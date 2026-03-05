Félelmetes számok: 400 ezer új katonával erősödhet az orosz hadsereg

A főparancsnok arról is beszélt, hogy a Kreml tervei szerint az év végéig 400 ezer szerződéses katonával bővítik a hadsereget, így az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz katonák teljes létszáma elérheti a 800 ezret. „Ezért nincs más választásunk, mint folytatni a harcot és megsemmisíteni az ellenséget”