához kapcsolódva a 2024. május 21-i emlékműavatás is: a honvédemlékművet a szabadságharc 175. évfordulója alkalmából állították a sírkertben. Az emlékmű különlegessége, hogy talapzata az egykori roskoványi honvédemlékműhöz kapcsolódik, így a 19. századi emlékezetkultúra és a jelenkori megemlékezés között is szimbolikus kapcsolatot teremt. A kezdeményezés egyszerre a szabadságharc honvédjei előtti tisztelgés és annak a történelmi folytonosságnak a kifejezése, amely a nemzeti emlékezetet generációkon átívelően összeköti.

A Nemzeti Örökség Intézete kiemelt feladatának tekinti, hogy a Fiumei úti sírkert élő nemzeti emlékhelyként szolgálja a történelmi emlékezet megőrzését. A honvédelem napján tartott koszorúzás célja nemcsak a múlt hőseinek felidézése, hanem annak megerősítése is, hogy a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb közös öröksége.


Borítókép: A magyar honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben (Forrás: Facebook/Nemzeti Örökség Intézete)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
