Hamarosan minden kiderül a kormányülésről: csütörtökön Kormányinfó

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a kormányülés legfontosabb döntéseiről. A Kormányinfóról lapunk élőben számol majd be.

2026. 03. 11. 13:22
Fotó: Mirkó István
Csütörtökön tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus beszámol a szerdai kormányülésen hozott döntésekről, valamint válaszolnak az újságírók kérdéseire. Lapunk élő szöveges tudósításban számol majd be a Kormányinfón elhangzottakról.

Mint ismert, hétfőn már ülésezett a kormány, akkor Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt rendkívüli egyeztetésre hívta a minisztereket. A kormányülésen arról döntöttek, hogy a kormány védett árat vezet be, a benzin 595 forint, a gázolaj 615 forint lehet maximum Magyarországon.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Mirkó István)


