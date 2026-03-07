Meglepően alakult a Barcelona meccse, aztán jött Lamine Yamal

A Real Madrid péntek esti győzelme után a Barcelona az Athletic Bilbao otthonában lépett pályára, hogy a La Liga 27. fordulója végére visszaállítsa a négy pont előnyét az ősi riválissal szemben. Hansi Flick csapatával azonban rendkívül szokatlan dolog történt Bilbaóban: az első félidőben a Barcelona egyszer sem találta el az ellenfél kapuját, amely a Barcához hasonlóan a héten kiesett a spanyol Király-kupából.

Lamine Yamal törte meg a jeget, a Barcelona megtartotta négy pontos előnyét a Real Madrid előtt a La Liga élén Fotó: AFP/Ander Gillenea

A második félidő elején gyorsan megtört a jég, de ekkor még Rashford kísérletét hárította Unai Simón.

Lamine Yamal lecsapott

A játékrész feléhez érve viszont a bilbaói kapus is tehetetlen volt, Lamine Yamal lövése a kapufáról jutott a hálóba.