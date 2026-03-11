Erősödik a Magyar Légierő – új Gripenek érkeznek! + videó

Június 30-ig megérkezik a négy új Gripen vadászgép Kecskemétre. Erőt ígértünk, erőt építettünk! – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter megjegyezte, hogy a 18 vadászgépre bővülő Gripen-flottával tovább erősítik hazánk biztonságát. – Nekünk Magyarország védelme az első – zárta bejegyzését a tárcavezető.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Svédországban tárgyalt, illetve a Gripeneket gyártó Saab üzemét is felkereste. A kormánypárti politikus a látogatásról és a haderőfejlesztés eredményeiről is beszámolt közösségi oldalán.

Mint azt korábban a Magyar Nemzet megírta, január közepén a stockholmi magyar nagykövetség közzétett egy fényképet a Facebook-oldalán, amelyen egy új Saab JAS39C Gripen vadászgép látható, amelyet a Magyar Légierőnek (HuAF) szánnak. A nagykövetség tájákoztatása szerint nyárig négy darab új Gripen C típusváltozat érkezik majd a Magyar Honvédséghez, amiket most Palóczi Péter nagykövet és kollégái a Saab vezetőivel és a Gripen-programért felelős munkatársaival folytatott tárgyalása után megtekintett a cég linköpingi gyárában. Az épülő vadászgép része annak a megrendelésnek, amelyet a gyártó Saab 2024. február 23-án írt alá a svéd állammal. Fegyverexport esetén ugyanis a svéd állam szerződik a vásárló országgal, majd ad megrendelést a gyártónak.

A négy további Gripen vadászgépre vonatkozó szerződés a Försvarets Materielverk (FMV, Svéd Védelmi Anyagi Igazgatóság) és a magyar kormány között 2001 decemberében aláírt eredeti megállapodás módosításának része. Az eredeti szerződés tizennégy Gripen C/D vadászgépre vonatkozott a Magyar Légierő számára.

Az eredeti tizennégy Saab Gripen, beleértve a cseregépeket is, a lízingszerződés lejártával, 2026 elején teljes mértékben a Magyar Légierő tulajdonába kerül. A Saab 2026 és 2036 között továbbra is támogatást és logisztikát biztosít a Gripen-flotta számára.



Borítókép: Gripenek kötelékben (Fotó: MTI/Lakatos Péter)