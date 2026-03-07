Iránközel-keletDonald Trump

Irán Washingtonra mutogat, miközben tovább nő a közel-keleti feszültség

Abbász Aragcsi meglepően harcias kijelentéseket tett nem sokkal azután, hogy az iráni elnök bocsánatot kért. Az iráni külügyminiszter figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy az eszkalációért az Egyesült Államok lesz a felelős. Az elnök ígérete ellenére Aragcsi szavai után nem sokkal Irán ismét rakétatámadást indított.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 21:55
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: ISRAELI FOREIGN MINISTRY / HANDO Forrás: ANADOLU)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Abbász Aragcsi szombaton azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy csapást mért egy sótalanító üzemre a Perzsa-öböl egyik szigetén, és ezzel az infrastruktúra elleni támadással precedenst teremtett. Az iráni külügyminiszter egyúttal figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy az eszkalációért az Egyesült Államok lesz a felelős. Nem sokkal később Irán ismét támadásokat indított az Öböl menti országok ellen, annak ellenére, hogy az iráni elnök nemrég bocsánatot kért a korábbi csapások miatt.

Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felelős az eszkalációért
Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felelős az eszkalációért. Fotó: AFP

„Az Egyesült Államok égbekiáltó bűnt követett el azzal, hogy támadást intézett a Kesm szigetén levő létesítmény ellen” – írta Aragcsi az X-en. A miniszter szerint a támadás harminc település vízellátását érinti.

Az iráni infrastruktúra elleni támadás veszélyes és súlyos következményekkel járó lépés. Ezt a precedenst nem Irán, hanem az Egyesült Államok teremtette – tette hozzá.

Az iráni média jelentései szerint két kórház is súlyosan megrongálódott Huzisztán tartományban, az ország délnyugati részén az éjszakai légicsapásokban. Támadások célpontja volt továbbá Teherán nyugati részén a belföldi járatokat indító Mehrabad repülőtér is, ahol emiatt tűz ütött ki.

A külügyminiszter egyúttal figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha eszkalációra törekszik, akkor tudnia kell, hogy erre készültek fel a hatalmas fegyveres erőik már régóta. – Az iráni önvédelmi gyakorlat bármilyen fokozásáért teljes mértékben az amerikai kormányzat a felelős – magyarázta.

Mindez azután történt, hogy az iráni elnök korábban azt állította, Teherán nem fogja célba venni a szomszédos Perzsa-öböl menti államokat, kivéve, ha előbb megtámadják őket, valamint bocsánatot is kért a korábbi támadásokért.

Aragcsi ezt követően kijelentette, hogy Irán nyitottsága a deeszkalációra megszűnt.

 

Az iráni események kihatnak az egész világra

Az iráni konfliktus miatt kialakult vis maior helyzetre hivatkozva szombaton csökkentette a kőolaj-kitermelést és -finomítást a kuvaiti Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

A vállalat nem közölte, hogy pontosan mennyivel csökkenti a kitermelést. Februárban Kuvait napi nyersolaj-kitermelése mintegy 2,6 millió hordó volt.

A KPC tájékoztatása szerint a döntés hátterében az áll, hogy Irán nyíltan fenyegeti a biztonságos áthaladást a Hormuzi-szoroson, folytatja a támadásokat Kuvait ellen, és az olajszállító tartályhajók gyakorlatilag teljesen eltűntek az Arab-öbölből. A csökkentésről elővigyázatosságból határoztak, és ha a körülmények változnak, a döntést felülvizsgálják – tették hozzá.

A Kuwait Petroleum Corporation fontos kőolajbeszállító Ázsiában, és jelentős mennyiségű kerozint exportál Északnyugat-Európába. Az egy héttel ezelőtt kirobbant iráni konfliktus miatt már iraki és katari energiavállalatok is csökkentették a termelést.

 

Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: Anadolu)

add-square Támadás Irán ellen

Rémisztő videó: föld alatti rakétavárosról került elő felvétel

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleklétminimum

MP, a hf mint létminimum-szakértő

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu