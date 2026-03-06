Korrupció miatt elítélt titkosszolgálati tiszt kísérhette az ukrán aranykonvojt

A Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállító konvoj egyik kísérője egy magas rangú ukrán hírszerző, Genadij Kuznyecov volt – írta a Tűzfalcsoport egy román oknyomozó újságíró, Iosefina Pascal beszámolójára hivatkozva.

Genadij Kuznyecov (Forrás: X/Iosefina Pascal)

Az oknyomozó állítása szerint

Kuznyecov korábban az SZBU (Ukrán Biztonsági Szolgálat) terrorellenes központjának vezérkari főnöke és az „Alpha” különleges egység tagja volt, akit a múltban kétszer is (!) elbocsátottak korrupcióval összefüggő ügyek miatt.

Ugyanis Kuznyecovot 2011. február 24-én a kijevi Pecserszkij Kerületi Bíróság elítélte a katonai szolgálat iránti hanyag magatartása miatt, ami valójában a korrupcióval kapcsolatos bűncselekményeket fedi.

Pascal úgy fogalmaz, hogy korábbi vizsgálatok Kuznyecovot az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak köréhez kötötték, akivel állítólag részt vett fogolycsere-ügyletekhez kapcsolódó visszaélésekben.

Egyes publikációk azt is felvetették, hogy együttműködhetett az orosz FSZB-vel – ezek az állítások azonban nem bizonyítottak.

A román újságíró több kérdést is megfogalmazott az üggyel kapcsolatban: