Robert C. CastelIránUkrajnaháború

Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást

A Front legújabb adásában Robert C. Castel arról beszélt, hogy az iráni háború, az európai biztonság, Ukrajna helyzete és a közel-keleti fejlemények szorosan összefüggnek. A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a kurd kisebbség helyzetétől a pakisztáni mozgásokon át egészen az iráni rakéták európai fenyegetéséig több kulcskérdést is érintett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 15:37
A Front legújabb adásában Robert C. Castel arról beszélt, hogy szerinte a mostani háború alapvető kérdése az: ha Irán nem építene nukleáris fegyvereket, nem fejlesztene ballisztikus rakétákat és nem támogatna proxyerőket, vajon kialakult volna-e a jelenlegi konfliktus.

Robert C. Castel (MW Archívum)
Robert C. Castel (MW-archívum)

A szakértő kitért az iráni belső viszonyokra is. Elmondta, hogy Irán etnikailag sokszínű állam, ahol a perzsák mellett jelentős azeri, kurd, arab és beludzs kisebbség él. A kurdok a központi hatalom gyengülése esetén erősíthetik autonómiatörekvéseiket, miközben Azerbajdzsán és Irán között is nő a feszültség. Castel felidézte, hogy Irán drónokat indított a szomszédos ország felé, amire az azeri fél csapatösszevonásokkal reagált.

A beszélgetésben Pakisztán szerepe is szóba került. Castel szerint bár Teheránnal is vannak kapcsolatai, Iszlámábád számára Szaúd-Arábia a kulcsfontosságú partner, ezért egy súlyosabb fejlemény esetén akár a konfliktusba való belépés sem zárható ki.

A szakértő szerint a háború katonai céljai elérhetők lehetnek, de ez még nem jelenti automatikusan a politikai célok teljesülését. Úgy vélte, inkább a rezsimen belüli változás lehet reális Iránban, nem feltétlenül teljes rendszerváltás. 

Hozzátette: 

ha az Egyesült Államok elvágja az iráni rendszer anyagi forrásait, azzal súlyosan meggyengítheti a hatalmi apparátust.

Szerinte Irán közvetlenül nem tud döntő nyomást gyakorolni Izraelre vagy az Egyesült Államokra, ezért más szereplőkön keresztül próbálhat nyomást gyakorolni. 

Robert C. Castel külön hangsúlyozta Európa sérülékenységét. A podcastban arról beszélt, hogy 

Európa a belső migrációs nyomás és a külső fenyegetések miatt egyre zsarolhatóbbá válhat.

Ukrajna kapcsán azt mondta: a Közel-Kelet jelenleg leköti az amerikai politika figyelmét, ezért az ukrajnai háború háttérbe szorulhat. Szerinte ez Magyarország számára sem feltétlenül megnyugtató. 

A szakértő kitért arra is, hogy Volodimir Zelenszkij a drónhadviselésben szerzett tapasztalatok felajánlásával próbálhat támogatást szerezni a közel-keleti országoktól. Ugyanakkor a térség államai eddig jellemzően távol maradtak az orosz–ukrán háborútól, és inkább saját konfliktusaikra koncentrálnak.

A podcastban szóba került az is, hogy az Ukrajnának átadott fegyverek egy része a feketepiacon köthet ki, ami hosszabb távon biztonsági és terrorfenyegetést jelenthet. 

Robert C. Castel szerint a világ egyre instabilabbá válik, és a párhuzamosan zajló konfliktusok könnyen újabb kockázatokat teremthetnek Európa számára is.

