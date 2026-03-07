Galatasaraytörök bajnokságSallai RolandBesiktas

Sallai Roland esetében most kiderült, jól számolt-e a Galatasaray edzője

Rangadót játszott a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a Galatasaray, amely szombaton a Besiktas vendége volt. Victor Osimhen gólja döntött, 1-0-ra nyertek az emberhátrányban játszó vendégek, akik a fontos győzelem mellett Sallai Roland visszatérésének is örülhettek. Ünneplésre nincs idő, kedden a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hazai felvonása következik Sallaiéknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 20:22
Sallai Roland két kihagyott mérkőzés után visszatért a pályára Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
Február végén Sallai Roland miatt aggódhattunk. A magyar válogatott szélső megsérült, de a Galatasaray edzője azonnal megnyugtatott mindenkit, nincs nagy baj, a 28 éves játékos egy hét elteltével újra a pályán lehet. Sallai végül valóban csak egy bajnokit és egy kupameccset hagyott ki, mindkétszer az Alanyaspor volt az ellenfél, de a kulcsfontosságú mérkőzésekre már visszatérhetett.

Sallai Roland máris a Galatasaray kezdőcsapatában kapott helyet
Sallai Roland máris újra a Galatasaray kezdőcsapatában kapott helyet. Fotó: Anadolu

Sallai Rolandéknak egy gól is elég volt a rangadón

Sőt Okan Buruk a szombati, Besiktas otthonában lejátszott rangadóra azonnal a kezdőbe nevezte őt, jobbhátvédként szerepelt. Az összecsapás főszereplője nem ő volt, hanem Victor Osimhen, aki Leroy Sané beadása után befejelte a Galatasaray vezető gólját a 39. percben. És mint kiderült, ez a meccs egyetlen gólja is volt.

A vendégek Sané kiállítása bő harminc percet emberhátrányban játszottak, s ezt kihasználva a Besiktas tűzijátékot rendezett a kapujuk előtt. Sallaiék ennek ellenére is kihúzták a hátralévő időt, 1-0-ra nyerték meg a tizenegy sárga és egy piros lapot hozó, 102 percig tartó csatát. Ennek pedig a végelszámolásnál nagy jelentősége lehet, hiszen a török bajnokság 25. fordulóját megelőzően négy pont választotta el egymástól az éllovas Galatát a második Fenerbahcétól, ez viszont így utóbbi vasárnapi mérkőzése előtt hét pontra nőtt.

Fontos győzelem ide vagy oda, ünneplésre most nincs idő, mivel kedden a Bajnokok Ligájában lesz jelenése Galatasaraynak, amely a Liverpoolt látja vendégül a nyolcaddöntő isztambuli felvonásában (18.45). Sallai Roland minden bizonnyal farkasszemet nézhet Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal, hiszen szombaton a sérülésnek már nyoma sem volt, a Besiktas ellen a 92. percig a pályán volt a magyar válogatott kiválósága.

 

