Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok

Egyre több és egyre súlyosabb fenyegetés éri Magyarországot Ukrajna, konkrétan az ukrán politikai elit, a hadsereg vezetői és az elnökhöz közel álló befolyásos körök részéről – hívja fel a figyelmet az Origo.

Ukrajna Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is többször megfenyegette (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A puszta provokáción túlmutató kijelentések egyértelműen azt mutatják: Ukrajna nem riad vissza semmitől, hogy belerángassa a háborúba Magyarországot, és ennek érdekében beavatkozzon az ország szuverén döntéseibe.

Az elmúlt hetek eseményei megdöbbentő képet festenek. Ukrán katonai vezetők, politikai elemzők és befolyásos médiamunkások szinte naponta üzennek hadat Magyarországnak, nem ritkán katonai beavatkozással vagy Orbán Viktor miniszterelnök politikai és fizikai megsemmisítésével fenyegetőzve. A fenyegetések célja egyértelmű: bevonni Magyarországot a háborúra, és kormányváltást elérni, hogy egy Kijevnek szimpatikus, háborúpárti vezetés kerüljön hatalomra.

Különösen megdöbbentő, hogy az Európai Unió tagságára ácsingózó Ukrajna katonai vezetői nyílt katonai agresszióval fenyegetik az EU- és NATO-tag Magyarországot. Jevhen Karasz ukrán őrnagy például több minősíthetetlen kirohanást is intézett Magyarország ellen. Karasz azt állította: az ukrán hadsereg 128-as dandára „percek alatt” vagy „órák alatt szétkapná Magyarországot”, ha a magyar miniszterelnök „provokatív bejelentést” tenne.

A fenyegetést nem is fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” nevezte.

Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy Zelenszkij által kitüntetett, szélsőséges vezérről

– mutatott rá Bóka János, utalva arra, hogy Karasz a szélsőséges, neonáci C14 csoport vezetője volt.

Ihor Zalizniak volt ukrán katona, aki az Azov Brigádban is szolgált, dróncsapásokkal fenyegette Budapestet, és egyenesen Magyarország megszállására szólított fel.

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák

– fogalmazott a volt katona a felvételen.

Olekszij Kopitko, a védelmi minisztérium volt tanácsadója, szintén katonai csapással fenyegetett, nyíltan kijelentve, hogy Magyarország NATO-tagsága sem érdekli őket, és az ukrán hadsereg „még könnyebben el tudna bánni” Magyarországgal.