Csak a csoda segíthet a Fradin a Bajnokok Ligájában

Egy biztos, az elmúlt hétvége nem a magyar csapatok fordulója volt a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Győr az Esbjerg vendégeként kapott ki 33-28-ra – igaz, ez a vereség nem veszélyeztette a címvédő negyeddöntős helyét –, a Fradi hazai pályán a CSM Bucuresti ellen maradt alul 35-30-ra, míg a Gloria Bistrita vendégeként játszó Debrecen egy szoros meccsen 32-31-re kikapott Romániában. Mindez azt jelentette, hogy a DVSC mindenképpen az ötödik helyen zár a csoportban, azaz a BL-negyeddöntőért a másik csoport negyedik helyezettjével játszik. A Ferencváros viszont a biztosnak látszó negyeddöntőről ugyan még nem kell, hogy lemondjon, ám ehhez egyrészt nyernie kellene a jelenleg a második helyen álló Odense otthonában, másrészt az Ikast gárdájának le kellene győznie a CSM-et a bukaresti pokolban.

A Fradi a múlt héten kikapott a román CSM-től, de megmaradt az esélye arra, hogy azonnal a negyeddöntőbe jusson Fotó: fradi.hu

A Fradi csodára készül Dániában

Sorozatban tizenegy győzelem után szenvedett vereséget az FTC-Rail Cargo Hungaria, amely hazai pályán kapott ki a román CSM Bucurestitől, és a Fradi ezzel távol került a negyeddöntőt érő első két helytől, így minden bizonnyal nyolcaddöntőt kell majd játszania. A már biztos továbbjutó Ferencváros kilenc győzelem mellett negyedszer maradt alul, és a csoportküzdelmeket szombat délután a jelenleg második dán Odense HB vendégeként zárja (16.00).

A csoportban az első és a harmadik helyen is kialakulhat még körbeverés, a Fradi pedig az eredmények alakulásától függően végezhet a második, azonnal negyeddöntőt érő helyen, de a harmadik, a negyedik vagy az ötödik pozícióban is zárhat. Nem véletlen, hogy

az Európai Kézilabda-szövetség a továbbjutásért versenyben lévő csapatok mérkőzéseit egy időpontra tette,

így a zöld-fehér hívek az FTC összecsapásán kívül a CSM Bucuresti és az Ikast Handbold meccsére figyelnek fél szemmel, ugyanis egy Fradi-siker egy norvég győzelemmel megfűszerezve a csoport második helyét jelentené a Ferencvárosnak.

Az Odense, mely az előző kiírásban döntőt játszott, az érdi csarnokban is győzött (34-32), így a visszavágás vágya is űzheti előre Kjujberéket. A dán csapat támadásban nagyon erős – a fradi.hu adatai alapján a Bresttel holtversenyben a legtöbb gólt lőtte, átlagban meccsenként csaknem harmincnégyet –, igaz, a legjobb védelme viszont a Fradinak van, a zöld-fehérek kapták a legkevesebb gólt a csoportban. Érdekesség, hogy amíg a dánoknál Thale Rushfeldt Deila és Elma Halilcevic áll a házi góllövőlista elején 64, illetve 61 góllal, addig majdnem lemásolva ezt, a Fradi két „gólzsákja", Klujber Katrin 66, míg Emily Vogel 61 találatnál jár.