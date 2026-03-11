Barátság kőolajvezetékUkrajnaMenczer Tamás

Az ukrán pofátlanságnak nincs határa

Menczer Tamás bírálta az ukrán külügyet, miután turisztikai látogatásnak minősítették Czepek Gábor államtitkár és szakértői küldöttségének ukrajnai útját. Zelenszkij politikai okból zárta el a Barátság-vezetéket, a magyar szakértők pedig úton vannak, hogy ezt a helyszínen is bebizonyítsák.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 16:27
A magyar szakértők úton vannak Ukrajnába Forrás: MTI
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amit úgy indított, hogy az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa. Kitért rá, hogy az ukrán külügyminisztérium szerint Czepek Gábor és kollégái „turisztikai céllal” érkeztek Ukrajnába.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán reagált az ukrán külügyminisztérium kijelentésére
(Fotó: MTI)

Nem, kedves ukrán külügyminisztérium! Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok!

– hangsúlyozta, majd részletezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. 

Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs. De a magyar szakértők úton vannak! Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is!

– zárta a posztot a kommunikációs igazgató.

Borítókép: A magyar szakértők úton vannak Ukrajnába (Fotó: MTI)

