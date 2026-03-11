CsehországUkrajnacsempészetközlekedésorosz-ukrán háború

Ukrán fegyvercsempészet: kemény lépésre készül a cseh kormány

A cseh kormánykoalíció szigorítani tervezi az Ukrajna és Csehország közötti autóbusz-közlekedés feltételeit. Erről Tomio Okamura, a képviselőház elnöke beszélt a koalíciós tanács ülése után. Elmondása szerint fennáll a gyanú, hogy egyes fuvarozók a személyszállítás leple alatt különféle árukat, köztük katonai jellegű eszközöket és fegyvereket juttatnak be Csehországba Ukrajnából. Okamura szerint az országban nagyszámú illegális fuvarozó működik, és sokan közülük a szabályokat sem tartják be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:16
A Florenc nemzetközi buszpályaudvar Prágában (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Okamura úgy fogalmazott, hogy a hatályos szabályok szerint az utasokról listát kell vezetni, ugyanakkor a tapasztalatok szerint több fuvarozó még adót sem fizet. Állítása szerint körülbelül kétmillió ember utazik rendszeresen Csehország és Ukrajna között, és az ország tranzitponttá vált. Szerinte jelenleg nem mindig egyértelmű, hogy kik érkeznek az ország területére. Hozzátette: a rendőrség állítólag munkacsoportot hozott létre az ügy vizsgálatára – számolt be a Ceské Noviny.

A cseh kormány az Ukrajnából érkező buszok kapcsán intézkedésekre készül fegyvercsempészet gyanúja miatt (Fotó: AFP)
A cseh kormány az Ukrajnából érkező buszok kapcsán intézkedésekre készül fegyvercsempészet gyanúja miatt. Fotó: AFP

A rendőrség szóvivője, Ondrej Moravcík azonban a CTK hírügynökség kérdésére cáfolta, hogy külön erre szakosodott munkacsoport működne. Közlése szerint a rendőrség figyelemmel kíséri a felmerült biztonsági kérdéseket, az információkat folyamatosan értékelik és megosztják az illetékes partnerekkel, de külön munkacsoport létrehozásáról nincs tudomása. 

A fuvarozói szövetség szerint ha a fuvarozók érvényes engedéllyel működnek, a járatoknak közzétett menetrendjük van és az utasok jogai biztosítottak, akkor nincs kifogás a működésük ellen. A szervezet hangsúlyozta, hogy a tisztességes üzleti működést támogatja.

Az ukrán állampolgárok jelentős számban érkeznek Csehországba az orosz katonai agresszió miatt, amelyet Moszkva négy évvel ezelőtt indított. 2026 februárjában több mint 398 ezer ideiglenes védelemmel rendelkező ukrán állampolgárt tartottak nyilván az országban. A cseh belügyminisztérium adatai szerint havonta még mindig mintegy hatezer ember érkezik Ukrajnából.

Okamura szerint sok fuvarozó nem rendelkezik engedéllyel rendszeres személyszállításra, és ezt úgy kerülik meg, hogy úgynevezett „túrákat” szerveznek Ukrajnából. 

A koalíciós tanács ülésén jelen voltak a belügyminisztérium képviselői, valamint Ivan Bednárik közlekedési miniszter is. A politikus közölte: a külföldiek csehországi tartózkodási feltételeinek szigorítása összhangban áll a kormány programnyilatkozatával.

A tervek szerint módosítanák a külföldiek tartózkodási engedélyéről szóló törvényt is. Okamura szerint a javaslatot májusban terjeszthetik a koalíciós tanács elé, majd ezt követően a kormány tárgyalhat róla.

Emellett az új polgári törvénykönyv keretében előkészítik a Csehországban élő külföldiek – köztük az Európai Unióból érkezők – kötelező regisztrációjának digitalizálását is.

 

Borítókép: A Florenc nemzetközi buszpályaudvar Prágában (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Súlyos számok: ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu