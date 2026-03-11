nemzeti választási irodaválasztásregisztráció

Figyelem! Már csak egy hétig lehet regisztrálni a levélben szavazásra

Közeleg a határidő: március 18-ig regisztrálhatnak a levélben szavazásra azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A névjegyzékben jelenleg mintegy 476 ezer választópolgár szerepel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 9:28
Már csak egy hétig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 476 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derült ki a Nemzeti Választási Iroda szerdai adataiból.

Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

A www.valasztas.hu oldalon olvasható tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely államokból érkezett a kérelem, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kéri az értesítést a névjegyzékbe vételéről.

E szerint a már névjegyzékbe vett 476 856 választópolgárból legtöbben romániai (203 865), illetve szerbiai (67 961) értesítési címet adtak meg a regisztráció során.

Németországot 5588-an, az Amerikai Egyesült Államokat 1729-en, Nagy-Britanniát 1360-an, Kanadát 1308-an, Svájcot 1126-an, Ausztráliát 745-en, Svédországot 694-en, Magyarországot pedig 2695-en jelölték meg értesítési címként. Kettős állampolgárságot tiltó országot 19 450-en adtak meg értesítési címként, 165 630-an pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg.

A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak.

 Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ez után levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot – köztük az országgyűlési választás szavazólapját – a választópolgárhoz, aki a voksát levélben adhatja le. Az NVI arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, de a választó dönthet a szavazási levélcsomag személyes átvétele mellett is.

Aki előzőleg már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi regisztráció tíz évig érvényes, és több esetben – például a szavazási irat visszaküldésével – újraindul az érvényességi idő. 

A regisztrációra március 18-ig van lehetőség. 

Csak pártlistára szavazhatnak levélben

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben és csak országos pártlistára szavazhatnak.

A 2022-es országgyűlési választás idején 456 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben.

A Nemzeti Választási Iroda tavaly ősszel jogszabályi felhatalmazás alapján küldött tájékoztató levelet a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról. 

Ebben azt javasolta azoknak, akik már regisztráltak, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.

Az NVI ezzel párhuzamosan szintén levélben fordult ahhoz azokhoz, aki még nem regisztráltak, nekik a regisztráció módjáról és a levélszavazás menetéről küldtek részletes tájékoztatást.

Borítókép: Szavazólapok a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. épületében 2024. május 22-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

               
       
       
       

Remekül sikerült a főpróba Kazincbarcikán a Fidesznek, felsült a Tisza és a manipulációs kerekasztal + videó

