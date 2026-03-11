Bam Adebayo varázsolt, 83 pontot ért el egyetlen mérkőzésen

Az egy NBA-mérkőzésen dobott legtöbb pont rekordját Wilt Chamberlain tartja, aki 1962-ben száz pontot ért el a Philadelphia Warriors New York Knicks elleni 169-147-es győzelme során. Az örökranglista második pozíciójában eddig a később tragikusan elhunyt Kobe Bryant állt, aki egy 2006-os összecsapáson 81 pontot szerzett a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatában. Magyar idő szerint szerda hajnalban azonban Bam Adebayo lépett fel a dobogó második helyére: a Miami Heat 28 éves játékosa 83 pontot dobott a Washington Wizards ellen 150-129-re megnyert találkozó során.

Bam Adebayo 83 pontot dobva vezette győzelemre a Miami Heat kosárlabdacsapatát az NBA-ben. Fotó: Getty Images North America via AFP/Megan Briggs

A kilenc lepattanóig és három gólpasszig is eljutó Adebayót a kezdeti kosarai – az első negyed után már 31 pontnál járt – után egyre inkább kiszolgálták a csapattársai, ennek is köszönhetően jöhetett létre a 83 pontja, amely így állt össze:

36 sikeres büntető/43 kísérletből,

13/21 kétpontos,

7/22 hárompontos.

Adebayo posztja a mérkőzés után:

Ami a büntetők számát illeti, abban Edrice Femi Bam Adebayo új csúcstartóvá vált: az NBA-ben korábban még senki nem dobhatott 43-szor a vonalról, ahogy 36-szor sem volt eredményes senki. A találkozó után az edzője, Erik Spoelstra és maga Bam Adebayo is szürreálisnak és örökké emlékezetesnek nevezte a történteket – a játékos Spoelstra mellett Istennek, a családjának, a csapattársainak és a szurkolóknak is megköszönte az élményt.

A Heat eddigi pontrekordere, LeBron James így üzent Adebayónak:

BAM BAM BAM 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) March 11, 2026

A kétszeres olimpiai bajnok kosaras 2017 óta szerepel az NBA-ben, háromszor az All Star-csapatban is ott lehetett, 2023-ban pedig döntőt játszott a Miami Heat együttesével. A Wizards elleni sikerével a Heat 37 győzelemmel a keleti főcsoport hatodik helyén áll az alapszakaszban. A sorozatban nyolcadik vereségét elszenvedő Washington az utolsó előtti, 14. helyen áll keleten.