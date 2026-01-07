eurostarhavazásamszterdamgorettiónos eső

Európa-szerte káoszt és közlekedési fennakadást okoz a hó

A Goretti névre keresztelt vihar valósággal letarolta Nyugat-Európát. Miközben Párizs, Amszterdam és Brüsszel repterein utasok ezrei rekedtek a terminálokon, és az Eurostar nagysebességű vonatai is kénytelenek voltak behúzni a féket.

Munkatársunktól
2026. 01. 07. 22:32
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
A tél megmutatta zord arcát Európának. A Goretti vihar, amely az év első olyan ciklonja, ami nevet kapott, az Atlanti-óceán felől csapott le a kontinens nyugati partvidékére, magával hozva a sűrű havazást, az ónos esőt és a dermesztő hideget – és mindezekből adódóan közlekedési káoszt, ami a kontinens legforgalmasabb légikikötőit és a Eurostar szerelvényeit is érintette.

A rendkívüli időjárási viszonyok az Eurostar szerelvényeit is érintették
A rendkívüli időjárási viszonyok az Eurostar szerelvényeit is érintették (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A helyzet Párizsban és környékén vált kritikussá szerda reggelre. A Charles de Gaulle repülőtéren mintegy száz, míg az Orly légikikötőben további negyven járatot kellett törölni a szakadó hó és a kemény fagyok miatt – számol be róla az Euronews.

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter a CNews televíziónak nyilatkozva ugyan reményét fejezte ki, hogy a helyzet délutánra normalizálódik, ám az utasok számára ez alighanem sovány vigasz volt. A francia fővárosban a buszközlekedés teljesen leállt a jeges utak miatt, bár a metrók és a HÉV-szerű RER vonatok többsége szerencsére még üzemelt.

Az SNCF állami vasúttársaság azonban kénytelen volt figyelmeztetést kiadni: a síneket borító hóréteg miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, ami járattörlésekhez és késésekhez vezetett. A francia meteorológiai szolgálat, a Meteo France a 96 megyéből 38-ban rendelt el riasztást a havazás és az ónos eső miatt, hangsúlyozva, hogy a mostani hidegbetörés intenzitása ritkaságszámba megy az év ezen szakaszában.

A francia hatóságok arra kérték az érintett régiók lakosságát, hogy lehetőleg dolgozzanak otthonról, és csak akkor üljenek autóba, ha szükséges.

De nemcsak a franciák küzdenek az elemekkel. Amszterdam Schiphol repülőtere, Európa egyik legforgalmasabb csomópontja valóságos katasztrófaövezetté változott. Szerdán legalább hétszáz járatot töröltek a hóvihar és az erős szél miatt, de a Flightradar24 portál szerint január 2-a óta már háromezer felett jár a járattörlések száma a Schipholon, és az utasok az elkövetkező napokban sem számíthatnak sok jóra.

A reptér termináljain több mint ezer utas töltötte a szerdára virradó éjszakát tábori ágyakon, miután a csatlakozásaikat és induló gépeiket sorra mondták le a légitársaságok. A repülőtér vezetése reggelivel próbálta enyhíteni a kényszerű várakozást.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az európai járatok többsége a nap végéig a földön marad, és csak néhány tengerentúli gép tudott felszállni, azok is jelentős késéssel.

A holland vasúttársaság, az NS pedig egyenesen arra kérte az embereket, hogy ha tehetik, halasszák el utazásukat, mivel a vasúthálózat is megbénult.

A szomszédos Belgiumban, a brüsszeli repülőtéren is legalább negyven járat maradt ki szerdán a jégtelenítési munkálatok és a kifutópályák takarítása miatt, egész napos késéseket okozva.

Aki a levegő helyett a vasutat választotta volna, az sem járt sokkal jobban. Az Eurostar, amely London, Párizs, Brüsszel és Amszterdam között biztosítja a nagysebességű összeköttetést, súlyos fennakadásokról számolt be. A London és Párizs közötti vonalakon jelentős késésekre, sőt, az utolsó pillanatban bejelentett járattörlésekre kellett számítani. Több vonat korlátozott szolgáltatással közlekedett, ami azt jelentette, hogy az utasok nem tudtak leszállni a köztes állomásokon.

A halálos áldozatok száma Európa-szerte növekszik. Franciaországban hétfő óta öten haltak meg a hideghez köthető balesetekben, köztük hárman az ónos eső miatt bekövetkezett közúti szerencsétlenségekben. Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban egy nőt egy hó súlya alatt kidőlt fa ütött agyon.

A viharzóna észak felé is érezteti hatását. Svédország keleti részén áramkimaradásokra figyelmeztetnek, Göteborgban leállt a villamosközlekedés. Az Nagy-Britanniában sárga riasztás van érvényben az erős szél és a havazás miatt, a hatóságok pedig sárga fokozatú egészségügyi riasztást adtak ki a hideg miatt egészen vasárnapig.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)

