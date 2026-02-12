Magyar Péter beismerte, hogy olyan buliban járt, ahol a résztvevők kokaint fogyasztottak

Furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Mindez egyébként az elhíresült „Ötkertes botrányt” követően történt, ami után Magyar Péter még a telefonját is ellopta valakinek. A Tisza vezére az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta, hogy többet nem fordul vele elő ilyen.

Mint beszámoltunk róla, 2024 nyarán Magyar Péterről készült egy olyan felvétel, amelyen az Ötkert belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei a nyakánál fogva viszik ki. Később kiderült, hogy több vendéggel is összetűzésbe került a lokálban.

Készült olyan videó is róla, amelyen tinédzser lányok lába között csúszik-mászik, táncol velük, és készültek olyan felvételek is, amelyeket a politikus is észlelt és nehezményezett.

A felvételeket készítő személy később azt mesélte, hogy Magyar Péter megütötte őt, és a telefonját is elvette, majd a Dunába dobta. A készüléket végül felhozták a Dunából, Magyar Péter ellen pedig eljárás indult lopás és garázdaság gyanúja miatt.

Borítókép: Magyar Péter bulizik (Forrás: YouTube)