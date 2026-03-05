Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka Onno Eichelsheim tábornokkal, a holland védelmi vezérkari főnökkel egyeztetett Oroszország felkészültségéről egy hosszú távú, Ukrajna elleni háborúra. Szirszkij szerint az orosz vezetés igyekszik növelni katonai jelenlétét a megszállt területeken – írja a Zn.ua.
Félelmetes számok: 400 ezer új katonával erősödhet az orosz hadsereg
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Oroszország az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítheti hadseregét, ami jelentősen növelheti az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz erők létszámát.
A főparancsnok arról is beszélt, hogy a Kreml tervei szerint az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítik a hadsereget, így az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz katonák teljes létszáma elérheti a 800 ezret. „Ezért nincs más választásunk, mint folytatni a harcot és megsemmisíteni az ellenséget”
– hangsúlyozta Olekszandr Szirszkij.
További Külföld híreink
A megbeszélésen Szirszkij ismertette az ukrán fegyveres erők igényeit is a holland tábornokkal. Elmondta, hogy Ukrajnának légvédelmi rendszerekre, valamint különböző hatótávolságú rakétákra van szüksége. A felek arról is tárgyaltak, hogy speciális szimulátorokat adjanak át Ukrajnának az F–16-os pilóták kiképzéséhez.
A főparancsnok emlékeztetett arra is, hogy Hollandia eddig több mint 20 milliárd euró pénzügyi támogatást nyújtott Ukrajnának.
A találkozó végén Szirszkij Érdemkereszttel tüntette ki Onno Eichelsheimet.
További Külföld híreink
Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország havi mozgósítási adatairól beszélt. Elmondása szerint Ukrajnában havonta 30–34 ezer embert mozgósítanak a háborúra, míg Oroszországban ez a szám mintegy tízezerrel magasabb. Az elnök azt is megjegyezte, hogy Oroszországban nincsenek jelei a tömeges mozgósításnak.
Borítókép: Katonák – illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kijev nem hálás: a hadifoglyok kiszabadítása után Ukrajna bekéreti a magyar ügyvivőt
Magyarázatot kérnek, hogy miért nem tudtak a hadifoglyok kiszabadításáról.
Így érkezett meg Magyarországra Szijjártó Péter a kiszabadított hadifoglyokkal + videó
Hazatért a két kárpátaljai magyar a fogságból.
Orbán Viktor: Küldetés teljesítve! + videó
Magyarország kiszabadította a hadifoglyokat.
Nem bírt magával az RTL, ez volt az első kérdésük Szijjártó Péterhez a hadifoglyok hazatérésekor + videó
A külgazdasági- és külügyminiszter helyretette a csatorna riporterét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kijev nem hálás: a hadifoglyok kiszabadítása után Ukrajna bekéreti a magyar ügyvivőt
Magyarázatot kérnek, hogy miért nem tudtak a hadifoglyok kiszabadításáról.
Így érkezett meg Magyarországra Szijjártó Péter a kiszabadított hadifoglyokkal + videó
Hazatért a két kárpátaljai magyar a fogságból.
Orbán Viktor: Küldetés teljesítve! + videó
Magyarország kiszabadította a hadifoglyokat.
Nem bírt magával az RTL, ez volt az első kérdésük Szijjártó Péterhez a hadifoglyok hazatérésekor + videó
A külgazdasági- és külügyminiszter helyretette a csatorna riporterét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!