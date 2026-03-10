TrumpIránPutyin

Trump szerint hamarosan vége az iráni konfliktusnak

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar" véget érhet. Az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este. Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán elveszített „mindent, amivel rendelkezett", ide értve a vezetését is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 6:04
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Trump kifejtette, hogy az iráni haderőt megfosztották tengeri képességeitől, valamint a drón- és rakétaállományának nagy részét is elveszítette.

Megfogalmazása szerint a hadműveletben eddig elért eredményeket korábban „egy hónap alatt" sem tartotta megvalósíthatónak. 

Közölte, az Iránt érintő lépések célja, hogy hosszú távon megfosszák attól a képességétől, hogy fegyvereivel az Egyesült Államokat, illetve szövetségeseit, valamint a szomszédos országokat fenyegethesse. 

Donald Trump csalódottságának adott hangot Irán új vezetőjének személyét, Modzstaba Hameneit illetően, akivel – véleménye szerint – az iráni politika iránya nem változhat meg. 
A kőolaj árának stabilizálása érdekében kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok átmeneti időre felold bizonyos szankciókat, valamint megismételte, hogy a Hormuzi-szoroson a szállítások újraindulása érdekében az Egyesült Államok „politikai kockázatbiztosítást" nyújt az áthaladó szállítmányokra.

Donald Trump megerősítette, hogy hétfőn telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel szót váltottak az ukrajnai háborúról, valamint a közel-keleti helyzetről. 

Az egyeztetést az amerikai elnök nagyon jónak értékelte, és hozzátette, hogy az orosz államfő konstruktívnak mutatkozott, hogy segítséget nyújtson az iráni konfliktus lezárásában.



 

