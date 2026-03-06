A Fradi légiósa üzent a magyar közönségnek, majd kirakták a magyarok elleni keretből

Az FTC játékosa, Mette Tranborg az összes dán játékos közül a legnagyobb tapsot kapta a tatabányai közönségtől, majd az első gólt is ő szerezte a Magyarország elleni Eurokupa-mérkőzésen. A 192 centiméter magas jobbátlövő végül két találatig jutott, és Szemerey Zsófi hiába mutatott be 12 védést, a túloldalon Anna Kristensen 21 hárításának köszönhetően Dánia végül éppen kétgólos különbséggel tudott győzni. A skandinávok kézilabda-válogatottja ezzel továbbra is hibátlan a már biztosan Európa-bajnoki résztvevőket tartalmazó torna csoportkörében, és vasárnap 16 órától Svendborgban fogadja Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesét.

Mette Tranborg (18-asban) és dán társai győzelemmel távoztak Magyarországról a női kézilabda Eurokupában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mette Tranborg hálás a magyarországi közönségnek, nem utazik haza

A Ferencvároshoz tavaly nyáron igazolt játékos az év végi világbajnokságot sérülés miatt kénytelen volt kihagyni, az Eurokupa folytatására azonban visszakerült Helle Thomsen keretébe.

– Tudtuk, hogy a magyarok egy az egy elleni szituációkban nagyon jók, úgyhogy arra különösen készültünk, védekezésben minden a tervek szerint sikerült.

Támadásban már voltak gondok, a 21 szerzett gól a mai győzelem ellenére nem elég sok

– nyilatkozta lapunknak Mette Tranborg a tatabányai találkozó után. A Fradi kézilabdázója külön kiemelte: érezte a szeretetet a szurkolók részéről, és nagyon köszöni nekik, hogy ellenfélként is ilyen fogadtatásban részesült. Megjegyezte azt is, hogy kíváncsian várta, milyen érzés lesz ferencvárosi klubtársak ellen játszani, de végül mindezt nagyon jó élményként élte meg.

A dánok szövetségi kapitánya ezt követően Tranborgról elmondta: elsősorban védekezésben kiváló teljesítményt nyújtott, ám miután nemrég tért vissza a vádlisérüléséből, ezért Thomsen úgy döntött róla, hogy a válogatott, a játékos és a Ferencváros érdekében a vasárnapi találkozón már nem lesz a keret tagja.

Így aztán a harmincéves jobbátlövő nem is utazik haza Dániába, hanem Magyarországon marad.

A találkozó legeredményesebb játékosa, a hatgólos Mie Höjlund szintén sérülésből tért vissza a dán válogatottba, az Odense kézilabdázója is elárulta, hogy nagyon jó érzés volt ismét pályára lépni. Az Esbjerg kapusa, Anna Kristensen eközben úgy fogalmazott: „nagyon jó móka volt játszani, jó érzés volt egy védekezésre épülő mérkőzés részese lenni”.