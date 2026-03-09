Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a Liverpool a kupasorozatban

A West Ham és a Brentford hétfő esti mérkőzésével zárulnak le az FA-kupa nyolcaddöntői, ezzel teljessé válik a legjobb nyolc mezőnye. Az angol szövetség már a mérkőzés előtt felkészült a folytatásra, kisorsolta a negyeddöntő párosításait. Elsőként a Premier League-ben listavezető Arsenal kapott ellenfelet, egy másik élvonalbeli csapattal, a Southamptonnal találkozik a következő körben. A Wrexhamet nagy nehézségek árán kiejtő Chelsea újra alacsonyabb osztályú ellenféllel néz szembe, a League One-ban szereplő Port Vale-lel. A már említett West Ham–Brentford párharc győztesére a Leeds United vár, a legpikánsabb párharc azonban nem ez lesz, ugyanis a Liverpool a Manchester Cityhez látogat a húsvéti időszakban

Haaland és Van Dijk, vagyis a Manchester City és a Liverpool újra megküzd egymással (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Mindkét csapatnak fontos ez a sorozat. A Liverpool esetében kijelenthető, hogy nem védi meg a bajnoki címét, de egyelőre nem is a Manchester Citynek áll a zászló a PL-ben. A Bajnokok Ligája és/vagy az FA-kupa megnyerésével vigasztalódhatna bármelyikük. Pep Guardiola gárdája ezenkívül a ligakupában is diadalmaskodhat, ott az Arsenallal meccsel a döntőben.

A Manchester City kétszer is legyőzte a Liverpoolt

A két gigász kétszer is találkozott már az idényben, és 89 év után először fordult elő, hogy az égszínkékek oda-vissza megverték a Liverpoolt a bajnokságban. Egy hónappal ezelőtti találkozójuk emlékezetesre sikerült:

akkor állították ki Szoboszlai Dominikot az Erling Haalanddal való párharca után. A magyar középpályást eltiltották, a Manchester City pedig 2-1-es győzelmet ünnepelt.

Ebből a szempontból mondhatjuk, hogy az FA-kupában talpon lévő csapatok közül a legrosszabbat kapta maga mellé a Liverpool, a két vereséggel a manchesteriek ellen silány a mérlege az idényben. Igaz, a Chelsea és a Brentford is ünnepelt már Kerkez Milosék ellen egyszer-egyszer.