Milliárdos támogatás érkezik a hazai kkv-khoz

További támogatást kapnak a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) a munkakörülmények fejlesztésére. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye felidézi: a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pluszban a Munkakörülmények fejlesztése elnevezésű kiemelt projektre fordítandó 8,610 milliárd forint összegű, vissza nem térítendő milliárdos támogatást társfinanszírozásban az Európai Szociális Alap+, valamint Magyarország költségvetése biztosítja. Ennek a programnak nyílik most meg a második szakasza.

Milliárdos támogatás a kkv-szektornak. Fotó: MN

A milliárdos támogatás vissza nem térítendő

A második szakaszban, március 16-ától további mintegy 1,857 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás válik elérhetővé mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a fővárosi, illetve vármegyei kormányhivatalok gondozásában a Széchenyi-terv plusz programban valósul meg.

A 8,610 milliárd forintos európai uniós támogatás segítségével a kormány segíti a munkáltatókat a munkavédelem magasabb szintjét lehetővé tevő korszerűbb technológiák, védelmi rendszerek, munkavédelmi eszközök beszerzésében és a kapcsolódó műszaki feltételek biztosításában.

A továbbadott támogatás 2025–2026-ra rendelkezésre álló teljes kerete 4,5 milliárd forint, melynek 65 százalékát a négy leghátrányosabb helyzetű régióban hirdetik meg. A továbbadott támogatás igényelhető minimális összege ötszázezer, maximális összege húszmillió forint lesz. Az igényelhető támogatás mértéke minden, fejlesztéssel érintett munkavállaló után legfeljebb egymillió forint. A beszerezni kívánt munkavédelmi szint emelését célzó eszközönként maximálisan kétmillió forint támogatás nyújtható.

A projekt által nyújtott továbbadott támogatásra vonatkozó kérelmeket a vállalkozások a második szakaszban 2026. március 16-ától nyújthatják majd be a vármegyei kormányhivatalokhoz. A fejlesztések megvalósítására rendelkezésre álló idő a hatósági szerződés megkötésétől számított hat hónap.

További információk a Munka.hu oldalon, valamint a vármegyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain érhetők el.