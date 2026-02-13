Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Magyar Péter drogos, orgiás bulija: mutatjuk, mi történt aznap este

Furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt. De mi is történt pontosan aznap este, mielőtt megérkeztek volna az említett lakásba? Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. A szórakozóhely egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”. Magyar Péter a buliért ukrán milliárdosokkal vehette fel a kapcsolatot.

Mint korábban megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot.

Magyar Péter hatalmas bulit tolt, mielőtt felment volna a lakásra, ahol állítása szerint drognak kinéző anyag és orgia is volt Fotó: Képernyőfotó

A pártelnök kifejtette: 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett. Ezt követően történt az orgiás, drogos buli.

 

Milyen partit tartott Magyar Péter?

Magyar Péter aznap, 2024. augusztus 2-án a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Vizoviczki ügyében többéves nyomozás után folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végül ítéletet.

Magyar Péter így reklámozta a bulit:

 

Magyar Péter szórakozóhelye: ukrán milliárdosok, maffia, géppisztoly, gránát

Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot.

Ennek a családnak fontos tagja a ma is börtönben lévő Uszikov Alex, akit a maffiabűncselekmények iránt érdeklődők korábban Turek néven ismerhettek. Miután feleségül vette a Lock egyik tulajdonosát, Uszikov Krisztinát, nevet váltott és ő is Uszikov lett. A róla szóló bűnügyi hírek szerint 2022 januárjában egy budai ház teraszában elrejtett fegyvereket és lőszereket foglaltak le a rendőrök. A hatóság emberei valóságos fegyverarzenálra bukkantak: 

géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket és tizenegy kézigránátot találtak.

A fegyverekre egy olyan férfi ingatlanában találtak rá, aki a Turek néven ismert Uszikov Alexszel állt kapcsolatban. A fegyverarzenál Turekhez és ahhoz a bűnszervezethez tartozott, amely több tucat alvilági leszámolást hajtott végre Szlovákiában. Tureket korábban azért fogták el, mert a rendőrség szerint ő ölette meg egykori barátját, az 1999-ben kivégzett Döcher Györgyöt, vagy ahogy az alvilágban hívták: a Csontkezűt.

A szlovák rendőrök gyanúja szerint Tureknek a dunaszerdahelyi mészárláshoz is köze lehet. 

1999. március 25-én három, fekete rendőrségi overallt és símaszkot viselő gépfegyveres elkövető hatolt be a dunaszerdahelyi Fontána étterembe és lőtt halomra tíz embert, köztük a klán vezérének tartott Pápay Tibort. A mészárláshoz használt fegyverek és kellékek nem kerültek elő. Magyar Péter ennek a családnak az exkluzív klubjába, a budai Tölgyfa utcába szervezte meg a legújabb Tisza-partit.

A Lock tulajdonosai annyira megtisztelve érezték magukat Magyar Péter megjelenésétől, hogy egy rövid ideig még a klub nyilvános honlapjára is kitették a Tisza-partit. 

Magyar Péter a Metropol akkori értesülése szerint pénzgyűjtő akciónak is szánta a partit, hívei egy előzetesen megvett tízezer forintos VIP-jegy megvásárlásával juthattak be az exkluzív lehetőségeket nyújtó luxusklubba. A hely egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hír TV)

