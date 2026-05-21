Elszabadult a pokol Európában a migránsok miatt + videók

Vonaton megfélemlített idős hölgy, kirabolt kerekesszékes férfi és brutálisan megvert turista – újabb sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy drámaian romlik a közbiztonság Európában. A migránsok a legvédtelenebbeket sem kímélik, a bandák egész városrészeket hajtanak uralmuk alá. Spanyolországtól Svédországig mindennapossá váltak az utcai rablások és az erőszakos bűncselekmények.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 13:49
Sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy ma már senki nincs biztonságban a nyugati nagyvárosokban Forrás: AFP
Franciaországban egyre nagyobb problémát okoznak a migráns bandák, amelyek több városban is rendszeresen garázdálkodnak. A rendőrség nagy létszámmal vonult ki a közterületekre, hogy fellépjen a rendbontók ellen és helyreállítsa a közrendet.

A francia rendőrség nem viccel

– írták a videóhoz, amelyen látványos erődemonstráció látható.

Rocío de Meer Méndez: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak

Az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián hazai és külföldi szakértők értékelték a migrációs válság elmúlt tíz évének tapasztalatait. Rocío de Meer Méndez a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy Nyugat-Európában egyre inkább hanyatló, „harmadik világbeli” állapotok uralkodnak, míg Magyarországon pozitív tapasztalata volt, szerinte itt az Orbán-kormány megvédte az embereket. 

Hangsúlyozta, hogy a migráció nem jólétet hoz, hanem káoszt, biztonsági kockázatokat, és a társadalom szétzilálódását. 

A Defend of West X-oldala által megosztott videón egy afrikai bevándorló látható, amint kirabol egy idős, mozgássérült, kerekesszékes férfit Spanyolországban. A kommentelők közül többen is azt írták: 

ideje lenne kiutasítani az ilyen bűnözőket az országból.

Egy másik felvételen látható, hogy Franciaországban két migráns egy imádkozó idős hölgyet támadott meg és rabolt ki.

Migránsok vadásznak a turistákra Spanyolországban

Barcelonában is elszabadult a pokol: észak-afrikai támadók – akiket a RadioGenoa csak Pedro Sánchez spanyol kormányfő „barátaiként” emleget – válogatott kegyetlenséggel vertek meg és raboltak ki egy turistát. 

A tömeges migráció szétverte Nyugat-Európa közbiztonságát – visszafordítható-e még a folyamat?

A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Több országban már másod- és harmadgenerációs migráns közösségek élnek párhuzamos társadalmakban. 

Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban. 

Korábban Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy visszafordítható-e még ez a folyamat, vagy Európa végleg megváltozott.

Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

