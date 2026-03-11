Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint a háború kezdete óta a legintenzívebb és legerősebb katonai műveletet hajtották végre – jelentette az iráni állami média.
Irán elindította a háború eddigi legerősebb támadását + videó
Irán a háború eddigi legintenzívebb katonai műveletét indította el – közölte az Iráni Forradalmi Gárda. Teherán szerint a támadás során ballisztikus rakétákat lőttek ki izraeli célpontokra és a térségben található amerikai érdekeltségekre.
Irán azt állítja, hogy az éjszaka folyamán végrehajtott támadás során rakétákat indítottak – köztük a nagy hatótávolságú, ballisztikus rakétát is – izraeli célpontok, valamint a térségben található amerikai érdekeltségek ellen
– számolt be az iráni állami műsorszolgáltató, az IRIB.
„Kitartóan és határozott erővel folytatjuk támadásainkat, és ebben a háborúban csak az ellenség teljes megadását tartjuk elfogadható kimenetelnek” – közölte az IRGC. Hozzátették: „A háború csak akkor ér véget, amikor a háború árnyéka eltűnik országunkról.”
A Pentagon keddi tájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok addig nem fog meghátrálni, amíg az ellenséget teljesen és döntően le nem győzik. Hozzátette: mindez az Egyesült Államok által meghatározott ütemben fog történni.
– írja a CNN.
Szerdán reggel légiriadó volt Izrael középső részén, miután az Izraeli Védelmi Erők rakétaindításokra figyelmeztettek Irán felől. Sérültekről nem érkezett jelentés.
Borítókép: Iráni rakéták nyomai (Fotó: AFP)
