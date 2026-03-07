Irán Washingtonra mutogat, miközben tovább nő a közel-keleti feszültség

Abbász Aragcsi szombaton azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy csapást mért egy sótalanító üzemre a Perzsa-öböl egyik szigetén, és ezzel az infrastruktúra elleni támadással precedenst teremtett. Az iráni külügyminiszter egyúttal figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy az eszkalációért az Egyesült Államok lesz a felelős. Nem sokkal később Irán ismét támadásokat indított az Öböl menti országok ellen, annak ellenére, hogy az iráni elnök nemrég bocsánatot kért a korábbi csapások miatt.

Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felelős az eszkalációért. Fotó: AFP

„Az Egyesült Államok égbekiáltó bűnt követett el azzal, hogy támadást intézett a Kesm szigetén levő létesítmény ellen” – írta Aragcsi az X-en. A miniszter szerint a támadás harminc település vízellátását érinti.

Az iráni infrastruktúra elleni támadás veszélyes és súlyos következményekkel járó lépés. Ezt a precedenst nem Irán, hanem az Egyesült Államok teremtette – tette hozzá.

Az iráni média jelentései szerint két kórház is súlyosan megrongálódott Huzisztán tartományban, az ország délnyugati részén az éjszakai légicsapásokban. Támadások célpontja volt továbbá Teherán nyugati részén a belföldi járatokat indító Mehrabad repülőtér is, ahol emiatt tűz ütött ki.