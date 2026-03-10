A ramadánt ünnepli az egyik gyorsétteremlánc Németországban, még a sült krumplit is elrejtik

Ismét előkerültek a digitális térben az egyik gyorsétteremlánc ramadánplakátjai Németországban. A közösségi médiában látható videók szerint a digitális posztereket úgy programozták, hogy a nappali böjti órákon teljesen üres McDonald’s csomagolásokat mutassanak, például a sültkrumpli tartóját és egy zárt hamburgeres dobozt. Naplemente után ugyanazok a csomagolások valós időben megteltek, és pontosan abban a pillanatban mutatták meg a sült krumplit és a hamburgereket, amikor a muszlimok megtörték napi böjtjüket. A McDonald’s először 2023-ban „ünnepelte” ily módon a ramadánt. Németországban hatmillió muszlim tartja ezt ünnepet.

Muszlimok érkeznek az esti imádkozásra a frankfurti Abu Bakr mecsetbe ramadán idején (Fotó: DPA/Boris Roessler)

A plakátokon a „Boldog ramadánt” üzenet is szerepelt. A gyorsétteremlánc úgy időzítette a plakátokat, hogy az étellel teli csomagolások megjelenése egybeessen az iftarral, a naplemente után fogyasztott esti étkezéssel.

🇩🇪 In Germany, McDonald's has removed food images from its billboards during daylight hours for Ramadan



McDonald's Germany launched a new outdoor campaign in which digital billboards sync with the sun, revealing food only after dark throughout the month of Ramadan. pic.twitter.com/iG3lcXdafj — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2026

A kampányt a német Scholz & Friends ügynökség készítette, amelynek koncepciója a McDonald’s legismertebb vizuális elemének – az ételeknek – eltávolítására összpontosított, tiszteletből azok iránt, akik betartják a ramadánt.

Tolerancia és tisztelet?

A McDonald’s Germany szóvivője a Newsweeknek elmondta:

A McDonald’s és franchise-partnerei aktívan támogatják a tolerancia, a tisztelet és az összetartozás értékein alapuló, sokszínű és nyitott társadalmat.

A szóvivő hozzátette: éttermeikben csaknem 67 ezer, több mint 160 nemzetiségű alkalmazott dolgozik együtt, és naponta mintegy kétmillió vendéget szolgál ki – mindannyian különböző háttérrel, hittel és élettörténettel.

Ez a sokszínűség nagy büszkeség számunkra, és véleményünk szerint ez az egyik oka márkánk sikerének. Minden embert tisztelettel és nyitottsággal kezelni mindig is tevékenységünk középpontjában állt

– mondta a szóvivő.