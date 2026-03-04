Kiderült, mit mondott Simeone Flicknek, Griezmann beszólt a Barcelonának

A Barcelona a 29. percben szerezte meg a vezetést az Atlético Madrid ellen a Király-kupa elődöntőjének visszavágóján. Egyre fokozódott a nyomás a madridiakon, akik az első félidő ráadásának ötödik percében már a másodikat kapták. Egy félidő alatt ledolgozta hátrányának a felét a katalán együttes. A fordulást követően, ahogy várható volt, még feljebb kapcsolt Hansi Flick gárdája, amely vérszemet kapott. A 72. percben sikerült ismét feltörni az Atlético reteszét, a fiatal Bernal már másodszor volt eredményes. Viszont a maradék időt, még ha fogcsikorgatva is, de kihúzta Diego Simeone csapata, amely ugyan tükörsimán kikapott 3-0-ra, mégis örülhetett a végén, hiszen így is bejutott a kupa fináléjába, ahol az Athletic Bilbao vagy a Real Sociedad lesz majd az ellenfele. Szerdán 21 órakor (tv: Sport1) kezdődik a másik elődöntős párharc visszavágója, amelyet a Real Sociedad vár 1-0-s előnyből.

Griezmann egy fotóval vágott vissza a Barcelona elleni kupameccs után. Fotó: NurPhoto

Erről beszélt Diego Simeone és Hansi Flick

Diego Simeone a lefújás után Hansi Flickkel beszélgetett, ez nem is maradt észrevétlen. A meccs után megkérdezték az Atlético Madrid vezetőedzőjét, mi hangzott el. – Elmondta nekem a véleményét a mérkőzésen történt szituációkról, én pedig azt mondtam neki, hogy briliánsan játszottak. Remélem, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is megmérkőzhetünk egymással – mondta Simeone. A szakvezető később hozzátette, hogy nehéz volt nekik fenntartani az első félidő intenzitását.

Ahhoz, hogy teljesüljön Diego Simeone BL-kívánsága, a Barcelonának a Newcastle United, míg az Atlético Madridnak a Tottenham Hotspur ellen kell továbbjutnia.

Büszke a sapatára a Barcelona trénere

Nyilvánvalóan szomorú vagyok, mert nem értük el a célunkat, hogy bejussunk a döntőbe, de nagyon büszkék lehetünk

– fogalmazott Hansi Flick, aki megjegyezte, hogy öt gólt is szerezhettek volna. – Mindent beleadtunk, és ezt szeretném látni. Több mint száz százalékot nyújtottunk, és ez fantasztikus. Ma mindenki szívvel-lélekkel játszott, és nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, de ez egyszerűen nem volt elég, és ezt el kell fogadnunk. Mindenki számára világos, hogyan kell játszanunk, és ezt láttuk a pályán is. Így kell folytatnunk, lépésről lépésre kell haladnunk, mert még hosszú út áll előttünk a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában – mondta.