Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást

A szakértő kitért az iráni belső viszonyokra is. Elmondta, hogy Irán etnikailag sokszínű állam, ahol a perzsák mellett jelentős azeri, kurd, arab és beludzs kisebbség él. A kurdok a központi hatalom gyengülése esetén erősíthetik autonómiatörekvéseiket, miközben Azerbajdzsán és Irán között is nő a feszültség. Castel felidézte, hogy Irán drónokat indított a szomszédos ország felé, amire az azeri fél csapatösszevonásokkal reagált.

A beszélgetésben Pakisztán szerepe is szóba került. Castel szerint bár Teheránnal is vannak kapcsolatai, Iszlámábád számára Szaúd-Arábia a kulcsfontosságú partner, ezért egy súlyosabb fejlemény esetén akár a konfliktusba való belépés sem zárható ki.

A szakértő szerint a háború katonai céljai elérhetők lehetnek, de ez még nem jelenti automatikusan a politikai célok teljesülését. Úgy vélte, inkább a rezsimen belüli változás lehet reális Iránban, nem feltétlenül teljes rendszerváltás.