Imre Bencéék óriási pofont kaptak, történelmi kudarcukon megdöbbent Németország

A Stuttgart történelmi győzelmet aratott a THW Kiel ellen a német férfi-kézilabdabajnokság, a Bundesliga 24. fordulójában csütörtök este. Imre Bence csapata, a német rekordbajnok 32-27-re kikapott, így a Stuttgart 21 bajnoki vereség után, fennállása során először tudott győzni a Kiel ellen. A magyar kézilabdázó is pályára lépett a Németországban szenzációként tálalt meccsen.

2026. 03. 06. 8:33
Imre Bence csapata, a Kiel történelmi vereségén megdöbbentek Németországban Fotó: Frank Molter Forrás: dpa
„Őrületes csütörtök este a kézilabda-Bundesligában” – ezzel a szöveggel vezeti fel Németország legolvasottabb lapja, a Bild azt, hogy a TVB Stuttgart hatalmas szenzációt okozva, 32-27-re győzött a rekordbajnok THW Kiel ellen. A magyar válogatott Imre Bence klubja története során először kapott ki a Stuttgarttól a két együttes 22. egymás elleni, élvonalbeli találkozóján.

17 February 2026, Schleswig-Holstein, Flensburg: Handball: EHF European League, SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel, Main Round, Group 1, Matchday 1, GP JOULE Arena. Kiel's Bence Imre throws on goal. Photo: Frank Molter/dpa
Imre Bence csapata, a német rekordbajnok Kiel újabb törtémelmi vereséget szenvedett Fotó: Frank Molter / dpa

Németország ámul Imre Bence klubjának történelmi vereségén

Mint a Bild megjegyzi, a Kiel számára kellemetlen időszak zajlik. Imre Bence csapata a múlt hétvégén hazai pályán szenvedett ugyancsak történelmi vereséget: akkor a Gummersbach ellen 34-26-ra kaptak ki, ami 47 év óta a legnagyobb hazai vereségük volt.

Ezután kedden már az Európa-ligában játszott a Kiel a spanyol Irun ellen. A 27-20-as győzelmükkel ott legalább bejutottak a negyeddöntőbe. Aztán kevesebb mint 48 órával később jöhetett volna a javítás a Bundesligában a Gummersbach elleni fiaskó után, ám Eric Johansson és Lukas Laube is hiányzott betegség miatt, és újabb történelmi kudarc lett a vége.

Pedig félidőben még 16-14-es vezetéssel mehetett szünetre a Kiel. A meccs döntő szakaszában azonban a Stuttgart 8-2-es sorozatot produkált, így az 50. percben már 27-21 volt az állás a hazaiaknak. A Kiel – akárcsak Gummersbach ellen – hirtelen teljesen összeomlott.

Kiel: „Megmagyarázhatatlan, ami történt, ez nagyon kevés!”

A Kiel német válogatott, Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes klasszisa, Hendrik Pekeler a meccs után így mérgelődött: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. De hogy már megint így elveszítjük a fonalat a második félidőben, az megmagyarázhatatlan. Ez egyszerűen nagyon kevés.

Imre Bence csereként lépett pályára a Kielben, nem dobott gólt a meccsen.

Egymás utáni második fájó vereségével a Kiel lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulásról, jelenleg csak ötödik a Bundesligában, hátránya négy pont a második helyen, még BL-t érő pozícióban álló Füchse Berlin mögött. Mindez a magyar válogatott jobbszélsőt már nem fogja érinteni, Imre Bence a nyártól hazatér, és a Veszprém játékosa lesz.

