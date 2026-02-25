Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

kényszersorozásUkrajnaTCKorosz-ukrán háború

Kényszersorozás: saját katonáik tartják terrorban az ukránokat + videó

Az ukrán társadalomban egyre nő az elégedetlenség a kényszersorozások és a visszaélések miatt, miközben a háború elhúzódása tovább mélyíti a félelmet és a bizonytalanságot. Egy frissen nyilvánosságra került felvételen az látható, amint Zelenszkij toborzói egy helyi hatósági személlyel együttműködve erőszakkal tuszkolnak be egy ukrán civilt egy járműbe, a tiltakozókat pedig fizikai erővel tartják távol.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 13:15
TCK toborzók igazoltatnak Forrás: AFP
Az ukrán társadalomban szemmel láthatóan fokozódik a feszültség az őket érő visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot felháborodásuknak a honfitársaikat sújtó erőszak miatt. Az értelmetlenül elhúzódó háború következtében az ország romokban áll, miközben az emberek folyamatos félelemben élik mindennapjaikat, attól tartva, hogy a TCK emberei bárhol és bármikor lecsaphatnak, és magukkal vihetik a szeretteiket – számolt be az Origo.

Saját katonáik tartják terrorban az ukrán polgárságot
Saját katonáik tartják terrorban az ukrán polgárságot. Fotó: AFP

Egy frissen napvilágra került videó szerint Zelenszkij toborzói egy helyi hatósági személlyel együttműködve kényszerítenek be egy civil ukrán férfit egy autóba, hogy a frontra szállítsák. A felvételt egy környékbeli lakos készítette, a képsorokon jól kivehető, hogy a közelben tartózkodó nők megpróbálnak az áldozat segítségére sietni. Szándékuk azonban sikertelen marad, mivel a TCK munkatársai feltartóztatják a tiltakozókat, és fizikai erő alkalmazásával tartják őket távol. A videót készítő férfi szintén határozottan kifejezi felháborodását.

A felvételt egy autós készítette, aki azonban láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, azonban sikeresen örökítette meg az ukrajnai valóságot. 

A négy emberrabló láthatóan idegesen cibál egy fiatal férfit a kisbusz irányába, amit már jól ismernek az ország minden pontján. A sofőr diszkréciójának pedig megvan az oka, hiszen az egyenruhások az elmúlt időszakban már a civilek elleni erőszaktól sem riadnak vissza. Több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen különböző kényszerítő eszközöket alkalmaznak a jogtalan intézkedést megörökíteni próbáló civilek ellen. 

A Dnyipró városában rögzített felvétel nagy visszhangot váltott ki. A videón az látszik, hogy egy férfit két egyenruhás kivezet egy üzletből, miközben a többi civil döbbenten figyeli, mi történik. A fiatalember láthatóan próbál ellenállni. Néhány lépés után megbotlik, és a földre esik, de a férfiak nem engedik el.  A lábánál fogva húzzák tovább, majd így emelik be a közelben várakozó kisbuszba.

 

Kényszersorozás: durvulnak a módszerek

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a toborzók egyre gyakrabban az utcán, munkahelyeken vagy tömegközlekedési eszközökön állítják meg a férfiakat. Sok esetben nincs lehetőség ellenőrzésre, az érintetteket azonnal buszokba tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják őket.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennapossá váltak, és egyre brutálisabb formát öltenek. 

Több felvételen látható dulakodás, földre tepert férfiak, sőt olyan esetek is, amikor a toborzók testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

 

