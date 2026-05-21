A hősök előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete

E törekvés fontos állomása volt a magyar honvédelem napjához kapcsolódva a 2024. május 21-i emlékműavatás is: a honvédemlékművet a szabadságharc 175. évfordulója alkalmából állították a sírkertben. Az emlékmű különlegessége, hogy talapzata az egykori roskoványi honvédemlékműhöz kapcsolódik, így a 19. századi emlékezetkultúra és a jelenkori megemlékezés között is szimbolikus kapcsolatot teremt. A kezdeményezés egyszerre a szabadságharc honvédjei előtti tisztelgés és annak a történelmi folytonosságnak a kifejezése, amely a nemzeti emlékezetet generációkon átívelően összeköti.

A Nemzeti Örökség Intézete kiemelt feladatának tekinti, hogy a Fiumei úti sírkert élő nemzeti emlékhelyként szolgálja a történelmi emlékezet megőrzését. A honvédelem napján tartott koszorúzás célja nemcsak a múlt hőseinek felidézése, hanem annak megerősítése is, hogy a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb közös öröksége.