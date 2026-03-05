mozgósításOroszországOrosz-ukrán háborúhadsereg

Félelmetes számok: 400 ezer új katonával erősödhet az orosz hadsereg

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Oroszország az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítheti hadseregét, ami jelentősen növelheti az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz erők létszámát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 7:37
Katonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka Onno Eichelsheim tábornokkal, a holland védelmi vezérkari főnökkel egyeztetett Oroszország felkészültségéről egy hosszú távú, Ukrajna elleni háborúra. Szirszkij szerint az orosz vezetés igyekszik növelni katonai jelenlétét a megszállt területeken – írja a Zn.ua.

Oroszország az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítheti hadseregét (Fotó: AFP)
Oroszország az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítheti hadseregét (Fotó: AFP)

A főparancsnok arról is beszélt, hogy a Kreml tervei szerint az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítik a hadsereget, így az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz katonák teljes létszáma elérheti a 800 ezret. „Ezért nincs más választásunk, mint folytatni a harcot és megsemmisíteni az ellenséget”

 – hangsúlyozta Olekszandr Szirszkij.

A megbeszélésen Szirszkij ismertette az ukrán fegyveres erők igényeit is a holland tábornokkal. Elmondta, hogy Ukrajnának légvédelmi rendszerekre, valamint különböző hatótávolságú rakétákra van szüksége. A felek arról is tárgyaltak, hogy speciális szimulátorokat adjanak át Ukrajnának az F–16-os pilóták kiképzéséhez.

A főparancsnok emlékeztetett arra is, hogy Hollandia eddig több mint 20 milliárd euró pénzügyi támogatást nyújtott Ukrajnának.

 A találkozó végén Szirszkij Érdemkereszttel tüntette ki Onno Eichelsheimet.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország havi mozgósítási adatairól beszélt. Elmondása szerint Ukrajnában havonta 30–34 ezer embert mozgósítanak a háborúra, míg Oroszországban ez a szám mintegy tízezerrel magasabb. Az elnök azt is megjegyezte, hogy Oroszországban nincsenek jelei a tömeges mozgósításnak.

Borítókép: Katonák – illusztráció (Fotó: AFP)

