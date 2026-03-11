Hamarosan minden kiderül a kormányülésről: csütörtökön Kormányinfó

Csütörtökön tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus beszámol a szerdai kormányülésen hozott döntésekről, valamint válaszolnak az újságírók kérdéseire. Lapunk élő szöveges tudósításban számol majd be a Kormányinfón elhangzottakról.

Mint ismert, hétfőn már ülésezett a kormány, akkor Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt rendkívüli egyeztetésre hívta a minisztereket. A kormányülésen arról döntöttek, hogy a kormány védett árat vezet be, a benzin 595 forint, a gázolaj 615 forint lehet maximum Magyarországon.

