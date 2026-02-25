Egy frissen napvilágra került videó szerint Zelenszkij toborzói egy helyi hatósági személlyel együttműködve kényszerítenek be egy civil ukrán férfit egy autóba, hogy a frontra szállítsák. A felvételt egy környékbeli lakos készítette, a képsorokon jól kivehető, hogy a közelben tartózkodó nők megpróbálnak az áldozat segítségére sietni. Szándékuk azonban sikertelen marad, mivel a TCK munkatársai feltartóztatják a tiltakozókat, és fizikai erő alkalmazásával tartják őket távol. A videót készítő férfi szintén határozottan kifejezi felháborodását.

A felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot.

A négy emberrabló láthatóan idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján. A sofőr diszkréciójának pedig megvan az oka, hiszen az egyenruhások az elmúlt időszakban már a civilek elleni erőszaktól sem riadnak vissza. Több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen különböző kényszerítő eszközöket alkalmaznak a jogtalan intézkedést megörökíteni próbáló civilek ellen.