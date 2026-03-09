Sallai Roland a „veszélyzónában”, Szoboszlaiéknak nincs mitől tartaniuk

A Liverpoolnak egyik alapemberét nélkülöznie kell a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő keddi mérkőzésén, Alisson kisebb sérülést szedett össze , így csatlakozott a nem bevethető játékosok sorához, azaz Endo Vataruhoz, Conor Bradley-hez, Giovanni Leonihoz és Alexander Isakhoz, miközben a közelmúltban Florian Wirtz és Alexis Mac Allister is küszködött kisebb problémákkal, de utóbbi kettő ott van a keretben. A törökök sokkal jobban állnak e téren, náluk csak egy 19 éves tinédzser, Arda Ünyay nem játszhat az angolok ellen, az elmúlt hetekben két meccset kihagyó Sallai Roland már szombaton visszatért.

Egy-egy sárga lap Sallai Rolandnak és Victor Osimhennek is sokba kerülhet (Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU)

Okan Buruk így kedvére válogathat a futballistái között, miközben abban reménykedik, hogy a Galatasaray kedden hasonlóan jó eredményt ér el a Liverpool ellen, mint a BL alapszakaszában, amikor Isztambulban 1-0-ra legyőzte a Vörösöket. Ez most sem elképzelhetetlen forgatókönyv, a törökök három győzelemmel a hátuk mögött vágnak neki a találkozónak, míg a Liverpool esetében kiszámíthatatlan, hogy éppen melyik arcát mutatja éppen aznap a gárda.

Galata-játékosok, köztük Sallai Roland közel az eltiltáshoz

Egy döntetlen vagy szűk győzelem esetén is pokolian nehéz visszavágó várna a déliekre, ráadásul a játékosok a saját dolgukat is megnehezíthetik a jövő szerdai összecsapás előtt. Ugyanis a Galatasaray hét játékosa is a „veszélyzónában” van, ha a holnap 18.45-kor kezdődő mérkőzésen

Ugurcan Cakir, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Sallai Roland, Victor Osimhen, esetleg Noa Lang begyűjt egy sárga lapot, akkor ki kell hagynia az angliai túrát.

Mindannyian két-két sárga lapnál járnak a BL-idényben, miközben három után egymeccses eltiltás jár a „rosszfiúknak”. Ez egészen a negyeddöntők végéig érvényes, tehát nem csak ezt a párharcot kellene átvészelni ezen játékosoknak újabb büntetés nélkül, hanem a következőt is, vagyis a Chelsea és a PSG elleni nyolcaddöntős párharc győztese ellenit is, azután törlődnek majd a sárga lapok.

A liverpooliak között egy játékos, Curtis Jones veszélyeztetett ilyen szempontból, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos eddig egy sárga lapot sem kapott a Bajnokok Ligája küzdelmei során. Sallainak a másik oldalon viszont oda kell figyelnie, ha a jövő héten szeretne pályára lépni az Anfielden.