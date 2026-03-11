A védett ár az egyetlen biztos eszköz, állítja az energiajogász

Az üzemanyagokra bevezetett védett ár az egyetlen biztos eszköz a nem működő Barátság kőolajvezeték és az iráni konfliktus okozta olajárrobbanás negatív hatásainak ellensúlyozására – mondta Tóth Máté energiajogász az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Az olajraktárakat is támadás érte Iránban, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapást mért az országra (Fotó: Sasan/AFP)

Tóth Máté az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár kapcsán közölte: azzal egy egész intézkedéscsomag lépett életbe.

A kormány az árak rögzítése mellett jelentős jövedéki adóról is lemondott, exporttilalmat vezetett be, továbbá – a benzinkutak felé támasztott nyitvatartási és egyéb követelményekkel és a magyar forgalmi engedélyhez kötött lehetőséggel – garantálta az ellátásbiztonságot is.

Megerősítette, hogy szükség volt korábban a három hónapra elegendő stratégiai üzemanyagkészletek használatára, mert Magyarországot „körbezárták”. Ukrajna blokád alá vonta a Barátság vezetéket, míg a horvátok nem hajlandók orosz olajat pumpálni az Adria vezetékbe, közben pedig az iráni konfliktus miatt az arab országokból is akadozik a szállítás – sorolta.

Leszögezte ugyanakkor, hogy Magyarországnak több mint három hónapra elegendő üzemanyag- és további három hónapra elegendő kőolajtartalék áll a rendelkezésére.

Hosszabb távon ugyanakkor nagy szükség lenne az orosz olajra, mutatott rá, ugyanis részben annak árelőnye alapozza meg a rezsicsökkentés intézményét is. Az állam ezt vonja el a Moltól, s adja oda a magyar családoknak a villany- és gázszámláikat csökkentendő

– magyarázta.

„Észveszejtő” szerinte, hogy közben a Tisza Párt politikusai az orosz olajról való leválást szorgalmazzák. Éppen arra lenne szüksége Európának, hogy az arab országokból most akadozva érkező energiahordozókat – így az olajat, a cseppfolyósított gázt – pótolja, erre pedig az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítése vagy visszavonása adna módot – vélekedett.

Tóth Máté közölte, Hollandiában már közelíti az üzemanyagok ára az 1000 forintot és szerinte bizonyosan Magyarországon is elérné ezt a szintet, ha nem érkezne olcsó orosz olaj az országba. Rámutatott: a környező országokban is azért volt mindeddig csak kicsivel drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk, mert a „régió együtt árazott”, a magyar árakhoz igazodott.