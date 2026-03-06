kézilabdagolovin vlagyimirmagyar női kézilabda-válogatottSzemerey ZsófiHelle Thomsendán női kézilabda-válogatottkézilabda EurokupaAlbek Anna

A Fradi légiósa üzent a magyar közönségnek, majd kirakták a magyarok elleni keretből

A magyar női kézilabda-válogatott 21-19-re kikapott Dániától csütörtökön a tatabányai Eurokupa-mérkőzésen. Mette Tranborg és társai elsősorban a védekezésüknek köszönhetően tudtak két ponttal távozni Magyarországról, a kapus Anna Kristensen 53 százalékos hatékonysággal védett. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a magyar kézilabda-válogatott tagjaihoz hasonlóan nem volt elégedett a Dánia elleni találkozó összképével.

Wiszt Péter
2026. 03. 06. 4:45
Az FTC dán légiósa, Mette Tranborg két gólt dobott Magyarország ellen Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Az FTC játékosa, Mette Tranborg az összes dán játékos közül a legnagyobb tapsot kapta a tatabányai közönségtől, majd az első gólt is ő szerezte a Magyarország elleni Eurokupa-mérkőzésen. A 192 centiméter magas jobbátlövő végül két találatig jutott, és Szemerey Zsófi hiába mutatott be 12 védést, a túloldalon Anna Kristensen 21 hárításának köszönhetően Dánia végül éppen kétgólos különbséggel tudott győzni. A skandinávok kézilabda-válogatottja ezzel továbbra is hibátlan a már biztosan Európa-bajnoki résztvevőket tartalmazó torna csoportkörében, és vasárnap 16 órától Svendborgban fogadja Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesét.

Mette Tranborg és dán társai győzelemmel távoztak Magyarországról a női kézilabda Eurokupában
Mette Tranborg (18-asban) és dán társai győzelemmel távoztak Magyarországról a női kézilabda Eurokupában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mette Tranborg hálás a magyarországi közönségnek, nem utazik haza

A Ferencvároshoz tavaly nyáron igazolt játékos az év végi világbajnokságot sérülés miatt kénytelen volt kihagyni, az Eurokupa folytatására azonban visszakerült Helle Thomsen keretébe.

– Tudtuk, hogy a magyarok egy az egy elleni szituációkban nagyon jók, úgyhogy arra különösen készültünk, védekezésben minden a tervek szerint sikerült. 

Támadásban már voltak gondok, a 21 szerzett gól a mai győzelem ellenére nem elég sok

– nyilatkozta lapunknak Mette Tranborg a tatabányai találkozó után. A Fradi kézilabdázója külön kiemelte: érezte a szeretetet a szurkolók részéről, és nagyon köszöni nekik, hogy ellenfélként is ilyen fogadtatásban részesült. Megjegyezte azt is, hogy kíváncsian várta, milyen érzés lesz ferencvárosi klubtársak ellen játszani, de végül mindezt nagyon jó élményként élte meg.

A dánok szövetségi kapitánya ezt követően Tranborgról elmondta: elsősorban védekezésben kiváló teljesítményt nyújtott, ám miután nemrég tért vissza a vádlisérüléséből, ezért Thomsen úgy döntött róla, hogy a válogatott, a játékos és a Ferencváros érdekében a vasárnapi találkozón már nem lesz a keret tagja. 

Így aztán a harmincéves jobbátlövő nem is utazik haza Dániába, hanem Magyarországon marad.

A találkozó legeredményesebb játékosa, a hatgólos Mie Höjlund szintén sérülésből tért vissza a dán válogatottba, az Odense kézilabdázója is elárulta, hogy nagyon jó érzés volt ismét pályára lépni. Az Esbjerg kapusa, Anna Kristensen eközben úgy fogalmazott: „nagyon jó móka volt játszani, jó érzés volt egy védekezésre épülő mérkőzés részese lenni”.

Tatabánya, 2026. március 5. A magyar válogatott játékosai a női kézilabda Eurokupa B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzés után a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. március 5-én. A magyar válogatott 21-19-re kikapott. MTI/Bodnár Boglárka
A magyar női kézilabda-válogatott támadásban nem tudta a legjobbját nyújtani Dánia ellen. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Csalódottak voltak a magyar női kézilabda-válogatott tagjai a vereség után

Golovin Vlagyimir szerint az volt az egyik legfőbb gond, hogy a magyar női kézilabda-válogatott játékosai egyénileg próbálták megoldani a dánok elleni mérkőzést: – Védekezésben és támadásban is voltak dolgok, amik idáig működtek. Tisztában vagyok vele, hogy az ellenfél felkészül, és kivesz bizonyos dolgokat a játékunkból, de ezt már nagyon sokszor megoldottuk, ma viszont egyáltalán nem tudtuk. 

Inkább egyénileg próbáltuk valamilyen szinten megoldani ezt a meccset, de egyének nem nyernek a meccset, csak a csapat

– idézte az MTI Golovint, aki szerint az elmúlt évek szép eredményei ellenére a jövőre kell koncentrálni.

A szövetségi kapitánnyal értett egyet a négygólos Albek Anna és a 36 százalékos védési hatékonysággal záró Szemerey Zsófi is. A Metz jobbátlövője szerint ennyi kihagyott helyzetet – nyolccal több kapura lövésből született kettővel kevesebb szerzett gól – nem engedhet meg magának a magyar válogatott, és néha azt érezte, hogy a támadójátékban nincs egy közös rendszer, ami csak részben fogható a három hónapos szünetre, amely után újra találkoztak a válogatott játékosai. 

A Győr kapusa hozzátette: bár az elmúlt hónapok klubbeli terhelése miatt mindenki fáradt, de a címeres mezben ez nem lehet kifogás, és nagyobb erőbedobásra, egységesebb játékra lett volna szükség.

A tatabányai vereséggel a magyar válogatott nyeretlenségi sorozata hatmérkőzésesre nőtt Dánia ellen, a skandinávokat vasárnap ismét megpróbálhatja – 2015 óta először – felülmúlni a csapat, akkor már idegenben.

 

