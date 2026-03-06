Szűkebb pátriáját is faképnél hagyja Magyar Péter

„Ha Magyar Péter nem veszi fel a mandátumát, időközi választást kell kiírni az adott választókerületben, legkésőbb a megüresedéstől számított 120 napon belül” – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Mint ismert, Magyar Péter a budai egyéni választókerületben, a Hegyvidéken indul, ahol egyébként lakik is. Az Index információi szerint a Tisza Párt elnöke korábban egy esetleges országos választási vereségre készítette fel jelöltjeit, és azt is felvetette, hogy ilyen helyzetben nem maradhatna az országban.

Magyar Péter úgy fogalmazott:

egy újabb Fidesz–KDNP-kormány idején akár börtönbe is kerülhet.

Ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: a mentelmi jog felfüggesztéséhez az Országgyűlés jelen lévő képviselőinek kétharmados szavazata szükséges. Hozzátette: egy politikus tarthat attól, hogy mentelmi jogát felfüggesztik, és az ellene indított eljárás akadálytalanul folytatódhat. Magyar Pétert korábban uniós mentelmi joga mentette meg az eljárástól a telefonlopási ügye miatt, nemrég pedig a sajtó egy droggal kapcsolatos botrányról is beszámolt, amelyben a pártelnök érintettsége is felmerült.

A helyzetet tehát tovább bonyolítja, hogy Magyar Péter jelenleg az Európai Parlament képviselője is. Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett: a magyar jog egyértelműen kimondja, hogy az európai parlamenti és az országgyűlési mandátum összeférhetetlen. Vagyis ugyanaz a személy nem lehet egyszerre az Európai Parlament és a magyar Országgyűlés tagja.

Ez azt jelenti, hogy ha Magyar Péter országgyűlési mandátumot szerezne, választania kellene a két tisztség között. Dönthet úgy is, hogy megtartja európai parlamenti mandátumát. Ez azonban politikai értelemben azt a benyomást keltheti, hogy a hazai parlamenti munka helyett inkább az uniós mentelmi jog által biztosított védelmet választja. Hozzátette:

Ez egy alá-fölé rendeltségi viszony, ami példátlan az EU viszonylatában magyar politikust illetően.

A szakértő szerint egy ilyen döntés erősítheti azt az értelmezést, hogy politikai mozgástere az uniós mentelmi jogtól függ.