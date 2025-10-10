  • Magyar Nemzet
  Rocío de Meer Méndez: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak
Rocío de Meer Méndez: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak

Az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián hazai és külföldi szakértők értékelték a migrációs válság elmúlt tíz évének tapasztalatait. A konferencia első napján Rocío de Meer Méndez elemezte a nyitott határok migrációs folyamatra gyakorolt hatásait és azok következményeit Európára nézve. A panelbeszélgetést követően a spanyolországi VOX párt kongresszusi képviselője lapunknak is nyilatkozott.

Sebők Barbara
2025. 10. 10. 4:55
A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést Forrás: AFP
Rocío de Meer Méndez a Szegeden megrendezett MRI Summit első napján a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy Nyugat-Európában egyre inkább hanyatló, „harmadik világbeli” állapotok uralkodnak, míg Magyarországon pozitív tapasztalata volt, szerinte itt a kormány megvédte az embereket. Rámutatott, hogy Spanyolországban a migráció következményeként káosz, bizonytalanság és etnikai konfliktusok alakultak ki. Hangsúlyozta, hogy a migráció nem jólétet hoz, hanem káoszt, biztonsági kockázatokat, etnikai feszültségeket és a társadalom szétzilálódását. 

Rocío de Meer Méndez az elmúlt tíz évet a migráció szempontjából „teljes katasztrófának" nevezte hazájában
Rocío de Meer Méndez az elmúlt tíz évet a migráció szempontjából „teljes katasztrófának” nevezte hazájában 
Forrás: Facebook/Mathias Corvinus Collegium - MCC

Magyarország példáját azért tartja követendőnek, mert egyrészt megvédi határait és ezzel a lakosságát, másrészt erős családpolitikát folytat, ami ösztönzi a gyermekvállalást. Nyugat-Európában ezzel szemben a népességnövekedést nagyrészt bevándorlással próbálják megoldani, amit ő zsákutcának tart.

Az elmúlt tíz év teljes katasztrófa

Elmondása szerint bár Spanyolországban a tömeges migráció már 2000–2006 körül elkezdődött, a 2015-ös menekültválság jelentett fordulópontot. „Ez volt az útelágazás, és azóta a jelenség nagyságrendje folyamatosan növekedett” – hangsúlyozta. A politikus szerint nemcsak a migráció mértéke, hanem annak jellege is problémát jelent, hiszen rövid idő alatt hatalmas tömegek érkeztek, ami megnehezíti a helyzet kezelését.

Ez egy tömeges migráció, több millió ember érkezik olyan országokba, amelyek nem túl nagyok. Például Spanyolországban 48 millió lakos él, és most több mint 9 millió migráns jött.

A jelenség rövid idő alatt alakult ki, ezért szerinte az integráció szinte lehetetlen. Egyes településeken és városrészekben a helyi közösségek már nem spanyolok – állítja. Szerinte az integrációval kapcsolatos ígéretek tévesek, mivel ekkora tömegek esetén lehetetlen a beilleszkedés. Mint mondta:

Spanyolországban a migráció következményeként káosz, bizonytalanság és etnikai konfliktusok alakultak ki. Mindez olyan jelenség, amely Magyarországon nem fordul elő.

Migrants rest on the pier after disembarking from a 'cayuco' (wooden boat) following a rescue operation on July 4, 2023 at the port of Los Cristianos, in the municipality of Arona, in the south of Tenerife, on the Spanish Canary island of Tenerife. A boat with 157 migrants on board, two of them women, has arrived on July 4, 2023 at the port of Los Cristianos, in the municipality of Arona, in the south of Tenerife, on the Spanish Canary island of Tenerife, Red Cross sources have reported. The vessel was located through the Integrated External Surveillance System (SIVE) when it was about 8 miles from the Punta Rasca area, and the Maritime Rescue's vessel Salvamar Alpheratz came out to meet it. The Salvamar Alpheratz accompanied the boat to the port of Los Cristianos, where it arrived at around 4:00 p.m. on July 4, 2023. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP)
Spanyolországban a migráció következményeként káosz, bizonytalanság és etnikai konfliktusok alakultak ki Fotó: AFP

Rocío de Meer Méndez kifejtette, hogy Spanyolországban összesen több mint 9 millió bevándorló él, és közülük csak körülbelül 3 millió dolgozik ténylegesen. Felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a fennmaradó 6 millió ember eltartása jelentős terhet ró az államra. Ez nemcsak az oktatási és egészségügyi szolgáltatásokra, hanem a különböző szociális támogatásokra is kiterjed, és szerinte így a migráció nem gazdasági előnyt, hanem költséget jelent az országnak.

Tehát végső soron ez nem jelent gazdasági lehetőséget egy ország számára. Ez nem jólétet teremt; éppen ellenkezőleg

– fogalmazott.

Rámutatott arra is, hogy gyakran hallani azt az érvet, miszerint a bevándorlók olyan munkákat végeznek, amiket a helyiek nem vállalnának. Szerinte azonban ez nem pontos: a harmadik világból érkező bevándorlók olyan alacsony fizetéseket is elfogadnak, amelyeket a spanyolok nem tudnának elvállalni, mert ezekből nem lenne lehetőségük családot alapítani, lakást fenntartani vagy egy normális életet biztosítani maguknak.

Tehát végső soron ami történik, az a munkaügyi feltételek és a munkakörülmények romlása, a standardok leépülése. Ez szintén nem jelent gazdasági lehetőséget.

Rocío de Meer Méndez: Magyarország követendő példa

Rocío de Meer Méndez szerint Magyarország a nemzetközi figyelmet elsősorban két intézkedésének köszönheti. 

  • Az egyik a határok védelme: szerinte „a saját határok, az otthon és a hazánk védelme egyben a saját népünk védelmét is jelenti”. 
  • A másik a családpolitika, hiszen – mint elmondta – a népesség növeléséhez elengedhetetlen a családok támogatása és gyermekvállalás lehetőségének biztosítása.

Hozzátette, hogy 

Nyugat-Európában ezzel szemben teljesen ellentétes a helyzet: az európaiakat nem támogatják, ha családot szeretnének alapítani, és a nyugati országok népességnövelését főként a harmadik világból érkező emberek bevonásával próbálják megoldani, ami végső soron zsákutca.

Rocío de Meer Méndez szerint a migráció hosszú távú kezelése hatalmas kihívást jelent. Elképzelése szerint egy hipotetikus nyugat-európai világban, ahol meg akarják őrizni az identitást, a kultúrát és a közösségeket, elengedhetetlen a határok védelme és egy „remigrációs folyamat” elindítása. Emellett fontos, hogy támogassák az európai családokat a gyermekvállalásban és a családalapításban, ezzel biztosítva a kontinens jövőjét. 

Magyarország két fő intézkedése – a határok védelme és a családpolitika – követendő példát jelenthet Nyugat-Európa számára a túléléshez és a közösségek megőrzéséhez

– emelte ki.

Orbán Viktor a röszkei határroham évfordulóján üzent Brüsszelnek, hangsúlyozva: a migráció ügyében nincs kompromisszum.
Illegális migránsok hada próbálja áttörni a határkerítést Röszkénél Fotó: AFP

Mint mondta:

Reménykedem a megoldásban, mert kötelességem, és mert hazafi vagyok. Reménykedni fogok, de a helyzet jelenleg Nyugat-Európában rendkívül nehéz.

Rocío de Meer Méndez kifejtette, hogy Franciaországban például több ezer városban párhuzamos társadalmak alakultak ki, az Egyesült Királyságban pedig gettók. Spanyolországban is komoly nehézségek vannak egyes régiókban, de szerinte 

dolgozni kell a megoldáson, és helyre kell állítani mindazt, ami nem tartozik hozzánk, amit örököltünk. 

Hozzátette: „Dolgoznunk kell, hogy a lehető leggyorsabban megoldást találjunk, nemcsak a nemzeteink, hanem gyermekeink, a jövőnk, a szeretteink érdekében.” Végezetül kijelentette: „Sikerülni fog.”

Rocío de Meer az illegális bevándorlók tömeges legalizálásáról szóló vitában kijelentette:

Azt akarjuk, hogy Spanyolország továbbra is Spanyolország maradjon, és ne Marokkó, Algéria, Nigéria vagy Szenegál legyen. Ez nem gyűlölet vagy rasszizmus, hanem józan ész. 

Korábban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az illegális migráció társadalmi hatásairól és a röszkei csatáról beszélt a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében. Véleménye szerint

Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoz, 

miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el.

Borítókép: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

