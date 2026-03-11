Szoboszlai megszólalt, és nem kertelt a Liverpool veresége után + videó

A Galatasaray 1-0-s előnyről várja a Liverpool elleni, jövő szerdai visszavágót, amit az Anfielden rendeznek majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A párharc első meccsén mindhárom magyar futballista pályára lépett: Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milost hatvan perc után lecserélték a Liverpoolban, míg Sallai Roland a hajrára jött be a törököknél, és már a Galatasaray továbbjutására készül.

Szoboszlai Dominik szerint gyenge volt a Liverpool, de még lát esélyt a Galatasaray ellen a BL-ben. Fotó: NurPhoto

Szoboszlai a meccs után a TNT Sports México csatornának adott interjút, amiben őszintén értékelte a Liverpool vereségét, szerinte gyenge teljesítményt nyújtottak Isztambulban. – Ők nagyon jó meccset játszottak, mi viszont szerintem nem. Az én véleményem szerint gyengén játszottunk. Gratulálunk nekik, de ez még csak az első félidő – jelezte Szoboszlai, hogy a Galatasaray elleni párharc még messze nincs lefutva.

Szoboszlai Dominik egyvalamit nem árult el

A riporter arról kérdezte, hogy mit kell tennie most a Liverpoolnak, hogy a Galatasaray ellen sikerrel vívja meg a visszavágót. Szoboszlai a konkrét tervet nem árulta el:

Nem fogom elmondani, hogy mit kell tennünk. De szerintem mindenki tudja, mire van szükség: szintet kell lépnünk, meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az egész Anfieldre. Aztán majd meglátjuk.

Végül arról kérdezték, hogy a Liverpool legjobbjaként lát-e még esélyt arra, hogy az FA-kupában vagy BL-ben felérhetnek a csúcsra a idén. – Hosszú út áll még előttünk – felelte Szoboszlai. – Ahogy valószínűleg láttátok, az FA-kupában idegenben játszunk a City ellen, az sem lesz könnyű meccs. A BL-ben most először meg kell várnunk, hogy ők (a Galatasaray – a szerk.) eljöjjenek az Anfieldre, és remélhetőleg jó eredményt érünk el.

A Premier League-ben címvédő Liverpool az angol bajnokságban a hatodik helyen áll, a trófeaszerzésre az FA-kupában és a BL-ben lehet még esélye idén. Előbbiben a Manchester City otthonában játszik a negyeddöntőben április 4-én, utóbbiban pedig jövő héten a Galatasaray feladványát kellene megoldania hazai pályán.