Súlyos döntést hozhatott edzőjéről a DVTK, ami a szurkolókra is hathat

A DVTK-nál jelenleg semmi sincs rendben. A csapat hat tavaszi bajnokijából mindössze egyet nyert meg, s kieső helyen áll az NB I-ben, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig másodosztályú rivális ellen búcsúzott. Igaz, könnyen lehet, hogy az NB II listavezetőjeként már-már biztos feljutónak tekinthető Honvéd jelenleg valóban erősebb, mint a fordított irányba tartó DVTK. Mindenesetre úgy tűnik, Miskolcon betelt a pohár: a vesztes kupameccs lehetett Vladimir Radenkovics utolsó meccse a DVTK kispadján, aki korábban hiába könyörgött a szurkolóknak, hogy térjenek vissza a stadionba.

Egybehangzó értesülések szerint Vladimir Radenkovics a szurkolók örömére távozik a DVTK kispadjáról, tizenhárom hónapon belül másodszor rúgták ki (Fotó: MTI/Vajda János)

Az utolsó meccs szófordulattal persze a Radenkovics mostani távozásáról szóló egybehangzó értesülések ellenére is óvatosan kell bánni: a szerb szakembert tavaly februárban is kirúgták a DVTK-tól, hogy aztán júniusban visszatérjen a csapat élére.

DVTK: Radenkovics érezhette a vesztét

A szerb szakember egyébként a kupabúcsú után élesen kritizálta játékosait, s ez már gyakran annak a jele, hogy az edző érzi: eljött a távozásának az ideje.