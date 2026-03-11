Ukrán fegyvercsempészet: kemény lépésre készül a cseh kormány

A rendőrség szóvivője, Ondrej Moravcík azonban a CTK hírügynökség kérdésére cáfolta, hogy külön erre szakosodott munkacsoport működne. Közlése szerint a rendőrség figyelemmel kíséri a felmerült biztonsági kérdéseket, az információkat folyamatosan értékelik és megosztják az illetékes partnerekkel, de külön munkacsoport létrehozásáról nincs tudomása.

A fuvarozói szövetség szerint ha a fuvarozók érvényes engedéllyel működnek, a járatoknak közzétett menetrendjük van és az utasok jogai biztosítottak, akkor nincs kifogás a működésük ellen. A szervezet hangsúlyozta, hogy a tisztességes üzleti működést támogatja.

Az ukrán állampolgárok jelentős számban érkeznek Csehországba az orosz katonai agresszió miatt, amelyet Moszkva négy évvel ezelőtt indított. 2026 februárjában több mint 398 ezer ideiglenes védelemmel rendelkező ukrán állampolgárt tartottak nyilván az országban. A cseh belügyminisztérium adatai szerint havonta még mindig mintegy hatezer ember érkezik Ukrajnából.