Európa-szerte káoszt és közlekedési fennakadást okoz a hó

A tél megmutatta zord arcát Európának. A Goretti vihar, amely az év első olyan ciklonja, ami nevet kapott, az Atlanti-óceán felől csapott le a kontinens nyugati partvidékére, magával hozva a sűrű havazást, az ónos esőt és a dermesztő hideget – és mindezekből adódóan közlekedési káoszt, ami a kontinens legforgalmasabb légikikötőit és a Eurostar szerelvényeit is érintette.

A rendkívüli időjárási viszonyok az Eurostar szerelvényeit is érintették (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A helyzet Párizsban és környékén vált kritikussá szerda reggelre. A Charles de Gaulle repülőtéren mintegy száz, míg az Orly légikikötőben további negyven járatot kellett törölni a szakadó hó és a kemény fagyok miatt – számol be róla az Euronews.

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter a CNews televíziónak nyilatkozva ugyan reményét fejezte ki, hogy a helyzet délutánra normalizálódik, ám az utasok számára ez alighanem sovány vigasz volt. A francia fővárosban a buszközlekedés teljesen leállt a jeges utak miatt, bár a metrók és a HÉV-szerű RER vonatok többsége szerencsére még üzemelt.