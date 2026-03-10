ukránOrbán ViktorZelenszkij

Elképesztő kijelentés: az ukránok azt méregetik, hogy hány drónpilótára van szükség Magyarország elfoglalásához

Az ukrán televízióban már arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához. Folytatódik a Magyarország elleni támadássorozat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 7:16
Ukrajna Magyarországot fenyegeti (Fotó: AFP)
Újabb megdöbbentő kijelentések hangoztak el az ukrán televízióban. Egy tévéműsorban úgy fogalmaztak: az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.

Ukránok nem állnak le a fenyegetésekkel (Fotó: AFP)

Az egyik adás vendége Szerhij Fursza közgazdász és újságíró volt. Kijelentette: „A konyhában mi is viccelődhetünk a magyarokkal.

Mondhatjuk, hogy mennyi drónpilótára van szükségünk, hogy elfoglaljuk Magyarországot.

A konyhában mind így viccelődünk” – tette hozzá az ukrán elemző.

Ukrajna egyre durvább támadásokat indít Magyarország ellen. Mint arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.  

Az ukrán elnök életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben.

Hegyi Zoltán
Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

