NBABam AdebayokosárlabdaMiami Heat

Bam Adebayo varázsolt, 83 pontot ért el egyetlen mérkőzésen

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján a Miami Heat 150-129-re győzött a vendég Washington Wizards ellen. A hazaiak színeiben Bam Adebayo 83 pontig jutott, amire az NBA történetében eddig csak egyszer volt példa. A büntetőkben pedig új ligarekord született.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:08
Bam Adebayo gálázott Miamiban Fotó: Getty Images North America via AFP/Megan Briggs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egy NBA-mérkőzésen dobott legtöbb pont rekordját Wilt Chamberlain tartja, aki 1962-ben száz pontot ért el a Philadelphia Warriors New York Knicks elleni 169-147-es győzelme során. Az örökranglista második pozíciójában eddig a később tragikusan elhunyt Kobe Bryant állt, aki egy 2006-os összecsapáson 81 pontot szerzett a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatában. Magyar idő szerint szerda hajnalban azonban Bam Adebayo lépett fel a dobogó második helyére: a Miami Heat 28 éves játékosa 83 pontot dobott a Washington Wizards ellen 150-129-re megnyert találkozó során.

Bam Adebayo 83 pontot dobva vezette győzelemre a Miami Heat kosárlabdacsapatát az NBA-ben
Bam Adebayo 83 pontot dobva vezette győzelemre a Miami Heat kosárlabdacsapatát az NBA-ben. Fotó: Getty Images North America via AFP/Megan Briggs

A kilenc lepattanóig és három gólpasszig is eljutó Adebayót a kezdeti kosarai – az első negyed után már 31 pontnál járt – után egyre inkább kiszolgálták a csapattársai, ennek is köszönhetően jöhetett létre a 83 pontja, amely így állt össze:

  • 36 sikeres büntető/43 kísérletből,
  • 13/21 kétpontos,
  • 7/22 hárompontos.

Adebayo posztja a mérkőzés után:

Ami a büntetők számát illeti, abban Edrice Femi Bam Adebayo új csúcstartóvá vált: az NBA-ben korábban még senki nem dobhatott 43-szor a vonalról, ahogy 36-szor sem volt eredményes senki. A találkozó után az edzője, Erik Spoelstra és maga Bam Adebayo is szürreálisnak és örökké emlékezetesnek nevezte a történteket – a játékos Spoelstra mellett Istennek, a családjának, a csapattársainak és a szurkolóknak is megköszönte az élményt.

A Heat eddigi pontrekordere, LeBron James így üzent Adebayónak:

A kétszeres olimpiai bajnok kosaras 2017 óta szerepel az NBA-ben, háromszor az All Star-csapatban is ott lehetett, 2023-ban pedig döntőt játszott a Miami Heat együttesével. A Wizards elleni sikerével a Heat 37 győzelemmel a keleti főcsoport hatodik helyén áll az alapszakaszban. A sorozatban nyolcadik vereségét elszenvedő Washington az utolsó előtti, 14. helyen áll keleten.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu