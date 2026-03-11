Serie AaranylabdaMarco van BastenLuka ModricAC Milan

Modric követte a holland legenda példáját, megvált az Aranylabdájától

Ritka, hogy egy profi futballista megválik karrierje legnagyobb egyéni trófeájától, de azért akad rá példa. Az AC Milan horvát klasszisa, Luka Modric is így tett, minden idők egyik legjobb középpályása a 2018-as Aranylabdáját adta kölcsönbe az olasz klub múzeumának a szezon végéig. A vörös-feketék korábbi legendája, a holland Marco van Basten szintén hasonlóan cselekedett bő harmincöt évvel ezelőtt.

2026. 03. 11.
Luka Modric elajándékozza az aranylabdáját Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
A horvátok legendás játékosa követte a holland Marco van Basten példáját, és élete legnagyobb elismerését kölcsönadta. A horvát Luka Modric úgy döntött, hogy néhány hónapra megválik otthon őrzött 2018-as Aranylabdájától: az olasz klub veterán középpályása felajánlotta a becses trófeát a Casa Milan múzeumának, ahol az a szezon végéig lesz látható.

Luka Modric imád Milánóban játszani
Luka Modric imád Milánóban játszani. Fotó: NurPhoto

Luka Modric gesztusa a Milannak

Modric Aranylabdája a Mondo Milan névre keresztelt kiállításon lesz bemutatva, ahol a szurkolók megcsodálhatják a klubfutball legértékesebb egyéni trófeáját. Az AC Milan korábbi csatára, a holland Marco van Basten is a Milannak adományozta az 1992-es Aranylabdáját, a három közül a harmadikat, a klub iránti hálaként.

Modric gesztusa más: ez szerelem, nem pedig hála. A horvát játékos már gyerekkora óta figyeli a Milant, a múlt nyár elején választotta a klubját, és ő maga sem gondolta volna, hogy ennyire otthon fogja érezni magát. Tetszik neki a város, a stadion, tetszik neki, ahogy a drukkerek biztatják a csapatot. A mérce – 13 év Madriddal a háta mögött – kétségtelenül magas volt, de az olasz bajnokság második helyén álló együttes szurkolói imádják, a csapattársak elismerik a klasszisát. Az Inter elleni győztes derbi után a többiek a öltözőben várták, és neki énekeltek: „Luka! Luka!”

 

Nem tudta eltitkolni az örömét

A 2018-as Aranylabda évében Modric a világbajnoki döntőig jutott a horvát válogatottal, bár ott elbuktak Franciaország ellen. Három héttel korábban a csoportkörben a Modric vezette horvátok Leo Messit és egész Argentínát ütötte ki 3-0-ra. Abban az évben a Real Madrid megnyerte a Bajnokok Ligáját, az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is. Modric felidézte azt a történetet, hogy igazán akkor kezdett el komolyan gondolkodni az Aranylabdáról, amikor az edzője, Zinedine Zidane motiválta őt.

Luka Modric a Real Madrid játékosaként kapta meg az aranylabdát
Luka Modric a Real Madrid játékosaként kapta meg az aranylabdát. Fotó: NurPhoto

– Luka, tudatosítanod kell magadban, hogy a legjobbak szintjén vagy, azokén, akik Aranylabdát nyernek – sugallta a horvátok kiválóságának a francia labdarúgás ikonja. 2018. november 19-én, hétfőn Modric Londonban ébredt egy Nemzetek Ligája-meccs után, és azon a reggelen a France Football főszerkesztője hívta fel őt, hogy elmondja, ő lett a győztes. Modric a szó szoros értelmében lefagyott, és nem vette fel.

Öt perc múlva azért magához tért, és a horvát labdarúgó visszahívta a szerkesztőt. Amikor megtudta, hogy ő kapta az Aranylabdát, sírni kezdett. 

Ekkor felhívta anyját és apját is, bár a szabályok szerint a hírt titokban kellett volna tartania. Emiatt is tűnhet különlegesnek a Casa Milan múzeumának adott ajándék, mivel nem csupán egy 18 karátos arannyal bevont vas- és rézdarabról van szó, hanem egy horvát kisfiú beteljesült álmát jelképezi.



 

