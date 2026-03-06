DVTK MiskolcVladimir Radenkovicsedzőváltás

Súlyos döntést hozhatott edzőjéről a DVTK, ami a szurkolókra is hathat

A DVTK az NB I-ben jelenleg kieső helyen áll, s csütörtökön a Magyar Kupa is véget ért a miskolci csapat számára, miután nem bírt a másodosztályban listavezető Bp. Honvéddal. A kupabúcsú lehetett az utolsó csepp a pohárban, egybehangzó értesülések szerint már a következő, MTK elleni bajnokin sem Vladimir Radenkovics ül a DVTK kispadján. Kérdés, ez a lépés elég lesz-e ahhoz, hogy a diósgyőri ultrák visszatérjenek a lelátóra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 10:07
A Honvéd elleni Magyar Kupa-búcsú lehetett az utolsó csepp a pohárban, Vladimir Radenkovic újra távozik a DVTK éléről Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A DVTK-nál jelenleg semmi sincs rendben. A csapat hat tavaszi bajnokijából mindössze egyet nyert meg, s kieső helyen áll az NB I-ben, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig másodosztályú rivális ellen búcsúzott. Igaz, könnyen lehet, hogy az NB II listavezetőjeként már-már biztos feljutónak tekinthető Honvéd jelenleg valóban erősebb, mint a fordított irányba tartó DVTK. Mindenesetre úgy tűnik, Miskolcon betelt a pohár: a vesztes kupameccs lehetett Vladimir Radenkovics utolsó meccse a DVTK kispadján, aki korábban hiába könyörgött a szurkolóknak, hogy térjenek vissza a stadionba.

Egybehangzó értesülések szerint Vladimir Radenkovic a szurkolók örömére távozik a DVTK kispadjáról, tizenhárom hónapon belül másodszor rúgták ki
Egybehangzó értesülések szerint Vladimir Radenkovics a szurkolók örömére távozik a DVTK kispadjáról, tizenhárom hónapon belül másodszor rúgták ki (Fotó: MTI/Vajda János)

Az utolsó meccs szófordulattal persze a Radenkovics mostani távozásáról szóló egybehangzó értesülések ellenére is óvatosan kell bánni: a szerb szakembert tavaly februárban is kirúgták a DVTK-tól, hogy aztán júniusban visszatérjen a csapat élére.

DVTK: Radenkovics érezhette a vesztét

A szerb szakember egyébként a kupabúcsú után élesen kritizálta játékosait, s ez már gyakran annak a jele, hogy az edző érzi: eljött a távozásának az ideje.

Igaz, Radenkovics egyben megoldandó problémákról is beszélt a vasárnapi, MTK elleni kiesési rangadóra előretekintve: úgy tűnik, a megoldásokat már nem neki kell megtalálnia.

Visszatérnek a DVTK szurkolói?

Radenkovics távozásával a DVTK ultráinak egyik régi követelése teljesül, ez persze nem jelenti automatikusan azt, hogy a sok mindennel elégedetlen drukkerek azonnal visszatérnek a lelátóra. Az esély azonban mindenképpen megnőtt erre, s akkor ez is kulcsfontosságú lehet a kiesés elleni harcban.

 

