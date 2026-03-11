Donald TrumpFIFAvb 2026Gianni Infantino

Trump meglepő kijelentést tett Irán világbajnoki részvételéről

Gianni Infantino szerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon. Ugyanakkor a bejelentés ellenére sem tekinthető biztosnak az iráni csapat vb-indulása, mivel saját döntése alapján is visszaléphet a tornától.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 12:10
Egyelőre nem tudni, az iráni válogatott ott lesz-e a vb-n Forrás: AFP
Az iráni labdarúgó-válogatott világbajnoki részvétele azért vált kérdésessé, mert a csapatnak az Egyesült Államokban rendezett tornán kellene pályára lépnie, miközben az ország és Irán között rendkívül feszült a politikai és katonai helyzet. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy február 28-án az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

Infantino szerint Trump biztosította Irán részvételéről
Infantino szerint Trump biztosította Irán részvételéről (Fotó: Getty Images North America/AFP/Roberto Schmidt)

– A megbeszélések során Donald Trump elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke a Trumppal folytatott találkozó után. – Mindannyiunknak szükségünk van egy olyan eseményre, mint a FIFA-világbajnokság, amely jobban összehozza az embereket, mint valaha.

Érdekesség, hogy Trump korábban úgy nyilatkozott, nem érdekli, Irán ott lesz-e a világbajnokságon.

Kétséges Irán részvétele

A bejelentés ellenére sem tekinthető biztosnak az iráni csapat vb-indulása, mivel saját döntése alapján is visszaléphet a tornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt erre.

– Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában? – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.

Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor.

 

