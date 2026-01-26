Kormányváltást követel Magyarországon egy ukrán náci fegyveres banda (UDA) vezére, Dmitro Jaros.
Ukrán náci fenyegette meg Orbán Viktort
Halálos fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök ellen az UDA ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros, aki az ukrán nácik egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja. Korábban politikusként és parancsnokként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában, és Zelenszkij legbelsőbb köreivel is jó kapcsolatot ápol. Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára.
Jaros katonai vezetőként szoros kapcsolatban áll az ukrán hatalommal, és személyes, baráti viszonyban van az ukrán titkosszolgálat nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal. Jaros korábban tanácsadója volt a korábbi ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak, akiről egy német bírósági döntés is kimondta, hogy utasítást adott az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantására. Ugyanez a Zaluzsnij az, akit Ruszin-Szendi Romulusz korábban nyilvánosan is a barátjának nevezett.
Kicsoda Dmitro Jaros?
Dmitro Jaros az ukrán náci mozgalom egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja, aki korábban politikusként és fegyveres milicistaként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában. A 2013–2014-es Euromajdan idején a radikális Jobboldali Szektor (Pravij Szektor) vezetőjeként vált ismertté, majd a kelet-ukrajnai harcok során hozta létre a félkatonai alakulatát.
Jaros a pályafutása során többször került közel az ukrán államhatalom legfelsőbb szintjeihez. A 2014-es hatalomváltást megelőzően titkos találkozón vett részt Viktor Janukoviccsal. Akkor azonban nem politikai pártok képviseletében érkezett, hanem a titkosszolgálat, az SZBU kereste meg. A hatalomváltást követően a neve felmerült az ukrán nemzetbiztonsági szervezeteket vezetésére, szóba került kinevezése a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsba, valamint az ukrán titkosszolgálat élére is. Végül 2015-ben kilépett pártjából, és saját politikai mozgalmat indított (DIYA).
Ideológiai nézetei semmi kétséget nem hagynak radikalizmusáról.
Nyíltan Sztepan Bandera követőjének vallja magát, az Európai Uniót antikereszténynek nevezte, a Nyugatot pedig Ukrajna ellenségeként jellemezte. Korábbi megszólalásaiban antiszemita utalásokat tett az ukrán gazdasági elitre, miközben következetesen a politikai ellenfelek betiltására és a fegyveres fellépésre szólította fel támogatóit. Emellett szélsőségesen oroszellenes álláspontot képvisel.
Sztepan Andrijovics Bandera ukrán politikus, a nyugat-ukrajnai nemzeti mozgalom vezető személyisége, az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) szélsőjobboldali, radikális szárnyának (OUN-B) vezetője volt. 1941. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, megalakította az Ukrán Nemzeti Bizottságot. A bizottság vezetője, Jaroszlav Stetsko 1941. június 30-án jelentette be a független Ukrán Állam létrehozását a németek által elfoglalt Lvivben. A kiáltvány ígéretet tett a nemzetiszocialista Németországgal való együttműködésre. Személyének megítélése ellentmondásos volt. Nyugat-Ukrajnában nemzeti hősnek tartják, míg a keleti országrészben náci kollaboránsként tekintenek rá, akinek banderitáknak nevezett követői felelősek voltak a lengyel és zsidó civilek lemészárlásáért a második világháború alatt.
2014 és 2019 között független parlamenti képviselő volt, 2021-ben pedig Valerij Zaluzsnij tanácsadójaként dolgozott. Az orosz–ukrán háború kezdete óta pedig aktívan részt vesz a háborúban az általa vezetett fegyveres alakulat élén.
Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára
– írta meg a Kyiv Post.
Az ukrán nacionalista parancsnok korábban a saját országának megválasztott vezetőjét sem kímélte: 2019-ben nyilvánosan kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij az életével fizetne, ha végrehajtaná a minszki megállapodást.
Borítókép: Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka (Fotó: AFP)
