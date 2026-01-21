Kényszersorozás Ukrajnában: a Dnyipró városában készült videón – amelyet kommentár nélkül tettek közzé – az látható, amint az ukrán területvédelmi és hadkiegészítő központ (TCK) emberei egy férfit kézen és lábon megragadva, ellenállását figyelmen kívül hagyva tuszkolnak be egy kisbuszba, majd elhajtanak vele.
Mozgósítás bármi áron: így zajlik a kényszersorozás Ukrajnában + videó
Egy, a közösségi médiában terjedő felvételen a hadkiegészítő parancsnokság emberei tuszkolnak be egy civilt egy kisbuszba, majd elhajtanak vele.
A felvételen a férfi nem tanúsít együttműködést, a jelenet pedig inkább emlékeztet egy erőszakos elhurcolásra, mint törvényes hatósági intézkedésre.
A kényszersorozás gyakorlat immár Ukrajna-szerte
Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajna különböző városaiból, amelyek a mozgósítás brutalitását mutatják. A fronton elszenvedett súlyos veszteségek miatt az ukrán hatóságok egyre agresszívebb módszerekkel próbálják feltölteni az állományt.
Borítókép: Ukrajnában már egy katonakorú férfi sincs biztonságban (Fotó: AFP)
