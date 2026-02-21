fradiodensesimon petrajesper jensennői kézilabdabajnokok ligája

Csodát tett a Fradi, de ez sem volt elég a BL-bravúrhoz

Befejeződtek a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei a B csoportban, és ahogy arra számítani lehetett, elképesztő izgalmak után dőlt el, hogy a francia Brest mögött ki jutott be egyenes ágon a negyeddöntőbe. A Fradi megtette azt, amit a maga részéről meg kellett tennie, és idegenben 30-28-ra legyőzte a dán Odense csapatát. Ám mindez nem volt elég a második helyhez, ugyanis a CSM Bukarest simán verte a továbbjutással már jóllakott Ikastot, így a románok kerültek a legjobb nyolc közé. A zöld-fehérek harmadikok lettek a csoportban, ezzel eldőlt, hogy nem a másik csoportban ötödik Debrecennel találkoznak majd a rájátszásban, hanem a német Dortmunddal vagy a norvég Storhamarral, míg a hajdúságiak ellenfele a tavalyi döntős Odense lesz.

Molnár László
2026. 02. 21. 19:57
Odensében kiderült, milyen nagy lehetőséget engedett ki a Fradi a CSM elleni hazai vereséggel
Odensében kiderült, milyen nagy lehetőséget engedett ki a Fradi a CSM elleni hazai vereséggel Forrás: Fradi.hu
Eljött a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek a vége, és a Ferencvárosnak az utolsó fordulóban még nem kellett lemondania a biztosnak látszó negyeddöntőről, ám ehhez egyrészt nyernie kellett a mérkőzés előtt a második helyen álló Odense otthonában, másrészt az Ikast gárdájának le kellett győznie a CSM-et a bukaresti pokolban. A Fradi számára ráadásul a visszavágás is szerepelt az „étlapon", miután a tavalyi BL-döntős dánok győztek az első körben az érdi csarnokban (34-32). A két csapat összecsapása abból a szempontból is érdekesnek ígérkezett, hogy amíg az Odense támadásban nagyon erős – a fradi.hu adatai alapján a Bresttel holtversenyben a legtöbb gólt lőtte, átlagban meccsenként csaknem harmincnégyet –, addig a legjobb védelme viszont a Fradinak van, az utolsó fordulóig a zöld-fehérek kapták a legkevesebb gólt a csoportban.

A remekül játszó Simon Petra a Fradi igazi vezére volt Dániában
A remekül játszó Simon Petra a Fradi igazi vezére volt Dániában. Fotó: Fradi.hu

A Fradi remekelt, az Odense nem találta a játékát

A zöld-fehérek dán edzőjének, Jesper Jensennek a mindent eldöntő meccs előtt jelentősen nehezítette a helyzetét, hogy a kulcsjátékosok közül többen is hiányoztak a Fradiból, miután sem a beállóban extra teljesítményre képes Dragana Cvijicsre, mind pedig Vilde Ingstadra sem számíthatott. Ugyanakkor a kapuba visszatért a sérüléséből felépült, az év végén távozó francia Laura Glauser.

Igaz, a kapuban nem ő, hanem a szülési szabadságáról visszatért Böde-Bíró Blanka kezdett, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy az első 30 percet a Ferencváros szurkolói aránylag nyugodtan nézhették, hiszen az Odense mindössze egyszer, 8-7-re vezetett a meccsen. 

A zöld-fehérek egészen pazarul játszottak, Simon Petra és Tranborg klasszis játékot nyújtott, alig hibáztak lövést, 

így amikor az utolsó másodpercekben a háromgólos különbségért támadott a Fradi, nagyon sajnálta mindenki, hogy kimaradt a helyzet, így maradt a 17-15-ös Fradi-vezetés.

Mindeközben Bukarestben a CSM egy pillanatra sem engedte vezetni az Ikastot, a félidőben már nyolccal vezetett, így már 30 perc után kiderült, egy esetleges Fradi-bravúr Dániában is maximum a csoport harmadik helyére lesz elég.

Glauser visszatért, és a bravúrjaival győzelemhez segített a csapatát
Glauser visszatért, és a bravúrjaival győzelemhez segítette a csapatát. Fotó: Fradi.hu

Jött Glauser, jöttek a bravúrok – és elbírta a csapat a már „megszokott” Fradi-rövidzárlatot

A második félidőben a Fradi dán vezetőedzője kapust cserélt, és ez a húzása bejött Jesper Jensennek. Glauser ugyanis egészen elképesztő bravúrokat mutatott be, amivel szinte egymaga versenyben tartotta a második félidő közepén mély gödörbe került FTC-t. A zöld-fehérek rövidzárlata akkor következett, amikor 27-24-es vezetésnél a négygólos előnyért támadtak. A helyzet kimaradt, és amikor a Fradi magához tért, már 28-27-et mutatott az eredményjelző az Odense javára. Jesper Jensen időt kért, felrázta a csapatát, amely hirtelen megint a legszebb arcát mutatta. 

Glauser lehúzta a redőnyt, míg elöl az utolsó támadásnál Dmitrijeva bevágta a labdát, amivel a zöld-fehérek 30-28-ra győztek. 

Ekkor derült ki, hogy a csoda ugyan megtörtént, de a CSM 33-24-re nyert, így a bukarestiek a Fradinak köszönhetően a második helyen végeztek a csoportjukban, ami azt jelentette, egyenes ágon jutottak be a negyeddöntőbe.

A Fradi végül a harmadik lett a csoportban, ezzel eldőlt, hogy nem a másik csoportban ötödik Debrecennel találkoznak majd a rájátszásban, hanem a német Dortmunddal vagy a norvég Storhamarral, míg a hajdúságiak ellenfele a tavalyi döntős Odense lesz.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 14. (utolsó) forduló

Eredmények:

  • Odense–Ferencváros 28-30 (15-17)
  • CSM Bukarest–Ikast 33-24 (15-7)
  • Ljubjana–Brest 25-37 (10-18)
  • Sola–Podravka 33-24 (17-12)

A csoport végeredménye:

  1. Brest 14 11 0 3 22 pont
  2. CSM Bukarest 14 10 0 4 20 pont
  3. Ferencváros 14 10 0 4 20 pont
  4. Odense 14 9 1 4 19 pont
  5. Ikast 14 8 0 6 16 pont
  6. Podravka 14 3 1 10 7 pont
  7. Ljubljana 14 2 1 11 5 pont
  8. Sola 14 1 1 12 3 pont

 

 

 

