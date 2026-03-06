Korrupció miatt elítélt titkosszolgálati tiszt kísérhette az ukrán aranykonvojt

A Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállító konvoj egyik kísérője egy magas rangú ukrán hírszerző, Genadij Kuznyecov volt – írta a Tűzfalcsoport egy román oknyomozó újságíró, Iosefina Pascal beszámolójára hivatkozva.
Az oknyomozó állítása szerint
Kuznyecov korábban az SZBU (Ukrán Biztonsági Szolgálat) terrorellenes központjának vezérkari főnöke és az „Alpha” különleges egység tagja volt, akit a múltban kétszer is (!) elbocsátottak korrupcióval összefüggő ügyek miatt.
Ugyanis Kuznyecovot 2011. február 24-én a kijevi Pecserszkij Kerületi Bíróság elítélte a katonai szolgálat iránti hanyag magatartása miatt, ami valójában a korrupcióval kapcsolatos bűncselekményeket fedi.
Pascal úgy fogalmaz, hogy korábbi vizsgálatok Kuznyecovot az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak köréhez kötötték, akivel állítólag részt vett fogolycsere-ügyletekhez kapcsolódó visszaélésekben.
Egyes publikációk azt is felvetették, hogy együttműködhetett az orosz FSZB-vel – ezek az állítások azonban nem bizonyítottak.
A román újságíró több kérdést is megfogalmazott az üggyel kapcsolatban:
- miért kapott Ukrajna készpénzben támogatást a bécsi Raiffeisen Banktól,
- miért nem banki átutalással történt a pénzmozgatás,
- miért vett részt egy hírszerző tábornok egy ilyen pénzszállításban.
Pascal szerint szokatlan, hogy egy ilyen rangú hírszerző ilyen típusú műveletben jelenjen meg.
