Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

BarcelonaDiego Simeonehansi flickKirály-kupaAtletico MadridGriezmannelődöntő

Kiderült, mit mondott Simeone Flicknek, Griezmann beszólt a Barcelonának

Kedd este vívták a Király-kupa első elődöntőjének visszavágóját. A Barcelona 4-0-s hátrányból várta az Atlético Madrid elleni mérkőzést, de még így is sikerült izgalmassá tennie a katalánoknak a párharcot. Hansi Flick együttese 3-0-ra nyert, nem járt messze attól, hogy hosszabbításra késztesse Diego Simeone alakulatát. A találkozó után mindkét vezetőedző dicsérte a Barcelona játékát, s az is kiderült, mit mondott az argentin tréner a németnek. Antoine Griezmann beleszállt volt klubjába.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 7:19
A Barcelona és az Atletico Madrid trénere megvitatta a történteket a lefújás után. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto
A Barcelona és az Atletico Madrid trénere megvitatta a történteket a lefújás után. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto
A Barcelona a 29. percben szerezte meg a vezetést az Atlético Madrid ellen a Király-kupa elődöntőjének visszavágóján. Egyre fokozódott a nyomás a madridiakon, akik az első félidő ráadásának ötödik percében már a másodikat kapták. Egy félidő alatt ledolgozta hátrányának a felét a katalán együttes. A fordulást követően, ahogy várható volt, még feljebb kapcsolt Hansi Flick gárdája, amely vérszemet kapott. A 72. percben sikerült ismét feltörni az Atlético reteszét, a fiatal Bernal már másodszor volt eredményes. Viszont a maradék időt, még ha fogcsikorgatva is, de kihúzta Diego Simeone csapata, amely ugyan tükörsimán kikapott 3-0-ra, mégis örülhetett a végén, hiszen így is bejutott a kupa fináléjába, ahol az Athletic Bilbao vagy a Real Sociedad lesz majd az ellenfele. Szerdán 21 órakor (tv: Sport1) kezdődik a másik elődöntős párharc visszavágója, amelyet a Real Sociedad vár 1-0-s előnyből.

Griezmann egy fotóval vágott vissza a Barcelona elleni kupameccs után. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Griezmann egy fotóval vágott vissza a Barcelona elleni kupameccs után. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Erről beszélt Diego Simeone és Hansi Flick

Diego Simeone a lefújás után Hansi Flickkel beszélgetett, ez nem is maradt észrevétlen. A meccs után megkérdezték az Atlético Madrid vezetőedzőjét, mi hangzott el. – Elmondta nekem a véleményét a mérkőzésen történt szituációkról, én pedig azt mondtam neki, hogy briliánsan játszottak. Remélem, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is megmérkőzhetünk egymással – mondta Simeone. A szakvezető később hozzátette, hogy nehéz volt nekik fenntartani az első félidő intenzitását.

Ahhoz, hogy teljesüljön Diego Simeone BL-kívánsága, a Barcelonának a Newcastle United, míg az Atlético Madridnak a Tottenham Hotspur ellen kell továbbjutnia.

 

Büszke a sapatára a Barcelona trénere

Nyilvánvalóan szomorú vagyok, mert nem értük el a célunkat, hogy bejussunk a döntőbe, de nagyon büszkék lehetünk

fogalmazott Hansi Flick, aki megjegyezte, hogy öt gólt is szerezhettek volna. – Mindent beleadtunk, és ezt szeretném látni. Több mint száz százalékot nyújtottunk, és ez fantasztikus. Ma mindenki szívvel-lélekkel játszott, és nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, de ez egyszerűen nem volt elég, és ezt el kell fogadnunk. Mindenki számára világos, hogyan kell játszanunk, és ezt láttuk a pályán is. Így kell folytatnunk, lépésről lépésre kell haladnunk, mert még hosszú út áll előttünk a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában – mondta.

Diego Simeone és Hansi Flick elbeszélgetett a lefújást követően. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Diego Simeone és Hansi Flick elbeszélgetett a lefújást követően. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Griezmann beszólt egykori klubjának

Még tavaly márciusban a Barcelona közzétett egy fotót, amelyen Griezmann látható a háttérben a tizenegy Barça-játékossal, akik ünnepelnek, ehhez pedig azt írták: „Ez a fotó nagyon kemény.” Az üzenet a Barcelona 4-2-es győzelme után érkezett, amit az Atlético Madrid otthonában aratott.

A francia támadó a közösségi médián keresztül vágott vissza egykori klubjának, miután bejutott a kupadöntőbe. Egy olyan képet használt Griezmann, amelyen két Barcelona-játékos mellett ünnepel, akik a pályán fekve siratják a kiesésüket a lefújáskor.

Túl kemény ez a fotó?

írta.

Így üzent a francia. Forrás: Instagram/Antoine Griezmann.
Így üzent a francia. Forrás: Instagram/Antoine Griezmann.

 

