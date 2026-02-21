Csak a csoda segíthet a Fradin a Bajnokok Ligájában

Rendkívüli

Nyugodtan kijelenthető, hogy a Bajnokok Ligájában a 13-as szám nem hozott szerencsét a magyar csapatoknak, ugyanis az elmúlt hétvégén, a csoportküzdelmek 13. fordulójában mindhárom klub vereséget szenvedett. Ez leginkább a Fradinak fájt, ugyanis a zöld-fehérek a szombat délutáni dániai „kiránduláson” csak elképesztő körbeverések esetén juthatnak be egyenes ágon a negyeddöntőbe. A Győr és a Debrecen helyzete tiszta, a címvédő a vasárnapi eredménytől függetlenül mindenképpen az első két helyen végez a csoportjában, azaz már ott van a legjobb nyolc között, míg a hajdúságiak sem előrébb, sem hátrébb nem végezhetnek az ötödik helynél.

Molnár László
2026. 02. 21. 5:45
A Fradi győzelméhez nagyon kell az Odense ellen Vogel Emily gólerős játéka
A Fradi győzelméhez nagyon kell az Odense ellen Vogel Emily gólerős játéka Forrás: fradi.hu
Egy biztos, az elmúlt hétvége nem a magyar csapatok fordulója volt a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Győr az Esbjerg vendégeként kapott ki 33-28-ra – igaz, ez a vereség nem veszélyeztette a címvédő negyeddöntős helyét –, a Fradi hazai pályán a CSM Bucuresti ellen maradt alul 35-30-ra, míg a Gloria Bistrita vendégeként játszó Debrecen egy szoros meccsen 32-31-re kikapott Romániában. Mindez azt jelentette, hogy a DVSC mindenképpen az ötödik helyen zár a csoportban, azaz a BL-negyeddöntőért a másik csoport negyedik helyezettjével játszik. A Ferencváros viszont a biztosnak látszó negyeddöntőről ugyan még nem kell, hogy lemondjon, ám ehhez egyrészt nyernie kellene a jelenleg a második helyen álló Odense otthonában, másrészt az Ikast gárdájának le kellene győznie a CSM-et a bukaresti pokolban.

A Fradi a múlt héten kikapott a román CSM-től, de megmaradt az esélye arra, hogy azonnal a negyeddöntőbe jusson
A Fradi a múlt héten kikapott a román CSM-től, de megmaradt az esélye arra, hogy azonnal a negyeddöntőbe jusson      Fotó: fradi.hu

A Fradi csodára készül Dániában

Sorozatban tizenegy győzelem után szenvedett vereséget az FTC-Rail Cargo Hungaria, amely hazai pályán kapott ki a román CSM Bucurestitől, és a Fradi ezzel távol került a negyeddöntőt érő első két helytől, így minden bizonnyal nyolcaddöntőt kell majd játszania. A már biztos továbbjutó Ferencváros kilenc győzelem mellett negyedszer maradt alul, és a csoportküzdelmeket szombat délután a jelenleg második dán Odense HB vendégeként zárja (16.00).

A csoportban az első és a harmadik helyen is kialakulhat még körbeverés, a Fradi pedig az eredmények alakulásától függően végezhet a második, azonnal negyeddöntőt érő helyen, de a harmadik, a negyedik vagy az ötödik pozícióban is zárhat. Nem véletlen, hogy 

az Európai Kézilabda-szövetség a továbbjutásért versenyben lévő csapatok mérkőzéseit egy időpontra tette, 

így a zöld-fehér hívek az FTC összecsapásán kívül a CSM Bucuresti és az Ikast Handbold meccsére figyelnek fél szemmel, ugyanis egy Fradi-siker egy norvég győzelemmel megfűszerezve a csoport második helyét jelentené a Ferencvárosnak.

Az Odense, mely az előző kiírásban döntőt játszott, az érdi csarnokban is győzött (34-32), így a visszavágás vágya is űzheti előre Kjujberéket. A dán csapat támadásban nagyon erős – a fradi.hu adatai alapján a Bresttel holtversenyben a legtöbb gólt lőtte, átlagban meccsenként csaknem harmincnégyet –, igaz, a legjobb védelme viszont a Fradinak van, a zöld-fehérek kapták a legkevesebb gólt a csoportban. Érdekesség, hogy amíg a dánoknál Thale Rushfeldt Deila és Elma Halilcevic áll a házi góllövőlista elején 64, illetve 61 góllal, addig majdnem lemásolva ezt, a Fradi két „gólzsákja", Klujber Katrin 66, míg Emily Vogel 61 találatnál jár.

A Debrecen már biztosan az ötödik helyen végez a csoportjában, és ott van aBL egyenes kieséses szakaszában
A Debrecen már biztosan az ötödik helyen végez a csoportjában, és ott van a BL egyenes kieséses szakaszában     Fotó: dvsckezilabda.hu

A Győr a csoportelsőségre hajt, míg a Debrecen ellenfélre vár a rájátszásban

A BL-címvédő győriek a múlt héten történelminek nevezhető vereséget szenvedtek a dán Esbjerg ellen, ugyanis a két csapat 12. egymás elleni mérkőzésén 11 győri sikert követően először nyertek az északiak. A 11 győzelemmel és két vereséggel álló ETO vasárnap 16 órától hazai pályán Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund ellen zárja a BL csoportkörét, és amennyiben nyer, biztosan csoportelső lesz. Mindenki abban reménykedik, hogy a jó formába lendült Fodor Csenge válogatott körüli hercehurcája nem okoz törést a győriek játékában.

A Bistrita elleni vereséggel eldőlt, hogy az ötödik helyen végez a DVSC az A csoportban, így a nyolcaddöntőben a B csoport negyedik helyezettjével találkozik. A jelenlegi állás szerint ez lehet az Odense, a CSM Bukarest, az FTC és az Ikast is, azaz sodorja bármelyiket is a debreceniek útjába a szerencse, mindenképpen egy sztárcsapat érkezik majd a DVSC-hez. Ám addig még vasárnap délután le kell mindenképpen játszani a csoportutolsó Buducnost elleni hazai meccset (14.00), és közben a szurkolók vélhetően az Odense–FTC és a CSM–Ikast meccsek eredményeit is figyelni fogják. Nézzük a lehetséges forgatókönyveket, így dől el, melyik csapat lesz a Debrecen ellenfele a BL-rájátszásában:

A Ferencváros lesz a negyedik, ha

  • az Odense nyer az FTC ellen és a CSM Bukarest is nyer az Ikast ellen
  • az Odense nyer az FTC ellen és a CSM Bukarest–Ikast meccs döntetlen
  • az Odense–FTC meccs döntetlen és a CSM Bukarest nyer az Ikast ellen
  • az Odense–FTC meccs döntetlen és a CSM Bukarest–Ikast is döntetlen

Az Ikast lesz a negyedik, ha

  • az Odense nyer az FTC ellen és az Ikast is nyer Bukarestben
  • az Odense–FTC meccs döntetlen és az Ikast nyer Bukarestben

Az Odense lesz a negyedik, ha

  • az FTC nyer az Odense otthonában és CSM Bukarest is nyer az Ikast ellen
  • az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM Bukarest–Ikast meccs döntetlen

A CSM Bukarest lesz a negyedik, ha

  • az FTC nyer az Odense otthonában és az Ikast is nyer Bukarestben
Vajon kivel csap össze a DVSC a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéban?
Vajon kivel csap össze a DVSC a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében?     Fotó: dvsckezilabda.hu

Ezen a hétvégén – noha a Győr és a Debrecen helyzete nem változik – vélhetően mindhárom csapat odateszi magát a győzelem érdekében. Mindenesetre jó érzés azt leírni, hogy a Bajnokok Ligájában mindhárom magyar klub továbbjutott a csoportból. Ráadásul egy esetleges Fradi–DVSC-nyolcaddöntő egyben azt is jelentené, hogy a negyeddöntőben két magyar csapat biztosan szerepelne.

A Győr történelmi veresége a dán Esbjerg otthonában:

 

 

 

 

 

