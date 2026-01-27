ukráncseh házelnökprovokációorosz-ukrán háború

Cseh házelnök: Provokálnak az ukránok

A cseh házelnök szerint nem szolgálja a jó cseh–ukrán kapcsolatokat, hogy Ukrajna egyesítésének évfordulóján harmincméteres ukrán zászlót helyeztek el Prága egyik legemblematikusabb történelmi helyszínén. Tomio Okamura úgy véli, az akció felesleges feszültséget kelt, és a fogadó ország szimbólumai iránti tisztelet hiányát mutatja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:43
Tomio Okamura cseh házelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Harmincméteres ukrán zászló a Károly hídon. Az akciót tegnap a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna egyesítésének 107. évfordulója alkalmából. Véleményem szerint ez felesleges provokáció az ukránok részéről azokkal az állampolgárainkkal szemben, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges csehországi bevándorlásával. Egy ilyen akció Csehország történelmének egyik legemblematikusabb helyszínén semmiképpen sem szolgálja a jó cseh–ukrán kapcsolatok ügyét” – írja az X-en az új cseh házelnök, Tomio Okamura.

Tomio Okamura cseh házelnök
Tomio Okamura cseh házelnök. Fotó: AFP

A fogadó ország és annak szimbólumai iránti tiszteletnek magától értetődőnek kellene lennie. Nem Ukrajnában vagyunk, hanem a Cseh Köztársaságban. El tudják képzelni, hogy a múltban cseh emigránsok október 28-án harmincméteres zászlókat függesszenek ki az Eiffel-toronyról, a Big Benről és hasonló helyekről?

 –  teszi fel a kérdést. 

„Már beszéltem Macinka külügyminiszterrel annak érdekében, hogy ilyen akció egy ilyen helyszínen ne ismétlődhessen meg. A kormányunk pedig új törvényt készít elő a külföldiek – köztük az ukránok – csehországi tartózkodási feltételeinek szigorításáról” – zárja.

Nemrég arról írtunk, hogy a cseh parlament elnöke nagyszerűnek nevezte saját újévi beszédét, amelyben bírálta Ukrajna vezetését és az ország számára nyújtott nyugati támogatásokat. Tomio Okamura felszólalása nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol hívei tömegesen fejezték ki egyetértésüket az elhangzottakkal kapcsolatban.

Borítókép: Tomio Okamura cseh házelnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu