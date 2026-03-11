IránAmerikaIzraeltámadásballisztikus rakéta

Irán elindította a háború eddigi legerősebb támadását + videó

Irán a háború eddigi legintenzívebb katonai műveletét indította el – közölte az Iráni Forradalmi Gárda. Teherán szerint a támadás során ballisztikus rakétákat lőttek ki izraeli célpontokra és a térségben található amerikai érdekeltségekre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 12:53
Iráni rakéták nyomai (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint a háború kezdete óta a legintenzívebb és legerősebb katonai műveletet hajtották végre – jelentette az iráni állami média.

Irán elindította a háború eddigi legerősebb támadását (Fotó: AFP)
Irán elindította a háború eddigi legerősebb támadását (Fotó: AFP)

Irán azt állítja, hogy az éjszaka folyamán végrehajtott támadás során rakétákat indítottak – köztük a nagy hatótávolságú, ballisztikus rakétát is – izraeli célpontok, valamint a térségben található amerikai érdekeltségek ellen

 – számolt be az iráni állami műsorszolgáltató, az IRIB.

„Kitartóan és határozott erővel folytatjuk támadásainkat, és ebben a háborúban csak az ellenség teljes megadását tartjuk elfogadható kimenetelnek” – közölte az IRGC. Hozzátették: „A háború csak akkor ér véget, amikor a háború árnyéka eltűnik országunkról.”

A Pentagon keddi tájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok addig nem fog meghátrálni, amíg az ellenséget teljesen és döntően le nem győzik. Hozzátette: mindez az Egyesült Államok által meghatározott ütemben fog történni.

– írja a CNN.

Szerdán reggel légiriadó volt Izrael középső részén, miután az Izraeli Védelmi Erők rakétaindításokra figyelmeztettek Irán felől. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Borítókép: Iráni rakéták nyomai (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbalassi bálint

Krasznahorkai világa 1.

Bayer Zsolt avatarja

Mindenkinek van egy világa. A világtalannak is. Van Krasznahorkainak és van nekem is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu