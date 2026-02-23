kézilabdagolovin vlagyimirmagyar női kézilabda-válogatottkézilabda Bajnokok LigájaGyőri Audi ETO KCFodor Csenge

Fodor Csenge újabb vallomása: egy feltétellel hajlandó visszatérni a magyar válogatottba

A címvédő Győri Audi ETO KC az első helyen zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét, amelynek utolsó fordulójában, vasárnap 39-28-ra legyőzte a Szikora Melindát soraiban tudó német Borussia Dortmundot. A találkozó után a győriek játékosa, Fodor Csenge ismét kitért Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányra és a magyar válogatottra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 6:04
Fodor Csenge a Győr BL-csoportzárása után is beszélt Golovinnal kapcsolatban Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap délután a Debrecen saját közönsége előtt mindkét együttesnek tét nélküli összecsapáson 32-30-ra legyőzte a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában – a DVSC március végén a dán Odense ellen vív párharcot a negyeddöntőbe jutásért. Ezután az első helyért harcoló Győri Audi ETO KC is lejátszotta utolsó csoportmérkőzését a biztosan hatodik, így az FTC-vel szemben nyolcaddöntőző német Borussia Dortmund ellen. Az ETO végül a kezdeti nehézségek után magabiztosan, 39-28-ra nyert, ezzel megnyerte csoportját, így amellett, hogy biztosan BL-negyeddöntős, tudhatja, hogy a legjobb négy közé jutásért az Odense vagy a DVSC vár rá április végén. A győrieknél Fodor Csenge három gólt szerzett, a találkozón pedig a közelmúltban történtek miatt is főszereplő volt.

Fodor Csenge Golovin Vlagyimir távozása esetén szívesen lenne ismét magyar válogatott
Fodor Csenge Golovin Vlagyimir távozása esetén szívesen lenne ismét magyar válogatott. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Fodor Csenge abban az esetben tér vissza a magyar válogatottba, ha Golovin távozik

A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir csütörtökön kihirdette a Dánia elleni Eurokupa-mérkőzésekre szóló keretét, amelyben a győri balszélső nem szerepelt. Golovin azt állította, hogy ő meghívta Fodort, de a játékos a korábbi bizalomhiányra hivatkozva nem akart csatlakozni. Azóta Fodor Csenge és csapattársa, egyben párja, Bruna de Paula is hazugsággal vádolta a szövetségi kapitányt. A Dortmund elleni BL-mérkőzés alatt a győri közönség kiállt a balszélső mellett, aki ezután a Nemzeti Sportnak újabb nyilatkozatot tett a válogatott kapcsán.

Fodor Csenge kijelentette, hogy amíg Golovin Vlagyimir a kapitány, addig ő nem lesz magyar válogatott, de társainak szurkol, és reméli, később még tudja segíteni a nemzeti csapatot:

Az előző beszélgetésünknél is az hangzott el részemről, hogy nem látom értelmét a közös munkának.

Erre a reakciója az volt, rendben, akkor mi legyen kifelé kommunikálva? Mire azt mondtam, az igazság, de nem sikerült ezt lekommunikálni – állította Fodor, aki hozzátette, sokat jelent neki, hogy a győri szurkolók beálltak mögé, többször skandálták a nevét a Dortmund elleni mérkőzésen. – Nagyon sokat jelent, el is érzékenyültem. Tiszta a lelkiismeretem, a körülöttem lévők tudják, milyen ember vagyok, annak a véleménye pedig, aki eddig is, ismeretlenül pálcát tört a fejem fölött, nem érdekel. Csak szerettem volna tisztázni az én részemet is, nem akartam személyeskedni, de úgy gondolom, jogom volt a temérdek, valóságnak nem megfelelő nyilatkozat után jogom volt nekem is felemelnem a hangomat, elmondani a véleményemet – mondta a balszélső.

A BL-címvédő Győr legközelebb szerdán lép pályára, akkor a Vasas ellen a magyar bajnokságban.

Női kézilabda Bajnokok Ligája

Csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

  • Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) 39-28 (24-17)
  • DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) 32-30 (16-16)

A rájátszás első fordulójának párosítása:

  • Team Esbjerg (dán)–Podravka Koprivnica (horvát)
  • Gloria Bistrita (román)–Ikast HB (dán)
  • Odense HB (dán)–Debrecen
  • Ferencváros–Borussia Dortmund

A Győri Audi ETO KC, a francia Metz HB és Brest Bretagne, illetve a román CSM Bucuresti a csoportkörből a negyeddöntőbe jutott.

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu