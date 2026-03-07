Sallai Roland esetében most kiderült, jól számolt-e a Galatasaray edzője

Február végén Sallai Roland miatt aggódhattunk. A magyar válogatott szélső megsérült, de a Galatasaray edzője azonnal megnyugtatott mindenkit, nincs nagy baj, a 28 éves játékos egy hét elteltével újra a pályán lehet. Sallai végül valóban csak egy bajnokit és egy kupameccset hagyott ki, mindkétszer az Alanyaspor volt az ellenfél, de a kulcsfontosságú mérkőzésekre már visszatérhetett.

Sallai Roland máris újra a Galatasaray kezdőcsapatában kapott helyet. Fotó: Anadolu

Sallai Rolandéknak egy gól is elég volt a rangadón

Sőt Okan Buruk a szombati, Besiktas otthonában lejátszott rangadóra azonnal a kezdőbe nevezte őt, jobbhátvédként szerepelt. Az összecsapás főszereplője nem ő volt, hanem Victor Osimhen, aki Leroy Sané beadása után befejelte a Galatasaray vezető gólját a 39. percben. És mint kiderült, ez a meccs egyetlen gólja is volt.