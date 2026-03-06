Imre Bencéék óriási pofont kaptak, történelmi kudarcukon megdöbbent Németország

„Őrületes csütörtök este a kézilabda-Bundesligában” – ezzel a szöveggel vezeti fel Németország legolvasottabb lapja, a Bild azt, hogy a TVB Stuttgart hatalmas szenzációt okozva, 32-27-re győzött a rekordbajnok THW Kiel ellen. A magyar válogatott Imre Bence klubja története során először kapott ki a Stuttgarttól a két együttes 22. egymás elleni, élvonalbeli találkozóján.

Imre Bence csapata, a német rekordbajnok Kiel újabb törtémelmi vereséget szenvedett Fotó: Frank Molter / dpa

Németország ámul Imre Bence klubjának történelmi vereségén

Mint a Bild megjegyzi, a Kiel számára kellemetlen időszak zajlik. Imre Bence csapata a múlt hétvégén hazai pályán szenvedett ugyancsak történelmi vereséget: akkor a Gummersbach ellen 34-26-ra kaptak ki, ami 47 év óta a legnagyobb hazai vereségük volt.

Ezután kedden már az Európa-ligában játszott a Kiel a spanyol Irun ellen. A 27-20-as győzelmükkel ott legalább bejutottak a negyeddöntőbe. Aztán kevesebb mint 48 órával később jöhetett volna a javítás a Bundesligában a Gummersbach elleni fiaskó után, ám Eric Johansson és Lukas Laube is hiányzott betegség miatt, és újabb történelmi kudarc lett a vége.

Pedig félidőben még 16-14-es vezetéssel mehetett szünetre a Kiel. A meccs döntő szakaszában azonban a Stuttgart 8-2-es sorozatot produkált, így az 50. percben már 27-21 volt az állás a hazaiaknak. A Kiel – akárcsak Gummersbach ellen – hirtelen teljesen összeomlott.

Kiel: „Megmagyarázhatatlan, ami történt, ez nagyon kevés!”

A Kiel német válogatott, Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes klasszisa, Hendrik Pekeler a meccs után így mérgelődött: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. De hogy már megint így elveszítjük a fonalat a második félidőben, az megmagyarázhatatlan. Ez egyszerűen nagyon kevés.

Imre Bence csereként lépett pályára a Kielben, nem dobott gólt a meccsen.

Egymás utáni második fájó vereségével a Kiel lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulásról, jelenleg csak ötödik a Bundesligában, hátránya négy pont a második helyen, még BL-t érő pozícióban álló Füchse Berlin mögött. Mindez a magyar válogatott jobbszélsőt már nem fogja érinteni, Imre Bence a nyártól hazatér, és a Veszprém játékosa lesz.