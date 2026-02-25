Az ukrán társadalomban szemmel láthatóan fokozódik a feszültség az őket érő visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot felháborodásuknak a honfitársaikat sújtó erőszak miatt. Az értelmetlenül elhúzódó háború következtében az ország romokban áll, miközben az emberek folyamatos félelemben élik mindennapjaikat, attól tartva, hogy a TCK emberei bárhol és bármikor lecsaphatnak, és magukkal vihetik a szeretteiket – számolt be az Origo.
Kényszersorozás: saját katonáik tartják terrorban az ukránokat + videó
Az ukrán társadalomban egyre nő az elégedetlenség a kényszersorozások és a visszaélések miatt, miközben a háború elhúzódása tovább mélyíti a félelmet és a bizonytalanságot. Egy frissen nyilvánosságra került felvételen az látható, amint Zelenszkij toborzói egy helyi hatósági személlyel együttműködve erőszakkal tuszkolnak be egy ukrán civilt egy járműbe, a tiltakozókat pedig fizikai erővel tartják távol.
Egy frissen napvilágra került videó szerint Zelenszkij toborzói egy helyi hatósági személlyel együttműködve kényszerítenek be egy civil ukrán férfit egy autóba, hogy a frontra szállítsák. A felvételt egy környékbeli lakos készítette, a képsorokon jól kivehető, hogy a közelben tartózkodó nők megpróbálnak az áldozat segítségére sietni. Szándékuk azonban sikertelen marad, mivel a TCK munkatársai feltartóztatják a tiltakozókat, és fizikai erő alkalmazásával tartják őket távol. A videót készítő férfi szintén határozottan kifejezi felháborodását.
A felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot.
A négy emberrabló láthatóan idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján. A sofőr diszkréciójának pedig megvan az oka, hiszen az egyenruhások az elmúlt időszakban már a civilek elleni erőszaktól sem riadnak vissza. Több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen különböző kényszerítő eszközöket alkalmaznak a jogtalan intézkedést megörökíteni próbáló civilek ellen.
A Dnyipró városában rögzített felvétel nagy visszhangot váltott ki. A videón az látszik, hogy egy férfit két egyenruhás kivezet egy üzletből, miközben a többi civil döbbenten figyeli, mi történik. A fiatalember láthatóan próbál ellenállni. Néhány lépés után megbotlik, és a földre esik, de a férfiak nem engedik el. A lábánál fogva húzzák tovább, majd így emelik be a közelben várakozó kisbuszba.
Kényszersorozás: durvulnak a módszerek
Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a toborzók egyre gyakrabban az utcán, munkahelyeken vagy tömegközlekedési eszközökön állítják meg a férfiakat. Sok esetben nincs lehetőség ellenőrzésre, az érintetteket azonnal buszokba tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják őket.
Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennapossá váltak, és egyre brutálisabb formát öltenek.
Több felvételen látható dulakodás, földre tepert férfiak, sőt olyan esetek is, amikor a toborzók testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek.
A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.
Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.
