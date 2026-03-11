Modric követte a holland legenda példáját, megvált az Aranylabdájától

A horvátok legendás játékosa követte a holland Marco van Basten példáját, és élete legnagyobb elismerését kölcsönadta. A horvát Luka Modric úgy döntött, hogy néhány hónapra megválik otthon őrzött 2018-as Aranylabdájától: az olasz klub veterán középpályása felajánlotta a becses trófeát a Casa Milan múzeumának, ahol az a szezon végéig lesz látható.

Luka Modric imád Milánóban játszani. Fotó: NurPhoto

Luka Modric gesztusa a Milannak

Modric Aranylabdája a Mondo Milan névre keresztelt kiállításon lesz bemutatva, ahol a szurkolók megcsodálhatják a klubfutball legértékesebb egyéni trófeáját. Az AC Milan korábbi csatára, a holland Marco van Basten is a Milannak adományozta az 1992-es Aranylabdáját, a három közül a harmadikat, a klub iránti hálaként.

Modric gesztusa más: ez szerelem, nem pedig hála. A horvát játékos már gyerekkora óta figyeli a Milant, a múlt nyár elején választotta a klubját, és ő maga sem gondolta volna, hogy ennyire otthon fogja érezni magát. Tetszik neki a város, a stadion, tetszik neki, ahogy a drukkerek biztatják a csapatot. A mérce – 13 év Madriddal a háta mögött – kétségtelenül magas volt, de az olasz bajnokság második helyén álló együttes szurkolói imádják, a csapattársak elismerik a klasszisát. Az Inter elleni győztes derbi után a többiek a öltözőben várták, és neki énekeltek: „Luka! Luka!”

Nem tudta eltitkolni az örömét

A 2018-as Aranylabda évében Modric a világbajnoki döntőig jutott a horvát válogatottal, bár ott elbuktak Franciaország ellen. Három héttel korábban a csoportkörben a Modric vezette horvátok Leo Messit és egész Argentínát ütötte ki 3-0-ra. Abban az évben a Real Madrid megnyerte a Bajnokok Ligáját, az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is. Modric felidézte azt a történetet, hogy igazán akkor kezdett el komolyan gondolkodni az Aranylabdáról, amikor az edzője, Zinedine Zidane motiválta őt.

Luka Modric a Real Madrid játékosaként kapta meg az aranylabdát. Fotó: NurPhoto

– Luka, tudatosítanod kell magadban, hogy a legjobbak szintjén vagy, azokén, akik Aranylabdát nyernek – sugallta a horvátok kiválóságának a francia labdarúgás ikonja. 2018. november 19-én, hétfőn Modric Londonban ébredt egy Nemzetek Ligája-meccs után, és azon a reggelen a France Football főszerkesztője hívta fel őt, hogy elmondja, ő lett a győztes. Modric a szó szoros értelmében lefagyott, és nem vette fel.

Öt perc múlva azért magához tért, és a horvát labdarúgó visszahívta a szerkesztőt. Amikor megtudta, hogy ő kapta az Aranylabdát, sírni kezdett.

Ekkor felhívta anyját és apját is, bár a szabályok szerint a hírt titokban kellett volna tartania. Emiatt is tűnhet különlegesnek a Casa Milan múzeumának adott ajándék, mivel nem csupán egy 18 karátos arannyal bevont vas- és rézdarabról van szó, hanem egy horvát kisfiú beteljesült álmát jelképezi.





