A Front legújabb adásában Robert C. Castel arról beszélt, hogy szerinte a mostani háború alapvető kérdése az: ha Irán nem építene nukleáris fegyvereket, nem fejlesztene ballisztikus rakétákat és nem támogatna proxyerőket, vajon kialakult volna-e a jelenlegi konfliktus.
Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást
A Front legújabb adásában Robert C. Castel arról beszélt, hogy az iráni háború, az európai biztonság, Ukrajna helyzete és a közel-keleti fejlemények szorosan összefüggnek. A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a kurd kisebbség helyzetétől a pakisztáni mozgásokon át egészen az iráni rakéták európai fenyegetéséig több kulcskérdést is érintett.
A szakértő kitért az iráni belső viszonyokra is. Elmondta, hogy Irán etnikailag sokszínű állam, ahol a perzsák mellett jelentős azeri, kurd, arab és beludzs kisebbség él. A kurdok a központi hatalom gyengülése esetén erősíthetik autonómiatörekvéseiket, miközben Azerbajdzsán és Irán között is nő a feszültség. Castel felidézte, hogy Irán drónokat indított a szomszédos ország felé, amire az azeri fél csapatösszevonásokkal reagált.
A beszélgetésben Pakisztán szerepe is szóba került. Castel szerint bár Teheránnal is vannak kapcsolatai, Iszlámábád számára Szaúd-Arábia a kulcsfontosságú partner, ezért egy súlyosabb fejlemény esetén akár a konfliktusba való belépés sem zárható ki.
A szakértő szerint a háború katonai céljai elérhetők lehetnek, de ez még nem jelenti automatikusan a politikai célok teljesülését. Úgy vélte, inkább a rezsimen belüli változás lehet reális Iránban, nem feltétlenül teljes rendszerváltás.
További Külföld híreink
Hozzátette:
ha az Egyesült Államok elvágja az iráni rendszer anyagi forrásait, azzal súlyosan meggyengítheti a hatalmi apparátust.
Szerinte Irán közvetlenül nem tud döntő nyomást gyakorolni Izraelre vagy az Egyesült Államokra, ezért más szereplőkön keresztül próbálhat nyomást gyakorolni.
Robert C. Castel külön hangsúlyozta Európa sérülékenységét. A podcastban arról beszélt, hogy
Európa a belső migrációs nyomás és a külső fenyegetések miatt egyre zsarolhatóbbá válhat.
További Külföld híreink
Ukrajna kapcsán azt mondta: a Közel-Kelet jelenleg leköti az amerikai politika figyelmét, ezért az ukrajnai háború háttérbe szorulhat. Szerinte ez Magyarország számára sem feltétlenül megnyugtató.
A szakértő kitért arra is, hogy Volodimir Zelenszkij a drónhadviselésben szerzett tapasztalatok felajánlásával próbálhat támogatást szerezni a közel-keleti országoktól. Ugyanakkor a térség államai eddig jellemzően távol maradtak az orosz–ukrán háborútól, és inkább saját konfliktusaikra koncentrálnak.
A podcastban szóba került az is, hogy az Ukrajnának átadott fegyverek egy része a feketepiacon köthet ki, ami hosszabb távon biztonsági és terrorfenyegetést jelenthet.
Robert C. Castel szerint a világ egyre instabilabbá válik, és a párhuzamosan zajló konfliktusok könnyen újabb kockázatokat teremthetnek Európa számára is.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas
A háborúpártiságban azért egyetértenek.
Az olasz sajtó felháborodással számolt be arról, hogy a Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Mélypontra értek az ukrán–magyar diplomáciai kapcsolatok – értékelik az olasz lapok.
Brutálisan visszaesett a turistaforgalom Parajdon, de már tudják, hogyan virágoztatnák fel újra a községet
„Most kell lépni” – mondja a turisztikai egyedület elnöke.
Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást
A köztársasági elnök magyar diaszpóraközösségnél járt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatalmi harc Brüsszelben: egymásnak feszül Ursula von der Leyen és Kaja Kallas
A háborúpártiságban azért egyetértenek.
Az olasz sajtó felháborodással számolt be arról, hogy a Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Mélypontra értek az ukrán–magyar diplomáciai kapcsolatok – értékelik az olasz lapok.
Brutálisan visszaesett a turistaforgalom Parajdon, de már tudják, hogyan virágoztatnák fel újra a községet
„Most kell lépni” – mondja a turisztikai egyedület elnöke.
Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást
A köztársasági elnök magyar diaszpóraközösségnél járt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!