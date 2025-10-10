Rocío de Meer Méndez: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak

Rocío de Meer Méndez a Szegeden megrendezett MRI Summit első napján a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy Nyugat-Európában egyre inkább hanyatló, „harmadik világbeli” állapotok uralkodnak, míg Magyarországon pozitív tapasztalata volt, szerinte itt a kormány megvédte az embereket. Rámutatott, hogy Spanyolországban a migráció következményeként káosz, bizonytalanság és etnikai konfliktusok alakultak ki. Hangsúlyozta, hogy a migráció nem jólétet hoz, hanem káoszt, biztonsági kockázatokat, etnikai feszültségeket és a társadalom szétzilálódását.

Rocío de Meer Méndez az elmúlt tíz évet a migráció szempontjából „teljes katasztrófának” nevezte hazájában

Forrás: Facebook/Mathias Corvinus Collegium - MCC

Magyarország példáját azért tartja követendőnek, mert egyrészt megvédi határait és ezzel a lakosságát, másrészt erős családpolitikát folytat, ami ösztönzi a gyermekvállalást. Nyugat-Európában ezzel szemben a népességnövekedést nagyrészt bevándorlással próbálják megoldani, amit ő zsákutcának tart.

Az elmúlt tíz év teljes katasztrófa

Elmondása szerint bár Spanyolországban a tömeges migráció már 2000–2006 körül elkezdődött, a 2015-ös menekültválság jelentett fordulópontot. „Ez volt az útelágazás, és azóta a jelenség nagyságrendje folyamatosan növekedett” – hangsúlyozta. A politikus szerint nemcsak a migráció mértéke, hanem annak jellege is problémát jelent, hiszen rövid idő alatt hatalmas tömegek érkeztek, ami megnehezíti a helyzet kezelését.