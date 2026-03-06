Magyar PéterTisza Pártlomnici zoltán

Szűkebb pátriáját is faképnél hagyja Magyar Péter

Magyar Péter budai győzelme esetén sem biztos, hogy felveszi országgyűlési mandátumát – erre utalt korábban egy belső fórumon. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ha a pártelnök nem veszi fel a mandátumát, vagy lemond róla, időközi választást kell kiírni legkésőbb 120 napon belül. Ha Magyar Péter mégis az európai parlamenti mandátumát választja, azzal azt a benyomást keltheti, hogy a hazai parlamenti munka helyett inkább az uniós mentelmi jog által biztosított védelmet választja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 5:40
Magyar Péter
Fotó: Ferenc Isza / EC / AFP
„Ha Magyar Péter nem veszi fel a mandátumát, időközi választást kell kiírni az adott választókerületben, legkésőbb a megüresedéstől számított 120 napon belül” – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. 

Magyar Péter, Tisza Párt
Szűkebb partiarcháját is faképnél hagyja Magyar Péter  Fotó: HírTV

Mint ismert, Magyar Péter a budai egyéni választókerületben, a Hegyvidéken indul, ahol egyébként lakik is.  Az Index információi szerint a Tisza Párt elnöke korábban egy esetleges országos választási vereségre készítette fel jelöltjeit, és azt is felvetette, hogy ilyen helyzetben nem maradhatna az országban. 

 

Magyar Péter börtöntől félhet

Magyar Péter úgy fogalmazott: 

egy újabb Fidesz–KDNP-kormány idején akár börtönbe is kerülhet.

Ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: a mentelmi jog felfüggesztéséhez az Országgyűlés jelen lévő képviselőinek kétharmados szavazata szükséges. Hozzátette: egy politikus tarthat attól, hogy mentelmi jogát felfüggesztik, és az ellene indított eljárás akadálytalanul folytatódhat. Magyar Pétert korábban uniós mentelmi joga mentette meg az eljárástól a telefonlopási ügye miatt, nemrég pedig a sajtó egy droggal kapcsolatos botrányról is beszámolt, amelyben a pártelnök érintettsége is felmerült.

A helyzetet tehát tovább bonyolítja, hogy Magyar Péter jelenleg az Európai Parlament képviselője is. Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett: a magyar jog egyértelműen kimondja, hogy az európai parlamenti és az országgyűlési mandátum összeférhetetlen. Vagyis ugyanaz a személy nem lehet egyszerre az Európai Parlament és a magyar Országgyűlés tagja. 

 

Alá-fölé rendeltségi viszony

Ez azt jelenti, hogy ha Magyar Péter országgyűlési mandátumot szerezne, választania kellene a két tisztség között. Dönthet úgy is, hogy megtartja európai parlamenti mandátumát. Ez azonban politikai értelemben azt a benyomást keltheti, hogy a hazai parlamenti munka helyett inkább az uniós mentelmi jog által biztosított védelmet választja. Hozzátette: 

Ez egy alá-fölé rendeltségi viszony, ami példátlan az EU viszonylatában magyar politikust illetően.

A szakértő szerint egy ilyen döntés erősítheti azt az értelmezést, hogy politikai mozgástere az uniós mentelmi jogtól függ. 

A történet kulcskérdése tehát az, mi történne, ha Magyar Péter megnyerné a körzetét. Ha a győztes jelölt nem veszi fel vagy később lemondja mandátumát, az a képviselői megbízatás megszűnésének minősül. Ilyen esetben a törvény alapján időközi választást kell kiírni az adott választókerületben.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

