Irán elindította a háború eddigi legerősebb támadását + videó

„Kitartóan és határozott erővel folytatjuk támadásainkat, és ebben a háborúban csak az ellenség teljes megadását tartjuk elfogadható kimenetelnek” – közölte az IRGC. Hozzátették: „A háború csak akkor ér véget, amikor a háború árnyéka eltűnik országunkról.”

A Pentagon keddi tájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok addig nem fog meghátrálni, amíg az ellenséget teljesen és döntően le nem győzik. Hozzátette: mindez az Egyesült Államok által meghatározott ütemben fog történni.

– írja a CNN.