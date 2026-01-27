Cseh házelnök: Provokálnak az ukránok

„Harmincméteres ukrán zászló a Károly hídon. Az akciót tegnap a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna egyesítésének 107. évfordulója alkalmából. Véleményem szerint ez felesleges provokáció az ukránok részéről azokkal az állampolgárainkkal szemben, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges csehországi bevándorlásával. Egy ilyen akció Csehország történelmének egyik legemblematikusabb helyszínén semmiképpen sem szolgálja a jó cseh–ukrán kapcsolatok ügyét” – írja az X-en az új cseh házelnök, Tomio Okamura.

Tomio Okamura cseh házelnök. Fotó: AFP

A fogadó ország és annak szimbólumai iránti tiszteletnek magától értetődőnek kellene lennie. Nem Ukrajnában vagyunk, hanem a Cseh Köztársaságban. El tudják képzelni, hogy a múltban cseh emigránsok október 28-án harmincméteres zászlókat függesszenek ki az Eiffel-toronyról, a Big Benről és hasonló helyekről?

– teszi fel a kérdést.