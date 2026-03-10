ukrajnamagyarországorbán viktor

Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok

Bár a közel-keleti válság lehetséges hatásai már eleve veszélyekkel terhes légkört teremtenek Európában, Magyarországnak egy másik, közelebbi kockázattal is számolnia kell. Az országot Ukrajna részéről érik egyre komolyabb fenyegetések.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 8:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Egyre több és egyre súlyosabb fenyegetés éri Magyarországot Ukrajna, konkrétan az ukrán politikai elit, a hadsereg vezetői és az elnökhöz közel álló befolyásos körök részéről – hívja fel a figyelmet az Origo.

Ukrajna Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is többször megfenyegette
Ukrajna Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is többször megfenyegette (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A puszta provokáción túlmutató kijelentések egyértelműen azt mutatják: Ukrajna nem riad vissza semmitől, hogy belerángassa a háborúba Magyarországot, és ennek érdekében beavatkozzon az ország szuverén döntéseibe.

Az elmúlt hetek eseményei megdöbbentő képet festenek. Ukrán katonai vezetők, politikai elemzők és befolyásos médiamunkások szinte naponta üzennek hadat Magyarországnak, nem ritkán katonai beavatkozással vagy Orbán Viktor miniszterelnök politikai és fizikai megsemmisítésével fenyegetőzve. A fenyegetések célja egyértelmű: bevonni Magyarországot a háborúra, és kormányváltást elérni, hogy egy Kijevnek szimpatikus, háborúpárti vezetés kerüljön hatalomra.

Különösen megdöbbentő, hogy az Európai Unió tagságára ácsingózó Ukrajna katonai vezetői nyílt katonai agresszióval fenyegetik az EU- és NATO-tag Magyarországot. Jevhen Karasz ukrán őrnagy például több minősíthetetlen kirohanást is intézett Magyarország ellen. Karasz azt állította: az ukrán hadsereg 128-as dandára „percek alatt” vagy „órák alatt szétkapná Magyarországot”, ha a magyar miniszterelnök „provokatív bejelentést” tenne. 

A fenyegetést nem is fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” nevezte.

Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy Zelenszkij által kitüntetett, szélsőséges vezérről

– mutatott rá Bóka János, utalva arra, hogy Karasz a szélsőséges, neonáci C14 csoport vezetője volt.

Ihor Zalizniak volt ukrán katona, aki az Azov Brigádban is szolgált, dróncsapásokkal fenyegette Budapestet, és egyenesen Magyarország megszállására szólított fel.

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák

– fogalmazott a volt katona a felvételen.

Olekszij Kopitko, a védelmi minisztérium volt tanácsadója, szintén katonai csapással fenyegetett, nyíltan kijelentve, hogy Magyarország NATO-tagsága sem érdekli őket, és az ukrán hadsereg „még könnyebben el tudna bánni” Magyarországgal. 

A katonai fenyegetések mellett rendkívül súlyosak azok a kijelentések is, amelyek Orbán Viktor miniszterelnök személyét veszik célba. Mikola Davidjuk ukrán politológus „putyini ördögnek” nevezte a magyar kormányfőt, és azt követelte: nem elegendő Orbán leváltása, hanem „vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie”. 

Dmitro Jaros, aki ellen az Interpol terrorizmussal összefüggő tevékenységek miatt körözést adott ki, egyenesen halálos fenyegetést intézett Orbán Viktor ellen. 

Anton Jascsenko ukrán youtuber „ötödik hadoszlopnak” és „az abszolút gonosznak” nevezte Orbán Viktort.

Az egyik legdurvább fenyegetés azonban magához az ukrán elnökhöz kötődik. Zelenszkij újságírók előtt azt mondta, hogy ha a magyar miniszterelnök nem oldja fel az Ukrajnának szánt hitel blokkolását, akkor megadja a címét az ukrán katonáknak, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön” – utóbbi alatt nyilvánvalóan az erőszakot értve.

Az ukrán fenyegetések szerves része a magyar belpolitikába való nyílt beavatkozás és a kormányváltás elősegítésének szándéka. Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő kijelentette, hogy „természetesen” Magyar Péter lesz az új miniszterelnök Magyarországon. Petro Olescsuk és Ljudmilla Pokrovcsuk politológusok reményüket fejezték ki arra, hogy az Orbán-kormány megbukik az áprilisi választáson. 

„Az ukránok beépültek a magyar politikába”, és „pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot” – hívta fel a figyelmet egy interjúban Orbán Viktor. 

A politikai és katonai nyomásgyakorlás mellett gazdasági zsarolás is folyik. Kirilo Szazonov, befolyásos ukrán katona és politológus azt követelte, hogy „rövid pórázra kell fogni Orbán Viktort azáltal, hogy Magyarországot elvágják a számára fontos erőforrásoktól, így az orosz gáz- és olajszállítmányoktól”.

Hogy ezt mennyire komolyan gondolja a kijevi rezsim, azt bizonyítja, hogy a Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra, és bár Zelenszkij azt állítja, hogy a vezeték nincs működőképes állapotban, a magyar kormányfő által közzétett műholdfelvételek bizonyítják, hogy a vezeték ép. Az ukrán elnök szavahihetőségét csökkenti a kérdésben az is, hogy Brüsszel nyomására sem volt hajlandó engedélyezni, hogy tényfeltáró bizottság ellenőrizze a vezeték állapotát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

