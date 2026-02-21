Csodát tett a Fradi, de ez sem volt elég a BL-bravúrhoz

Eljött a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek a vége, és a Ferencvárosnak az utolsó fordulóban még nem kellett lemondania a biztosnak látszó negyeddöntőről, ám ehhez egyrészt nyernie kellett a mérkőzés előtt a második helyen álló Odense otthonában, másrészt az Ikast gárdájának le kellett győznie a CSM-et a bukaresti pokolban. A Fradi számára ráadásul a visszavágás is szerepelt az „étlapon", miután a tavalyi BL-döntős dánok győztek az első körben az érdi csarnokban (34-32). A két csapat összecsapása abból a szempontból is érdekesnek ígérkezett, hogy amíg az Odense támadásban nagyon erős – a fradi.hu adatai alapján a Bresttel holtversenyben a legtöbb gólt lőtte, átlagban meccsenként csaknem harmincnégyet –, addig a legjobb védelme viszont a Fradinak van, az utolsó fordulóig a zöld-fehérek kapták a legkevesebb gólt a csoportban.

A remekül játszó Simon Petra a Fradi igazi vezére volt Dániában. Fotó: Fradi.hu

A Fradi remekelt, az Odense nem találta a játékát

A zöld-fehérek dán edzőjének, Jesper Jensennek a mindent eldöntő meccs előtt jelentősen nehezítette a helyzetét, hogy a kulcsjátékosok közül többen is hiányoztak a Fradiból, miután sem a beállóban extra teljesítményre képes Dragana Cvijicsre, mind pedig Vilde Ingstadra sem számíthatott. Ugyanakkor a kapuba visszatért a sérüléséből felépült, az év végén távozó francia Laura Glauser.

Igaz, a kapuban nem ő, hanem a szülési szabadságáról visszatért Böde-Bíró Blanka kezdett, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy az első 30 percet a Ferencváros szurkolói aránylag nyugodtan nézhették, hiszen az Odense mindössze egyszer, 8-7-re vezetett a meccsen.

A zöld-fehérek egészen pazarul játszottak, Simon Petra és Tranborg klasszis játékot nyújtott, alig hibáztak lövést,

így amikor az utolsó másodpercekben a háromgólos különbségért támadott a Fradi, nagyon sajnálta mindenki, hogy kimaradt a helyzet, így maradt a 17-15-ös Fradi-vezetés.

Mindeközben Bukarestben a CSM egy pillanatra sem engedte vezetni az Ikastot, a félidőben már nyolccal vezetett, így már 30 perc után kiderült, egy esetleges Fradi-bravúr Dániában is maximum a csoport harmadik helyére lesz elég.