Rocío de Meer Méndez: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak

Rocío de Meer Méndez a Szegeden megrendezett MRI Summit első napján a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy Nyugat-Európában egyre inkább hanyatló, „harmadik világbeli” állapotok uralkodnak, míg Magyarországon pozitív tapasztalata volt, szerinte itt a kormány megvédte az embereket. Rámutatott, hogy Spanyolországban a migráció következményeként káosz, bizonytalanság és etnikai konfliktusok alakultak ki. Hangsúlyozta, hogy a migráció nem jólétet hoz, hanem káoszt, biztonsági kockázatokat, etnikai feszültségeket és a társadalom szétzilálódását.
Magyarország példáját azért tartja követendőnek, mert egyrészt megvédi határait és ezzel a lakosságát, másrészt erős családpolitikát folytat, ami ösztönzi a gyermekvállalást. Nyugat-Európában ezzel szemben a népességnövekedést nagyrészt bevándorlással próbálják megoldani, amit ő zsákutcának tart.
Az elmúlt tíz év teljes katasztrófa
Elmondása szerint bár Spanyolországban a tömeges migráció már 2000–2006 körül elkezdődött, a 2015-ös menekültválság jelentett fordulópontot. „Ez volt az útelágazás, és azóta a jelenség nagyságrendje folyamatosan növekedett” – hangsúlyozta. A politikus szerint nemcsak a migráció mértéke, hanem annak jellege is problémát jelent, hiszen rövid idő alatt hatalmas tömegek érkeztek, ami megnehezíti a helyzet kezelését.
Ez egy tömeges migráció, több millió ember érkezik olyan országokba, amelyek nem túl nagyok. Például Spanyolországban 48 millió lakos él, és most több mint 9 millió migráns jött.