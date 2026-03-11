tisza pártolajüzemanyag

A védett ár az egyetlen biztos eszköz, állítja az energiajogász

Az arab országokból most akadozva érkező energiahordozókat pótlására az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítése vagy visszavonása adna módot, amire most nagy szüksége lenne Európának – vélekedett Tóth Máté energiajogász az M1 48 perc című műsorában. A szakértő szerint ezért észveszejtő, hogy eközben a Tisza Párt politikusai az orosz olajról való leválást szorgalmazzák.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 6:49
Az üzemanyagokra bevezetett védett ár az egyetlen biztos eszköz a nem működő Barátság kőolajvezeték és az iráni konfliktus okozta olajárrobbanás negatív hatásainak ellensúlyozására – mondta Tóth Máté energiajogász az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Smoke and flames rise at the site of airstrikes on an oil depot in Tehran on March 7, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, prompting Iranian retaliation with missile attacks across the region and intensifying concerns about disruption to global energy and transport. (Photo by Sasan / Middle East Images via AFP)
Az olajraktárakat is támadás érte Iránban, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapást mért az országra (Fotó: Sasan/AFP)

Tóth Máté az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár kapcsán közölte: azzal egy egész intézkedéscsomag lépett életbe. 

A kormány az árak rögzítése mellett jelentős jövedéki adóról is lemondott, exporttilalmat vezetett be, továbbá – a benzinkutak felé támasztott nyitvatartási és egyéb követelményekkel és a magyar forgalmi engedélyhez kötött lehetőséggel – garantálta az ellátásbiztonságot is.

Megerősítette, hogy szükség volt korábban a három hónapra elegendő stratégiai üzemanyagkészletek használatára, mert Magyarországot „körbezárták”. Ukrajna blokád alá vonta a Barátság vezetéket, míg a horvátok nem hajlandók orosz olajat pumpálni az Adria vezetékbe, közben pedig az iráni konfliktus miatt az arab országokból is akadozik a szállítás – sorolta.

Leszögezte ugyanakkor, hogy Magyarországnak több mint három hónapra elegendő üzemanyag- és további három hónapra elegendő kőolajtartalék áll a rendelkezésére.

Hosszabb távon ugyanakkor nagy szükség lenne az orosz olajra, mutatott rá, ugyanis részben annak árelőnye alapozza meg a rezsicsökkentés intézményét is. Az állam ezt vonja el a Moltól, s adja oda a magyar családoknak a villany- és gázszámláikat csökkentendő

 – magyarázta.

„Észveszejtő” szerinte, hogy közben a Tisza Párt politikusai az orosz olajról való leválást szorgalmazzák. Éppen arra lenne szüksége Európának, hogy az arab országokból most akadozva érkező energiahordozókat – így az olajat, a cseppfolyósított gázt – pótolja, erre pedig az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítése vagy visszavonása adna módot – vélekedett.

Tóth Máté közölte, Hollandiában már közelíti az üzemanyagok ára az 1000 forintot és szerinte bizonyosan Magyarországon is elérné ezt a szintet, ha nem érkezne olcsó orosz olaj az országba. Rámutatott: a környező országokban is azért volt mindeddig csak kicsivel drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk, mert a „régió együtt árazott”, a magyar árakhoz igazodott.

A szakértő szerint az iráni konfliktus miatt valószínűleg hosszú távon fel kell készülni a magas olajárakra, hiszen a harcokban olajfinomítók, olajraktárak, olajmezők szenvedtek támadásokat, emellett a szállítás is bizonytalan. 

Éppen ezért lenne minden eddiginél fontosabb, hogy az orosz energiahordozók szabad utat kapjanak a kontinens felé

 – hangsúlyozta.

Borítókép: Illusztráció/Autós tankol egy benzinkúton a hollandiai Delftben 2026. március 3-án. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

