Kicsoda Dmitro Jaros?

Dmitro Jaros az ukrán náci mozgalom egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja, aki korábban politikusként és fegyveres milicistaként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában. A 2013–2014-es Euromajdan idején a radikális Jobboldali Szektor (Pravij Szektor) vezetőjeként vált ismertté, majd a kelet-ukrajnai harcok során hozta létre a félkatonai alakulatát.

Jaros a pályafutása során többször került közel az ukrán államhatalom legfelsőbb szintjeihez. A 2014-es hatalomváltást megelőzően titkos találkozón vett részt Viktor Janukoviccsal. Akkor azonban nem politikai pártok képviseletében érkezett, hanem a titkosszolgálat, az SZBU kereste meg. A hatalomváltást követően a neve felmerült az ukrán nemzetbiztonsági szervezeteket vezetésére, szóba került kinevezése a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsba, valamint az ukrán titkosszolgálat élére is. Végül 2015-ben kilépett pártjából, és saját politikai mozgalmat indított (DIYA).

Ideológiai nézetei semmi kétséget nem hagynak radikalizmusáról.

Nyíltan Sztepan Bandera követőjének vallja magát, az Európai Uniót antikereszténynek nevezte, a Nyugatot pedig Ukrajna ellenségeként jellemezte. Korábbi megszólalásaiban antiszemita utalásokat tett az ukrán gazdasági elitre, miközben következetesen a politikai ellenfelek betiltására és a fegyveres fellépésre szólította fel támogatóit. Emellett szélsőségesen oroszellenes álláspontot képvisel.

Sztepan Andrijovics Bandera ukrán politikus, a nyugat-ukrajnai nemzeti mozgalom vezető személyisége, az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) szélsőjobboldali, radikális szárnyának (OUN-B) vezetője volt. 1941. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, megalakította az Ukrán Nemzeti Bizottságot. A bizottság vezetője, Jaroszlav Stetsko 1941. június 30-án jelentette be a független Ukrán Állam létrehozását a németek által elfoglalt Lvivben. A kiáltvány ígéretet tett a nemzetiszocialista Németországgal való együttműködésre. Személyének megítélése ellentmondásos volt. Nyugat-Ukrajnában nemzeti hősnek tartják, míg a keleti országrészben náci kollaboránsként tekintenek rá, akinek banderitáknak nevezett követői felelősek voltak a lengyel és zsidó civilek lemészárlásáért a második világháború alatt.

2014 és 2019 között független parlamenti képviselő volt, 2021-ben pedig Valerij Zaluzsnij tanácsadójaként dolgozott. Az orosz–ukrán háború kezdete óta pedig aktívan részt vesz a háborúban az általa vezetett fegyveres alakulat élén.

Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára

