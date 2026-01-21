Mozgósítás bármi áron: így zajlik a kényszersorozás Ukrajnában + videó

A felvételen a férfi nem tanúsít együttműködést, a jelenet pedig inkább emlékeztet egy erőszakos elhurcolásra, mint törvényes hatósági intézkedésre.

A kényszersorozás gyakorlat immár Ukrajna-szerte

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajna különböző városaiból, amelyek a mozgósítás brutalitását mutatják. A fronton elszenvedett súlyos veszteségek miatt az ukrán hatóságok egyre agresszívebb módszerekkel próbálják feltölteni az állományt.