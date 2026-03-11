Az elmúlt tíz évben 330 egyházi iskola újult meg

– Ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek, és jobb körülmények között folyjon az oktatás – közölte Soltész Miklós Pakson, a megújult Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átadásán. Az egyházi iskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású iskoláktól: a lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye, a tanárok, tanítók tudják megvalósítani – emelte ki.

Úgy vélekedett, hogy a paksi egyházi iskola felújítása és bővítése, az iskola fenntartása jelentősen befolyásolja majd a város és a környékbeli települések jövőjét. Közölte, hogy

a településeken, az országban és a Kárpát-medencében végzett munkát folytatni fogják, azzal a szellemiséggel, ahogy eddig tették.

„Ezt az egyházainkkal, vármegyéinkkel, településeinkkel, az itt élőkkel összefogásban tudjuk csak megtenni” – fogalmazott.

Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy a kormány számára fontosak a fiatalok, így fontos az is, hogy jövőképet adjanak számukra.

Papp Attila, az intézmény igazgatója elmondta, az általános iskola épületében teljeskörűen felújították a tantermeket, fűtéskorszerűsítést végeztek, új, 700 négyzetméteres tornacsarnokot építettek, és a 2026-27-es tanévtől új épületben tanulhatnak a gimnázium diákjai. A beruházás 2,7 milliárd forintba került, amelyből 2,6 milliárd forint állami támogatás. Az óvodában 100 gyermeket nevelnek, az általános iskolában négyszázötvenen, a gimnáziumban csaknem százan tanulnak.