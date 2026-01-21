Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

kényszersorozásUkrajnaférfiDnyipróTCK

Mozgósítás bármi áron: így zajlik a kényszersorozás Ukrajnában + videó

Egy, a közösségi médiában terjedő felvételen a hadkiegészítő parancsnokság emberei tuszkolnak be egy civilt egy kisbuszba, majd elhajtanak vele.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2026. 01. 21. 14:30
Ukrajnában már egy katonakorú férfi sincs biztonságban Forrás: AFP
Kényszersorozás Ukrajnában: a Dnyipró városában készült videón – amelyet kommentár nélkül tettek közzé – az látható, amint az ukrán területvédelmi és hadkiegészítő központ (TCK) emberei egy férfit kézen és lábon megragadva, ellenállását figyelmen kívül hagyva tuszkolnak be egy kisbuszba, majd elhajtanak vele.

kényszersorozás
A kényszersorozás Ukrajnában nem áll le (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

A felvételen a férfi nem tanúsít együttműködést, a jelenet pedig inkább emlékeztet egy erőszakos elhurcolásra, mint törvényes hatósági intézkedésre.

A kényszersorozás gyakorlat immár Ukrajna-szerte

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajna különböző városaiból, amelyek a mozgósítás brutalitását mutatják. A fronton elszenvedett súlyos veszteségek miatt az ukrán hatóságok egyre agresszívebb módszerekkel próbálják feltölteni az állományt.

Borítókép: Ukrajnában már egy katonakorú férfi sincs biztonságban (Fotó: AFP)

 

