Meglepően alakult a Barcelona meccse, aztán jött Lamine Yamal

Két vigaszra váró klub játszott egymás ellen a La Ligában. A hét közben az Athletic Bilbao és a Barcelona is elvérzett a Király-kupa elődöntőjében. Bár a bajnoki első félidejében a baszkok játszottak veszélyesebben, Lamine Yamal góljával 1-0-ra nyert a Barcelona, amely így négy pont előnnyel vezet a Real Madrid előtt.

2026. 03. 07. 22:55
Lamine Yamal és a Barcelona nem lehetett végig elégedett, de a katalánok végül elvitték a három pontot az Athletic Bilbao otthonából Fotó: AFP/Adner Gillenea
A Real Madrid péntek esti győzelme után a Barcelona az Athletic Bilbao otthonában lépett pályára, hogy a La Liga 27. fordulója végére visszaállítsa a négy pont előnyét az ősi riválissal szemben. Hansi Flick csapatával azonban rendkívül szokatlan dolog történt Bilbaóban: az első félidőben a Barcelona egyszer sem találta el az ellenfél kapuját, amely a Barcához hasonlóan a héten kiesett a spanyol Király-kupából.

Lamine Yamal törte meg a jeget, a Barcelona megtartotta négy pontos előnyét a Real Madrid előtt a La Liga élén
Lamine Yamal törte meg a jeget, a Barcelona megtartotta négy pontos előnyét a Real Madrid előtt a La Liga élén Fotó: AFP/Ander Gillenea

A második félidő elején gyorsan megtört a jég, de ekkor még Rashford kísérletét hárította Unai Simón.

Lamine Yamal lecsapott

A játékrész feléhez érve viszont a bilbaói kapus is tehetetlen volt, Lamine Yamal lövése a kapufáról jutott a hálóba.

Az Athletic így 1-0-ra kikapott, az ősi rivális Real Sociedad elleni kupabúcsú után a bajnokságban sem tudott örömet szerezni szurkolóinak. Utóbbi is kikapott szombaton, az Atlético Madridtól, amellyel majd a Király-kupa fináléjában is találkozik.

Mennyivel vezet a Barcelona a Real Madrid előtt?

A Barcelona a Király-kupát már nem hódíthatja el idén, a bajnoki címre viszont jó az esélye. A Real Madrid előtti négy pontos előny persze tizenegy forduló alatt még bőven eltűnhet.

La Liga, 27. forduló

Péntek

Celta Vigo–Real Madrid 1-2

Szombat

Osasuna–Real Mallorca 2-2
Levante–Girona 1-1
Atlético Madrid–Real Sociedad 3-2
Athletic Bilbao–Barcelona 0-1

Vasárnap

Villarreal–Elche 14.00
Getafe–Real Betis 16.15
Sevilla–Rayo Vallecano 18.30
Valencia–Alavés 21.00

Hétfő

Espanyol–Oviedo 21.00

Az élcsoport

  1. Barcelona 67 pont
  2. Real Madrid 63
  3. Atlético 54

 

