A ramadánt ünnepli az egyik gyorsétteremlánc Németországban, még a sült krumplit is elrejtik

Újabb vitát váltott ki az a Németországban futó reklámkampány amelyben a digitális hirdetőtáblák csak sötétedés után mutatták meg az ételeket ramadán idején. A gyorsétteremlánc szerint ezzel csak „a tolerancia, a tisztelet és az összetartozás értékein alapuló, sokszínű és nyitott társadalmat támogatják”.

2026. 03. 10. 7:50
Ramadáni utcai díszítés a város muszlimok lakta negyedében Kölnben Fotó: MESUT ZEYREK Forrás: ANADOLU
Ismét előkerültek a digitális térben az egyik gyorsétteremlánc ramadánplakátjai Németországban. A közösségi médiában látható videók szerint a digitális posztereket úgy programozták, hogy a nappali böjti órákon teljesen üres McDonald’s csomagolásokat mutassanak, például a sültkrumpli tartóját és egy zárt hamburgeres dobozt. Naplemente után ugyanazok a csomagolások valós időben megteltek, és pontosan abban a pillanatban mutatták meg a sült krumplit és a hamburgereket, amikor a muszlimok megtörték napi böjtjüket. A McDonald’s először 2023-ban „ünnepelte” ily módon a ramadánt. Németországban hatmillió muszlim tartja ezt ünnepet.

Muszlimok érkeznek az esti imádkozásra a frankfurti Abu Bakr mecsetbe ramadán idején Fotó: BORIS ROESSLER / DPA
A plakátokon a „Boldog ramadánt” üzenet is szerepelt. A gyorsétteremlánc úgy időzítette a plakátokat, hogy az étellel teli csomagolások megjelenése egybeessen az iftarral, a naplemente után fogyasztott esti étkezéssel.

A kampányt a német Scholz & Friends ügynökség készítette, amelynek koncepciója a McDonald’s legismertebb vizuális elemének – az ételeknek – eltávolítására összpontosított, tiszteletből azok iránt, akik betartják a ramadánt.

Tolerancia és tisztelet?

A McDonald’s Germany szóvivője a Newsweeknek elmondta:

A McDonald’s és franchise-partnerei aktívan támogatják a tolerancia, a tisztelet és az összetartozás értékein alapuló, sokszínű és nyitott társadalmat.

A szóvivő hozzátette: éttermeikben csaknem 67 ezer, több mint 160 nemzetiségű alkalmazott dolgozik együtt, és naponta mintegy kétmillió vendéget szolgál ki – mindannyian különböző háttérrel, hittel és élettörténettel.

Ez a sokszínűség nagy büszkeség számunkra, és véleményünk szerint ez az egyik oka márkánk sikerének. Minden embert tisztelettel és nyitottsággal kezelni mindig is tevékenységünk középpontjában állt

– mondta a szóvivő.  

A ramadán az iszlám naptár legszentebb hónapja, amelynek során a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek. 

A böjtölők napközben minden ételtől és italtól tartózkodnak, gyakran olyan kültéri reklámok között, amelyek csábító ételképeket ábrázolnak. A McDonald’s ezt akarta elkerülni azzal, hogy estig visszavonta vizuális elemeit, és olyan technológiát használt, hogy „figyelmesebb” és kulturálisan érzékenyebb formájú reklámot hozzon létre 

– magyarázta a Newsweek.

A McDonald’s más piacokon is létrehozott úgymond kulturálisan testreszabott ramadáni kampányokat, például Indonéziában a 2025-ös Satu Rasa kezdeményezést és Malajziában az Indahnya Ramadan (A ramadán szépsége) kampányt, amelyek helyi szokásokat és történetmesélést tartalmaztak.

A ramadán a németországi iskolákban is okozott feszültséget

Korábban arról is írtunk, hogy vita bontakozott ki a muszlim és a keresztény diákok között Németországban, miután a ramadán idején néhány muszlim tanulót zavart, hogy keresztény iskolatársaik a szünetben esznek. A tanárok azt javasolták a nem böjtölő gyerekeknek, hogy inkább titokban egyenek, ami tovább fokozta a feszültséget. Több német szülő arra panaszkodott, hogy gyerekeik kirekesztve érzik magukat az iskolákban a muszlim diákok miatt.

Borítókép: Ramadáni utcai díszítés a város muszlimok lakta negyedében Kölnben (Fotó: AFP/Mesut Zeyrek)

