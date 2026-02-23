Fodor Csenge újabb vallomása: egy feltétellel hajlandó visszatérni a magyar válogatottba

Vasárnap délután a Debrecen saját közönsége előtt mindkét együttesnek tét nélküli összecsapáson 32-30-ra legyőzte a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában – a DVSC március végén a dán Odense ellen vív párharcot a negyeddöntőbe jutásért. Ezután az első helyért harcoló Győri Audi ETO KC is lejátszotta utolsó csoportmérkőzését a biztosan hatodik, így az FTC-vel szemben nyolcaddöntőző német Borussia Dortmund ellen. Az ETO végül a kezdeti nehézségek után magabiztosan, 39-28-ra nyert, ezzel megnyerte csoportját, így amellett, hogy biztosan BL-negyeddöntős, tudhatja, hogy a legjobb négy közé jutásért az Odense vagy a DVSC vár rá április végén. A győrieknél Fodor Csenge három gólt szerzett, a találkozón pedig a közelmúltban történtek miatt is főszereplő volt.

Fodor Csenge Golovin Vlagyimir távozása esetén szívesen lenne ismét magyar válogatott. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir csütörtökön kihirdette a Dánia elleni Eurokupa-mérkőzésekre szóló keretét, amelyben a győri balszélső nem szerepelt. Golovin azt állította, hogy ő meghívta Fodort, de a játékos a korábbi bizalomhiányra hivatkozva nem akart csatlakozni. Azóta Fodor Csenge és csapattársa, egyben párja, Bruna de Paula is hazugsággal vádolta a szövetségi kapitányt. A Dortmund elleni BL-mérkőzés alatt a győri közönség kiállt a balszélső mellett, aki ezután a Nemzeti Sportnak újabb nyilatkozatot tett a válogatott kapcsán.

Fodor Csenge kijelentette, hogy amíg Golovin Vlagyimir a kapitány, addig ő nem lesz magyar válogatott, de társainak szurkol, és reméli, később még tudja segíteni a nemzeti csapatot:

Az előző beszélgetésünknél is az hangzott el részemről, hogy nem látom értelmét a közös munkának.

Erre a reakciója az volt, rendben, akkor mi legyen kifelé kommunikálva? Mire azt mondtam, az igazság, de nem sikerült ezt lekommunikálni – állította Fodor, aki hozzátette, sokat jelent neki, hogy a győri szurkolók beálltak mögé, többször skandálták a nevét a Dortmund elleni mérkőzésen. – Nagyon sokat jelent, el is érzékenyültem. Tiszta a lelkiismeretem, a körülöttem lévők tudják, milyen ember vagyok, annak a véleménye pedig, aki eddig is, ismeretlenül pálcát tört a fejem fölött, nem érdekel. Csak szerettem volna tisztázni az én részemet is, nem akartam személyeskedni, de úgy gondolom, jogom volt a temérdek, valóságnak nem megfelelő nyilatkozat után jogom volt nekem is felemelnem a hangomat, elmondani a véleményemet – mondta a balszélső.