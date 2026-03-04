Mentő vitte el a magyar válogatott futballistát, akit egy svéd felkent a vasrúdra

A magyar U16-os válogatott összetartása vasárnap kezdődött az MLSZ telki edzőközpontjában, ahol kedden az idei első meccsét is lejátszotta a csapat. Az ellenfél Svédország korosztályos együttese volt, a magyarok pedig Orji Dávid 23. percben szerzett góljával 1-0-s győzelmet arattak. A sikert beárnyékolta, hogy a győztes találat szerzőjét mentő vitte kórházba.

Orji Dávid súlyos sérülést szenvedett a svédek ellen a magyar U16-os válogatottban (Forrás: Facebook)

Az MLSZ tudósítása szerint a második félidő nem kezdődött jól a magyaroknak, mint írják: „Orji egy szerencsétlen mozdulat következtében súlyosnak tűnő vállsérülést szenvedett, a helyére Szegedi Botond állt be” a 48. percben.

Egy svéd a vasrúdnak lökte Orji Dávidot, mentő vitte a kórházba

Az utánpótlás futballal foglalkozó Gyerek foci névre hallgató Facebook-oldal pontosabban is leírta, hogyan történt Orji Dávid sérülése:

Egy svéd játékos rálökte a labdafogó hálótartó vasra és sajnos megsérült a válla.

Szalai László, a magyar csapat szövetségi edzője a mérkőzés után elmondta, hogy ezer sebből véreztek, hányásos vírusos betegség ütötte fel a fejét a keretben, és ezt még tetézte Orji sérülése, amelyet súlyosnak nevezett.

– Sajnos a második félidő elején Orji Dávid súlyosan megsérült, neki az egész csapat nevében jobbulást kívánok, várjuk nagyon vissza – fogalmazott Szalai László az MLSZ oldalán.

Orjit mentővel szállították kórházba, és az első hírek szerint kulcscsonttörést szenvedett.

A svédek elleni győztes gól: